"Дали месяц на победу над Россией". Что говорят на Украине о новых гастролях Зеленского в США

Во вторник 23 сентября Зеленский полетел в свой очередной гастрольный тур – в Нью-Йорк, чтобы еще раз пожаловаться на Россию с трибуны ООН и встретиться с Дональдом Трампом.

В Нью-Йорк он перенёс и очередной заседание, так называемой Крымской платформы, где за бюджетные средства иностранные эксперты и отставные политики обычно рассуждают, как им завоевать Крым.Целью поездки Зеленский назвал необходимость "подчеркнуть глобальность изменений, которые были вызваны войной, которую Россия начала в Крыму", имея в виду события 2014 года, когда никаких боевых действий на полуострове не проводилось, а подавляющее большинство украинских силовиков в регионе перешли на сторону РФ.Предыдущие "посиделки" на Крымской платформе стоили бюджету 7 миллионов гривен каждая, причем львиную долю бюджета выдавали медийным экспертам и актерам в качестве гонорара за присутствие. Например, певичке Джамале за 3 минуты выступления налогоплательщики заплатили из своего кармана 300 тысяч грн. Очевидно, что выездные "посиделки" в Нью-Йорке обойдутся значительно дороже, хотя и с тем же нулевым результатом.Агентство Reuters сообщает, что Зеленский едет на Генассамблею ООН со "сдержанными ожиданиями". Надежды Киева на новые жесткие санкции США против Москвы постепенно угасают, поэтому Украина готовится к тому, что в войне ей придется полагаться больше на собственные силы, чем на поддержку союзников, сообщает Reuters со ссылкой на анонимного украинского чиновника. Агентство также пишет, что проведение Крымской платформы в Нью-Йорке направлено на то, чтобы воспрепятствовать обсуждению любого мирного соглашения с признанием Крыма российской территорией.На встрече с Дональдом Трампом в Нью-Йорке Зеленский вновь пытался убедить его, что Украина якобы побеждает. Ранее американские СМИ писали, что глава Офиса президента Андрей Ермак в Вашингтоне пытался в этом же убедить американскую администрацию. Во вторник 23 сентября Зеленский тоже сказал Трампу, что Украина за прошедший месяц якобы "освободила" 360 квадратных километров территорий, хотя даже все западные СМИ пишут о постоянном продвижении российской армии.Украинские комментаторы отмечают, что на встрече с Трампом Зеленский учёл все ошибки своих прошлых встреч с ним, заучив, что американскому президенту нужно постоянно поддакивать, не лезть на рожон, не спорить с ним, многозначно кивать и многократно благодарить.Украинский блогер Анатолий Шарий полагает, что Зеленский готов пойти, на что угодно лишь бы ублажить самолюбие американского президента. "Трамп напрасно миндальничает. Он мог бы сдержанно и спокойно попросить его поцеловать ему ботинок. Чисто по-партнерски", - иронизирует Шарий.По итогам встречи Зеленский пытался удерживать интригу, заявив, что деталями поделиться не может, но подчеркнув, что Трамп "владеет очень важной информацией касательно ситуации на фронте", словно разведка США без Зеленского такой информацией не обладает. Зеленский также наплёл Трампу о деморализации российских войск и тяжелой экономической обстановке в РФ.Украинский Telegram-канал "Резидент" отмечает по итогам встречи, что США четко преследует свои цели, выходят из конфликта на Украине, перекладывая все затраты на ЕС, чтобы вызвать там социальный взрыв.Опальный нардеп Александр Дубинский считает, что Трамп на встрече выставил Зеленского смешным и одновременно снял с Америки любые обязательства, используя хвастовство Зеленского."Зеленский на встрече с Трампом хвастался "сотнями километров" успехов против армии РФ. Трамп ответил в издевательской манере: Россия - у них бензина нет, стоят в очередях. Победить их так просто, что Америка даже не собирается в этом участвовать - Украина и ЕС запросто справятся сами", - пишет Дубинский.Политолог Кость Бондаренко утверждает, что Трамп по просьбе европейских партнёров дал Зеленскому месяц на то, чтобы подтвердить состоятельность своих слов о том, что на фронте может быть достигнут перелом, российские войска деморализованы, а ВСУ могут одержать победу."Через месяц Трамп скажет, "что он думает о Путине". Иными словами, Зеленскому сегодня дали шанс еще раз испытать фортуну прежде, чем его снова будут заставлять сесть за стол переговоров. В принципе, именно этого и добивались от Трампа европейские "партнеры" Зеленского", - говорит политолог, подчеркивая, что на встрече был просто разыгран спектакль.Нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский сохраняет пессимизм по итогам встречи Зеленского с Трампом. "У меня сложилось впечатление, что он [Трамп] официально возложил всё сопровождение войны, финансовое, в первую очередь, на Европейский Союз, добавив, что "хоть до границ 91 года", утрированно, естественно", - пишет Бужанский с сомнением по поводу того, что ЕС потянет войну и финансирование Украины.В то же время украинское издание "Страна" отмечает, что проблема в том, что такой вариант украинскую власть и "партию войны" в Европе не устраивает. "Им нужно, чтоб Вашингтон не наблюдал со стороны за процессом, а был в него максимально вовлечен. Поэтому попытки вовлечения Трампа продолжатся и будут наверняка усилены", - пишет "Страна", полагая, что в ближайшее время Киев попытается показать какой-нибудь "яркий результат" на фронте или провести какую-нибудь операцию внутри РФ.Скорее всего, и через месяц сроки урегулирования конфликта будут опять сдвинуты на условные две-три недели или два-три месяца. Американский ВПК богатеет на продаже оружия европейским партнёрам Зеленского. Те в свою очередь отмывают деньги, перекачивая миллиарды евро налогоплательщиков Киеву и частным поставщикам. Зеленский тоже будет и далее тянуть время, откладывая выборы и рассказывая о "победах", когда российская армия продвинется вперёд ещё на десятки или сотни километров.О том, как прошла пресс-конференция Зеленского в Нью-Йорке после встречи с Трампом - в статье Алексея Туманова ""А я не знаю". Зеленский скомкал пресс-конференцию и выступил в ООН с призывом к миру"

