12 традиционных ценностей БРИКС и почему в них нет ничего от "традиционализма" - 20.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250920/12-traditsionnykh-tsennostey-briks-i-pochemu-v-nikh-net-nichego-ot-traditsionalizma-1068911006.html
12 традиционных ценностей БРИКС и почему в них нет ничего от "традиционализма"
12 традиционных ценностей БРИКС и почему в них нет ничего от "традиционализма" - 20.09.2025 Украина.ру
12 традиционных ценностей БРИКС и почему в них нет ничего от "традиционализма"
На втором форуме БРИКС "Традиционные ценности", который прошел в столице Бразилии, парламентарии, бизнесмены, культурные и общественные деятели представили список общих ценностей стран-участниц объединения. И они вызвали неприятие в среде правых традиционалистов
2025-09-20T18:34
2025-09-20T18:40
россия
бразилия
европа
адольф гитлер
олег ясинский
брикс
госдума
оон
мнения
фашизм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/0b/1065068263_0:300:3108:2048_1920x0_80_0_0_3fc2e01b4c713caed03083f3d243f78e.jpg
По поводу общих "традиционных ценностей" для стран "многополярного мира" копья ломаются не первый год. Вопрос немаловажный, поскольку два вышеуказанных концепта стали своеобразной идеологемой сопротивления американо-европейской гегемонии для России и стран т.н. Глобального Юга. В конце концов, для западных расистов русские — это "черные" с белым цветом кожи."Поймите меня правильно: всякий русский - милейший человек, покуда носит рубашку навыпуск. Как азиат он очарователен, — писал великий певец западного империализма Редьярд Киплинг. — Но едва он заправляет свою рубашку в штаны, подражая европейцам, и начинает настаивать, чтобы к русским относились не как к самым западным из восточных народов, а, напротив, как к самому восточному из западных, он превращается в этническое недоразумение, с которым, право, нелегко иметь дело".А еще у Киплинга есть потрясающее стихотворение с такими строками:Зажав меж колен винтовки, руки держа над огнем,Беспечные белые люди заняты завтрашним днем.Снова и снова все то же твердит он до поздней тьмы:"Не заключайте мировой с Медведем, что ходит, как мы".Медведь — это русские. Они выглядят так же, как "белые люди", даже "ходят как мы", но внешность обманчива. Со "зверем" нельзя заключать мировую, потому что зверь останется зверем и загрызет, как только "беспечные белые люди" зажмут винтовки меж колен. В общем, "Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им не сойтись".Еще раз, это не истина, а базовая идеологическая предпосылка западной расистско-империалистической политики (породившей фашизм, для которого недочеловек также внешне похож на человека, как русский на белого, но путать их нельзя), с которой согласны далеко не все даже на Западе, не говоря уже про нас.Эта художественная преамбула с описанием некоего "культурного кода" нужна для того, чтобы понять, почему бьются копья вокруг концепций "многополярности" и "традиционных ценностей".Мы считаем, что "многополярность" — это против воспетого Киплингом империализма, однако изначально все в точности до наоборот.В 1933 году нацистский юрист и философ, член НСДАП Карл Шмитт ввел в поле политической коммуникации Третьего Рейха понятие "большое пространство" (Großraum), с помощью которого позже будет оправдана истребительная война против славянских народов на востоке Европы (которые, как мы знаем по Киплингу, похожи на "белых людей", а на деле "медведи"). В той же книге, которая изобилует одами Гитлеру и нацизму, Шмитт разработал и термин "многополярность" (pluriversum). Многополярный мир Шмитта — это установление разграничительных "линий дружбы" между колониалистами и империалистами. Грубо говоря, это раздел мира, при котором каждый империалист получает свою часть для разграбления, но отказывается от претензий на часть другого империалиста. Что-то среднее между Тордесильясским договором 1494 года о разделе мира между Испанией и Португалией и Священным союзом России, Австрии и Пруссии 1815 года в целях сохранения власти правящих династий и вооруженного подавления любых революционных выступлений.Согласно шмиттовской "многополярности", каждая из империй хранит свои "традиционные ценности", а остальные империи обязуются не лезть со своим уставом в чужой монастырь, т.е. признавать суверенитет идей внутри стран-членов, каковыми бы они ни были (представьте, каковы они были в Третьем Рейхе). В то же время каждая из империй, по многополярному соглашению о "линиях дружбы", получает право унижать и грабить "неимперскообразующие" народы унтерменшей.