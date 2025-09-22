https://ukraina.ru/20250922/voyna-kak-norma-zhizni-o-tom-k-chemu-gotovyat-ukrainu-ee-politiki-i-eksperty-1068989689.html

"Война как норма жизни". О том, к чему готовят Украину ее политики и эксперты

В украинском экспертном сообществе думают над тем, куда делся "план победы" Зеленского, можно ли ещё "убить всех москалей" и стала ли война с Россией нормой жизни для украинцев.

Украинцы не заметили годовщины представления "плана победы" от Зеленского, хотя этот план утверждали и в Верховной Раде, и в регионах. А спустя год никто этот документ не обсуждает и никто не отчитывается о его выполнении или невыполнении.Напомним, 16 октября 2024 года Зеленский презентовал в парламенте свой так называемый "План пермоги" ("План победы") над Россией, не посвятив депутатов в детали — в ОП пояснили, что в документе есть секретные статьи. В целом суть плана Зеленский излагал так — Россия навсегда потеряет контроль над Украиной и не сможет продолжать боевые действия.Спустя почти год Россия боевые действия продолжает, а о плане Зеленского в Киеве мало кто вспоминает. Как заявил в эфире одного из каналов участвовавший в боевых действиях в Донбассе экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко*, такая же судьба ждёт представленный недавно план действий правительства Свириденко, который из-за канцеляризмов "читать без слёз невозможно"."Мы имеем дело с людьми, которые скармливают людям видосы и делают их настолько часто, что уже никто ничему не удивляется и не может вспомнить, что же было всего-навсего год назад", - заявил экс-генпрокурор. Он добавил, что надо бы сейчас обсуждать "план победы", но вместо этого правительство вносит какой-то новый план.Бывший генпрокурор также выразил сожаление относительно состояния рынка азартных игр на Украине и заявил, что можно было бы "убить всех москалей, которые ползут по нашим посадкам", если бы навести порядок только в этом секторе экономики и закупить на сэкономленные деньги "миллион fpv". Кровожаден стал Луценко.По его мнению, раз ничего такого не происходит, то "это означает, что разгром русского врага не является приоритетом".Комментируя слова Зеленского о том, что если ситуация на фронте ухудшится, то придётся принимать "сложные решения", украинский политолог Руслан Бортник отметил, что речь в данном случае идёт лишь об ужесточении мобилизации, о сокращении соцвыплат и о повышении тарифов.По его мнению, высказанному в эфире интернет-канала "ПолитЭксперт", бои где-то под Покровском и Купянском не создают условий для того, чтобы украинское руководство готово было срочно идти на компромиссы, "с точки зрения политики и оценки людей, сидящих в высоких кабинетах — это уже отрезанный ломоть".Бортник отметил, что падение Покровска и Купянска. даже потеря всего Донбасса — будет информационно неприятно, "но всё равно это далеко от каких-то ключевых, жизненных интересов Украины (киевского режима — ред.)".Кстати, по некоторым свидетельствам, Зеленский на закрытой встрече со своей парламентской фракцией связывал перспективу принятия "сложных решений" как раз с возможной потерей всего Донбасса (при этом другие источники утверждают, что обещал Донбасс не отдавать).Как отмечает по поводу этой встречи экс-депутат Верховной Рады, политический аналитик Олег Царёв, большая часть фракции "слуг" не нашла времени и не сочла нужным встретиться с Зеленским, и для него это настоящая катастрофа."Обратите внимание на состав фракции "Слуги народа". Во многом это случайные люди. Их набирали в спешке. Своей политической команды у Зеленского не было. Но когда они стали депутатами, они стали получать доплату в конвертах за голосования, решать вопросы. У них появились деньги, квартиры и машины. Они всем должны были быть обязаны Зеленскому. По крайней мере, Зеленский так считает и поэтому никогда не уважал их и не уделял им внимания.И зря. Эти случайно попавшие в парламент люди будут решать его судьбу. Когда все начнет рушиться, парламент останется единственным местом, где смогут принимать решения", - написал Царёв в своём телеграм-канале.Он добавил, что напрасно Зеленский не обращает внимание на депутатов: "Это люди, которые будут его "хоронить" — обеспечивать своими голосами смену власти".Что с войной? Всё это надолго, так пока думают многие на подконтрольной Киеву части Украины. Зеленский провозгласил, что "корейский сценарий" не подходит Украине, финального мирного договора может и не быть, возможно прекращение огня и предоставление гарантий безопасности (так ему чудится).Экс-президент (с 2007 по 2010 г.г.) Виктор Ющенко вообще заявил, что Украина - "лучший бронежилет" для Европы. Политик в интервью каналу "Апостроф TV" предложил украинцам не останавливаться на границах 1991 года, не останавливаться на хуторе Михайловском, а идти дальше - "на Москву". Такие заявления экс-президента показывают его полную оторванность от реальности. Похоже, он совсем нге понимает, в какой стране живет и что происходит вокруг него.Комментируя этот пламенный призыв для KP.RU, официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что "за всеми решениями в жизни Ющенко стоит Кэтрин Клэр Чумаченко, сотрудник Госдепа и по совместительству его жена".Но это мало что меняет, разве что показывает эффективность работы "агента Госдепа" Клэр и других. Получается, коллективный Запад хотел бы дойти до Москвы (по крайней мере, пока - ослабить Москву), прикрываясь Украиной и украинцами как "бронежилетом", и мы сейчас видим попытку реализации такого плана.Это игра вдолгую. Вот украинский пропагандист-русофоб Виталий Портников убеждает сограждан, что при их жизни эта война, скорее всего, не закончится, нет для этого объективных условий, вообще, по его словам, "война России и Украины стала нормой нашей жизни".Хорошенькая "норма жизни". Только при такой "норме" уходит сама жизнь.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовПодробнее в обзоре Сергея Зуева "Готовность большинства украинцев погибнуть рисуют на коленке у Ермака: украинские эксперты о происходящем" И в статье Ивана Лизана "Пусть вор у вора украдет дубинку. Об инициативе главы РСПП Шохина использовать российские ЗВР"

