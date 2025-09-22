https://ukraina.ru/20250922/rossiya-kak-observatoriya-buduschego-1068993282.html

Россия как обсерватория будущего

Россия как обсерватория будущего - 22.09.2025 Украина.ру

Россия как обсерватория будущего

Частенько вспоминаю уроки профессора Всехсвятского. Именитый астроном оправдывал свою фамилию и мог неожиданно осветить, наполнить особым смыслом казалось бы самую рядовую ситуацию.

2025-09-22T09:13

2025-09-22T09:13

2025-09-22T10:45

россия

запад

крым

сергей караганов

роскосмос

большой театр

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/0f/1053314776_13:0:3654:2048_1920x0_80_0_0_f69be2d4656bd8834c195b5f3a13befc.jpg

Бродили как-то по саду при его домашней обсерватории. Заглядывали в ночное небо. Я все никак не мог углядеть далекую звезду, на которую указывал Сергей Константинович. Мэтр подсказал: "Неправильно смотрите. Фокусируйте взгляд мимо и дальше. Тогда боковым зрением и объект зафиксируете".Много раз убеждался в ценности совета. Даже включал в арсенал собственных практик. Одному бывшему спортсмену, у которого всё никак не получалось стать мэром своего города, посоветовал: "Смотрите мимо и дальше. Например, заявите о стремлении стать президентом. Ясно, что не станете. Но город по ходу возьмете". Получилось… К сожалению.Но сейчас не об этом. О куда более важном. О том, что держава, умеющая смотреть вдаль, неизбежно выиграет у стран таращихся в сиюминутную актуальность. "Лицом к лицу, лица не увидать". Короче: смотрите наверх! Тогда увидите и то, что рядом…Впечатлило, взбодрило, встряхнуло интервью с главой Роскосмоса Дмитрием Бакановым. О будущих лунных станциях, о системе космической связи, о новых орбитальных комплексах. Нет, это было не про "космические корабли, бороздящие просторы Большого театра". На самом деле речь шла о сути выбранного нами пути, о смыслах нашей цивилизации, об основах русского мира. Но сначала немного предыстории.Помню еще как мучительно, конвульсивно, неуклюже меняла кожу - оболочку, форму, формат наша ойкумена.Первый постперестроечный период напоминал ревизию в провинциальном музее. Когда в запасниках находили отдельные ценные реликвии и их значимость объявлялась абсолютной и для музея, и для всего прошлого, и для понимания настоящего всей страны.Показательным был, например, случай, когда молодые, продвинутые, "прошаренные" (как сказали бы сейчас) сотрудники крохотного алуштинского музея нашли забытые документы о революционных событиях в Крыму. И сразу стали союзными "гидами мнений". Когда документально рассказывали про тот период, что изобиловал чрезмерной суровостью и неоправданной жестокостью. Голод под пальмами и кипарисами был показательно чудовищен и особенно возмущал впечатлительного читателя…Только вот "музейный принцип", тем более с привкусом провинциальности, не дает полной и объективной картины. Из глубоко колодца можно и днем увидеть звезду. Но не все звездное небо.Из достаточно глубокой истории можно, конечно, разглядеть уродливость отдельных общественных элементов. Но нельзя увидеть всю эпоху.Наверное поэтому период "пан-историзма", когда небольшой "кружок Бухарина" мог влиять на умонастроения миллионов, довольно быстро исчерпал себя. Начался следующий.У меня он ассоциировался с названием знакового романа "Факультет ненужных вещей". Помните? Книга была про времечко, когда пытались найти и вынести в факультативный загашник ненужные в быту вещи. Совесть, к примеру. Или стыд.