В 1939 году, неправильно оценив ситуацию, еще один нацистский философ и член НСДАП Мартин Хайдеггер приветствовал советско-германский пакт как "единение духа Гете и духа Достоевского" и "успех великой тактической игры Гитлера". Он надеялся, что пакт станет началом многополярного мира, в котором будут доминировать "две империи". Конечно, Хайдеггер ошибся, поскольку тогдашняя Россия подписывала договор отнюдь не ради раздела мира с Гитлером, а чтобы успеть подготовиться к войне с фашизмом и истребить его. Впрочем, ошибку свою философ понял очень быстро, и с 1941 года уже радовался "успехам" своего сына Германа на восточном фронте.Как отголосок "многополярности больших пространств" нациста Шмитта, после войны и после Нюрнбергского процесса европейские новые правые (идейные наследники Гитлера, которым пришлось искать новый язык для легитимации своих взглядов в условиях запрета фашизма) родили концепцию "Европы наций от Лиссабона до Владивостока". Одно время многие политические деятели в позднем СССР и ранней Российской Федерации, не понимая, о чем речь, покупались на эту концепцию в надежде стать "самым восточным из западных народов". Идея позднесоветского руководства о разрушении коммунизма и отбрасывании от России "нерусских" окраин для объединения с Европой (российский ядерный зонтик и ресурсы + европейские технологии и потребительский сектор) против США — это инкорпорированные в российский дискурс стратегии европейских новых правых, выросшие из шинели Шмитта и Хайдеггера. На практике стратегия вылилась, как известно, не только в разрушение коммунизма, но и в распад страны, который удалось большой кровью остановить только к началу 2000-х.И как, интересно, сегодня мы пытаемся наладить отношения со Штатами (что для Хайдеггера было неприемлемо) и уже на грани большой войны с объединенной "духом Гете" Европой, которая, согласно своим традиционным ценностям, все же решила, что русские — это "самый западный из восточных народов".Итак, "многополярность" в своем генезисе — это именно про империализм (иерархию грабящих и ограбляемых государств) и союз колониальных держав, которые угнетают свои колонии. Однако история творит неожиданности. Ссора с Западом и союз со странами Глобального Юга, которые видят в РФ не "традиционалистскую империю", а правопреемника СССР и исторического разрушителя колониализма, в корне меняет смысл этой самой "многополярности".В свое время "Бессмертный полк" задумывался как либеральный акт покаяния, а получилась акция всенародного и даже международного антифашистского триумфа. Так и с "многополярностью". Интересанты продвижения идеи в шмиттовском смысле не ожидали, что, реализованная не с правой ("белой, христианской") Европой, а с КНР, КНДР, Индией, Бразилией, ЮАР, Венесуэлой, Кубой и т.д. она превратится в нечто совсем иное — в манифест свободы, равенства и антиколониализма.Термин "традиционные ценности" связан со шмиттовской "многополярностью" в неразрывную цепь.Если смотреть на такие "традиционные" для новых правых ценности, как национальная идентичность, культурное наследие и чувство принадлежности по бытовому, то они не просто выглядят нормально, они реально важны для большей части населения России, да и других стран. Что такое наш общенациональный праздник День Победы, как не сочетание всех вышеперечисленных ценностей? Но дьявол, как всегда, кроется в деталях. А детали таковы, что в дискурсе новых правых "идентичность" означает киплинговское "бремя белого человека", "культурное наследие" — заправленную рубашку киплинговского "беспечного белого человека", а "принадлежность" — тотальную антропологическую отделенность от киплинговских "этнических недоразумений" вроде русских.Как недавно написал наш коллега и известный исследователь латиноамериканского правого радикализма Олег Ясинский, говорящие о "возвращении к здравому смыслу", о том, что "дважды два всё-таки четыре", что есть "всего два пола", что "нам нужны традиционные ценности", на публичных площадках выступают "против англосаксов", "против Зеленского", "за Россию", "за Китай", "за Иран" и "против геноцида палестинцев в Газе". Мало того, "после какофонии непечатных речей woke, они обращаются к скучавшей об этом аудитории на хорошем литературном языке и даже вспоминают о литературе и поэзии". Однако это на поверхности. А, если, как предлагает Ясинский, начать внимательно читать их социальные сети, "мы увидим различные перепевы нацистской символики, рефлексию о "бремени белого человека", восхищение "мягким фашизмом" Муссолини и Франко для подготовки перехода к Гитлеру, откровенную нацистскую юдофобию под видом критики преступлений Израиля, отрицание геноцида индейцев в Америке, "потому что это "черная легенда" англосаксов, чтобы отобрать Америку у Испании, и прочие откровения, от которых нормальное человеческое сознание должно выворачивать наизнанку".