Полковник Геннадий Алехин: Россия сделала нестандартный ход, чтобы сковать ВСУ под Купянском и Волчанском - 25.09.2025
Полковник Геннадий Алехин: Россия сделала нестандартный ход, чтобы сковать ВСУ под Купянском и Волчанском
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Оперативно-тактическая обстановка в Харьковской области направлении динамично развивается с каждым днем. Неслучайно Минобороны дают подробные отчеты о наступательных действиях нашей армии на этом Направлении. Подразделения группировки войск "Запад" и "Север" реализуют новые, нестандартные тактические ходы и маневры, основанные на скрытности и внезапности."Подземный десант" под Купянском — это частью общего замысла войсковой операции по освобождению этого важного транспортного и железнодорожного узла обороны ВСУ.Это был логистический маршрут, в том числе под землей, который выходил на окраины Купянска. Если в Судже трубу использовали, чтобы попасть в тыл к врагу, то в Купянске - в качестве главного маршрута по переброске материально-технических средств, который укрепил плацдарм наших войск в северной части города.Подобные подходы в решении сложных боевых задач призваны сковать противника и подорвать его моральное состояние, открывая совершенно новые возможности для дальнейшего наступления и развития успеха. Использование городских и промышленных коммуникаций не только дает оперативную свободу, но и удерживает преимущество внезапности. Пока противник изо всех сил пытается вычислить следующую точку появления российских бойцов, те уже укрепляются на новых рубежах, расширяя сферу контроля.Особое значение имеет моральная сторона наступательной операции. Когда одна из противоборствующих сторон оказывается неспособной предсказать действия противника даже в привычной для себя среде, деморализация неизбежна. Очевидно, что противник не готов к подобным действиям российской армии и это мгновенно посеяло панику в украинских СМИ.Тем не менее, успешные действия нашей армии не должны вызывать ложное ощущение легкости победы. Продвижение на линии линий фронта требует не только тактических инноваций, но и высокой дисциплины, оперативной разведки, а также постоянного контроля над тыловыми коммуникациями.Командование ВСУ продолжает маневрировать подразделениями по принципу приоритетности, перебрасывая в тот или иной населённый пункт свои подразделения. Примечательно, что ранее здесь задействовались резервные подразделения, а теперь же всё чаще – маневренные и штурмовые группы с переднего края, вступающие в бой на новой локации практически без восстановления боеспособности.Так, в районе Волчанска (Синельниковский лес) противник продолжает безуспешные попытки деблокировать окруженные подразделения двух бригад ВСУ. Наши штурмовые группы Северян продолжают сжимать кольцо окружения. На Липцовском участке расчеты FPV группировки "Север" наносят удары по пунктам управления БПЛА и пунктам временной дислокации 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ и 13-й бригаде особого назначения нацгвардии Украины. По поступающей информации с мест, в 92-й практически полностью уничтожены подразделения "Шквал", состоящие из бывших заключенных. Они составляли основную ударную силу в бригаде, в результате чего ее наступательный потенциал значительно снизился.ВС РФ продолжают наращивать давление с использованием нестандартных подходов, чтобы окончательно сковать войска противника и добиться максимального преимущества. Кто из командиров окажется более дальновидным, тот и сможет найти выход из того самого позиционного тупика.
Полковник Геннадий Алехин: Россия сделала нестандартный ход, чтобы сковать ВСУ под Купянском и Волчанском

17:11 25.09.2025
 
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Оперативно-тактическая обстановка в Харьковской области направлении динамично развивается с каждым днем. Неслучайно Минобороны дают подробные отчеты о наступательных действиях нашей армии на этом Направлении. Подразделения группировки войск "Запад" и "Север" реализуют новые, нестандартные тактические ходы и маневры, основанные на скрытности и внезапности.
Геннадий Алехин
13 мая 2022, 15:32
Геннадий Алехин: Кто онБывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
"Подземный десант" под Купянском — это частью общего замысла войсковой операции по освобождению этого важного транспортного и железнодорожного узла обороны ВСУ.
Это был логистический маршрут, в том числе под землей, который выходил на окраины Купянска. Если в Судже трубу использовали, чтобы попасть в тыл к врагу, то в Купянске - в качестве главного маршрута по переброске материально-технических средств, который укрепил плацдарм наших войск в северной части города.
Подобные подходы в решении сложных боевых задач призваны сковать противника и подорвать его моральное состояние, открывая совершенно новые возможности для дальнейшего наступления и развития успеха. Использование городских и промышленных коммуникаций не только дает оперативную свободу, но и удерживает преимущество внезапности. Пока противник изо всех сил пытается вычислить следующую точку появления российских бойцов, те уже укрепляются на новых рубежах, расширяя сферу контроля.
Особое значение имеет моральная сторона наступательной операции. Когда одна из противоборствующих сторон оказывается неспособной предсказать действия противника даже в привычной для себя среде, деморализация неизбежна. Очевидно, что противник не готов к подобным действиям российской армии и это мгновенно посеяло панику в украинских СМИ.
Тем не менее, успешные действия нашей армии не должны вызывать ложное ощущение легкости победы. Продвижение на линии линий фронта требует не только тактических инноваций, но и высокой дисциплины, оперативной разведки, а также постоянного контроля над тыловыми коммуникациями.
Командование ВСУ продолжает маневрировать подразделениями по принципу приоритетности, перебрасывая в тот или иной населённый пункт свои подразделения. Примечательно, что ранее здесь задействовались резервные подразделения, а теперь же всё чаще – маневренные и штурмовые группы с переднего края, вступающие в бой на новой локации практически без восстановления боеспособности.
Так, в районе Волчанска (Синельниковский лес) противник продолжает безуспешные попытки деблокировать окруженные подразделения двух бригад ВСУ. Наши штурмовые группы Северян продолжают сжимать кольцо окружения. На Липцовском участке расчеты FPV группировки "Север" наносят удары по пунктам управления БПЛА и пунктам временной дислокации 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ и 13-й бригаде особого назначения нацгвардии Украины. По поступающей информации с мест, в 92-й практически полностью уничтожены подразделения "Шквал", состоящие из бывших заключенных. Они составляли основную ударную силу в бригаде, в результате чего ее наступательный потенциал значительно снизился.
ВС РФ продолжают наращивать давление с использованием нестандартных подходов, чтобы окончательно сковать войска противника и добиться максимального преимущества. Кто из командиров окажется более дальновидным, тот и сможет найти выход из того самого позиционного тупика.
