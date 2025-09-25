Как всего один боец ВС России может сорвать наступление ВСУ и спасти тысячи людей — "Корсар" - 25.09.2025 Украина.ру
Как всего один боец ВС России может сорвать наступление ВСУ и спасти тысячи людей — "Корсар"
Как всего один боец ВС России может сорвать наступление ВСУ и спасти тысячи людей — "Корсар" - 25.09.2025 Украина.ру
Как всего один боец ВС России может сорвать наступление ВСУ и спасти тысячи людей — "Корсар"
Боец ВС России с позывным "Корсар" в интервью корреспондентам Украина.ру рассказал о том, как при помощи актёрской игры и дезинформации можно сорвать... Украина.ру, 25.09.2025
Как всего один боец ВС России может сорвать наступление ВСУ и спасти тысячи людей — "Корсар"

12:25 25.09.2025
 
Боец ВС России с позывным "Корсар" в интервью корреспондентам Украина.ру рассказал о том, как при помощи актёрской игры и дезинформации можно сорвать наступление боевиков ВСУ и спасти человеческие жизни.