Недавно президент Путин сказал, что многонациональность — это наш бесценный дар. Эта максима, конечно, в корне противоречит понимаю "традиционных ценностей" новыми правыми, которые сегодня исповедуют дифференциалистский расизм (белые должны жить в Европе, негры — в Африке, азиаты — в Азии и т.д.). В России последователи таких идей даже придумали издевательский в отношении Конституции РФ термин "многонационалочка".Европейский неофашизм также тесно связан с некоторыми кругами католической церкви, поэтому новые правые декларируют свою религиозность как политическую программу "ультракатолицизма". В той же Польше иерархи католической церкви являются одними из главных консультантов партии PiS по проблемам мигрантов, мусульман и беженцев. В этой среде расхожи идеи о "крестовом походе против иммигрантов, гомосексуалистов, евреев и мусульман". К такой среде относится и недавно убитый американский блогер Чарли Кирк, который объяснял, что Россию надо рассорить с Китаем. Не католиков, конечно. В США неофашисты скорее группируются вокруг протестантских харизматиков, проповедующих конспирологические теории вроде QAnon, "мандата семи гор" или чернокожих, которые были прокляты Богом быть рабами. "Традиционная идентичность" и "западные ценности" против "мультикультурализма, свободной иммиграции и свободной торговли", особенно с Мексикой и Китаем — это основа идеологии американских ультраправых. А специфически интерпретируемая религия становится как бы метафизическим обоснованием политических идей. Ведь если так заповедал Бог, кто мы, чтобы противиться? Тем же самым (не против мексиканцев, китайцев и негров, а против русских и отчасти евреев) для украинских бандеровцев в свое время стала униатская церковь, а сегодня еще и ПЦУ. В России подобные явления, к сожалению, тоже есть, но пока остаются относительно маргинальными.Самое же страшное, что помимо извращенных ценностей "идентичности" и "религии", новые правые продвигают самое святое для нас — ценности семьи. Продвигают, естественно, по-своему, в специфическом социально-политическом контексте. Семейная повестка ультраправых — это развитие антимигрантской риторики, где семья как ядро нации трансформируется в инструмент ее защиты от замещения "цветным" элементом. Известный исследователь неофашизма Кас Мюдде объясняет, что в такой интерпретации семья — это ключевой выразитель воли народа (который "фёлькише", то есть отождествление "народа", "нации", "расы" и "религии") и именно через семью реализуется принцип "правильной" упорядоченности настоящего европейского общества — без мигрантов, без мусульман, без других меньшинств, которые "размывают" идентичность "белого человека". Отсюда и представление украинских бандеровцев о том, что русскоязычное население является источником угрозы для их "традиционных ценностей", что оно "размоет" их язык, их веру и все остальное, без чего они могут перестать быть украинцами не в понимании современной политической нации, а в понимании того самого "фёлькише".В рамках таких семейных ценностей женщина "традиционно" воспринимается как не вполне равноправный член общества, задача которого — производить на свет новых представителей "нации" для того, чтобы не произошло "великое замещение". В этом суть угрозы, которую, по мнению ультрарелигиозной части движения новых правых, представляют для общества сторонники права женщин на аборт. Интересно, что в дискурсе сторонники права на аборт превращаются в сторонников абортов, что, согласитесь, не одно и то же. Кто такие сторонники абортов вообще трудно себе представить. Но современность и необходимость избираться требует некоторых изменений в подходах, поэтому в 80-х годов прошлого столетия позиция женщины в идеологии новых правых трансформируется из "безмолвного инкубатора" в "хранительницу ценностной матрицы традиционной европейской семьи", которую надо защищать от известного рода контактов с "инокультурными" (читай "цветными") мигрантами и которая сама может защищаться, в т.ч. активно участвуя в политической деятельности новых правых.Основные концепты таковы. И, увы, именно о них в прошлом году, на первом форуме БРИКС "Традиционные ценности" в Госдуме РФ в Москве говорили представители западных (в т.