В описываемый талантом Юрия Домбровского исторический момент, это в полном объеме не получилось. Получилось позже! В либеральной России "на факультет" вынесли все - от той же совести до патриотизма. Точнее, все, что мешало базовому гайдаро-ельцинскому кличу: "Обогащайтесь!" Чуть не вынесли свое заветное - веру, надежду, любовь. Не успели, в отличие от Запада…Все же долго бытовал этот период. "Вечно длящееся настоящее". Была, казалось бы, вещая повесть с таким названием. Хищные вещи века, мутировавшие в лишние вещи века, почти победили. Мир из "котлована" превратился в барахолку. Жизнь - в ненасытное потребление. Медиа - в сплошную рекламу…Но наши "партнеры", ставшие оппонентами, а потом и врагами нас не подвели. Ненависть, санкции, ограничения подстегивают стойкость тех, против кого они направлены. А ложь и угроза прямой военной агрессии эту стойкость трансформируют в защитную реакцию. В СВО, в частности.При этом стойкость как социальный феномен, всегда связана с избавлением от многого. Но это совсем другой "факультет". Здесь избавляются от всего действительно лишнего, чужеродного. Устойчивость корабля прямо зависит от чистки его корпуса от всякой налипшей дряни…Когда спрашиваешь у людей с боевой биографией об их главном опыте, ответ, как правило, стереотипичен: "Переосмыслили ценность вещей и отношений. Теперь знаем, ЧТО по-настоящему имеет значение в жизни"…Россия неспешно, тяжело - все же велика сила инерции предыдущих этапов - втягивается в своё новое состояние. Где адекватно оценивают прошлое, разумно относятся к приятным радостям настоящего и черпают энергию из масштаба целей будущего.Немного не договаривал Бредбери о своем "эффекте бабочки". Да, раздавленная в прошлом бабочка, может изменить настоящее. Но еще больше его может изменить ее парение в будущем.Так вот. Космос - безусловно будущее России. Страна, где молодые мечтают стать брокерами, имеет на будущее меньше прав, чем та, где мечтают стать космонавтами. Это ясно. Менее очевидно то, что дальний космос часто ближе к нам, чем соседний маркет. Ибо маркет демонстрирует потребительские запросы общества, а космос - созидательные. Маркет про желания, космос про познание.Совсем не разбираюсь в технических аспектах космической эпопеи. Но интуитивно чувствую (спасибо упомянутому Всехсвятскому), что реальное - в виде государственных планов - возвращение космоса в частную жизнь - это принципиально важная база для герменевтики бытия…Одна точка не определяет вектор развития. Но две, если их соединить и есть искомый вектор. Стремление России за горизонт, точнее, Восточный горизонт, открывает и новые "горизонты познания". Об этом обстоятельно и убедительно публично высказывается мой замечательный друг Сергей Караганов.Но стоит добавить, что наша держава всегда тяготела к трехмерному пространству. То есть, новые территории осваивались не только расширением земель, но и апелляцией к Небу."Сибиризация" страны не возможна без её "космизации". Стремление вдаль неполно без стремления вверх. Будущее можно увидеть когда смотришь и вдаль, и вверх. Россия на глазах обретает такую возможность. Обсерватория будущего!А настоящее? Ведь мы в нем живем. Здесь всё не просто. У Запада к нам генетическая ненависть. И большой потенциал - набор конкретных "прелестей", пусть и часто преувеличенный. Да, Запад целую Украину смог сделать отчаянным хранителем этих "прелестей". Не удивительно. Нет более преданных защитников гаремных прелестей, чем евнухи.В общим, выбор не прост. "Мацать в руках" пусть мелкие, но очевидные удовольствия. И видеть то, что под ногами. Или смотреть дальше и выше. И видеть не только контуры грядущего. Впрочем, с этого я и начинал статью…О проблеме традиционных ценностей - в статье Павла Волкова "12 традиционных ценностей БРИКС и почему в них нет ничего от "традиционализма""

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

россия

запад

крым

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/10/1051069688_225:0:701:476_100x100_80_0_0_4458441dbfb32166694d2eb7ae3b7929.jpg

Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/10/1051069688_225:0:701:476_100x100_80_0_0_4458441dbfb32166694d2eb7ae3b7929.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/10/1051069688_225:0:701:476_100x100_80_0_0_4458441dbfb32166694d2eb7ae3b7929.jpg

россия, запад, крым, сергей караганов, роскосмос, большой театр, мнения