ч. латиноамериканских) правых партий. А вот политики и культурные деятели из Африки, Ближнего Востока и отчасти Латинской Америки говорили совсем про другое. Подробно дискуссию мы освещали здесь. И вот, на втором форуме в Бразилии, похоже, победили вторая группа. Чтобы понять это, достаточно посмотреть, кого процитировал на открытии мероприятия депутат Госдумы РФ, член комитета по международным делам и вице-президент Форума Дмитрий Кузнецов. А процитировал он любимого в СССР бразильского литературного классика, члена компартии и активного борца с правой диктатурой Варгаса — Жоржи Амаду."Амаду мечтал о мире, в котором человек перестанет быть врагом человеку, а разница в цвете кожи будет значить не больше, чем разница в возрасте, о мире, в котором все люди братья. Он говорил о том, что мы должны продолжать бороться в надежде, что это произойдет. Именно это сейчас и происходит".И вот, что произошло. Делегаты от стран БРИКС после долгих дискуссий, которые шли больше года, сошлись на 12 традиционных для наших стран ценностях, и они категорически противоречат "традиционным ценностям" в представлении новых правых.Возмущений среди сторонников идеологии новых правых посыпалась масса.Где среди ценностей религия и Бог? Религии нет, потому что она не является общей ценностью для всех стран БРИКС, даже если религию понимать нормально, а не так, как новые правые. Китай, например, — совершенно атеистическая страна. Россия не настолько, но тоже не слишком верующая, по крайней мере, не воцерковленная. О каком конкретно боге идет речь, если мы говорим об Индии? О Брахме, Вишну, Шиве? А там еще и ислам есть. У нас, кстати, тоже. И буддизм, в котором никакого бога нет. С Бразилией нас единит католицизм или традиционные верования индейцев?Где среди ценностей гетеросексуальные отношения? А тоже опускаем за скобки, поскольку у наших союзников из Бразилии и ЮАР разрешены однополые браки. Нравится или нет, но мы же провозгласили ценность в виде уважения ко всем культурам и невмешательство во внутренние дела других государств.Почему среди традиционных ценностей — права человека? Это же как у либералов. Нет, это не как у либералов, это как у людей и как в международном праве, к которому Россия не просто присоединилась, но является одним из его учредителей как член Совбеза ООН.И везде — равенство всех культур, равные условия для развития всех стран, наций, групп и т.д, забота об уязвимых слоях общества, объединяющая народы солидарность (вместо правого "солидаризма") и многое-многое другое.Но, что нас в рамках данной статьи интересует больше всего, это многополярность, после которой через запятую, как синоним, следует термин "мультилатерализм". А это категорически не "многополярность" Шмитта. Мультилатерализм — один из основных принципов ООН, всемирной организации, которая не делит планету на зоны влияния договорившихся друг с другом "империй", а пытается дать голос всем как платформа для диалога, сотрудничества и коллективных действий. Если открыть официальный сайт ООН, то среди принципов мультилатерализма можно найти: мир, безопасность, равенство и инклюзивность, порядок, основанный на международном законодательстве, защита прав человека, социальная справедливость, борьба с экологическими проблемами и бедностью."Усиление националистических идеологий и односторонних подходов в различных странах бросает вызов многостороннему подходу", — указано в том же разделе.Вот что такое многополярность и традиционные ценности в понимании стран БРИКС. Достаточно сравнить эти положения с разобранными в первой части статьи "традиционалистскими" идеологемами новых правых, чтобы понять — мы не о том.Так кто же мы в итоге: самый восточный народ из западных или самый западный из восточных? Бесконечные споры об идентичности ("бремя белого человека" или "да скифы мы, да азиаты мы") были закрыты парой философов и политиков, которые провозгласили: "Пролетарии всех стран — соединяйтесь!" Впрочем, задолго до них один бывший римский сборщик дани сказал: "Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе". Слова апостола в послании Галатам кардинально расходятся с набором "традиционных ценностей" западных (и примкнувших к ним отечественных) ультраправых, которые рядятся в христианские одежды, а на деле проповедуют иерархию религий, статусов и полов."Не заключайте мировой с Медведем, что ходит, как мы", — предупреждал Киплинг "белого человека". А мы ценим Киплинга как великого писатели и поэта, но утверждаем, что нужно заключать мировую со всеми, потому что нет ни "белого человека", ни "Медведя", а есть люди. Просто некоторые из них почему-то веками не хотят признавать этой самой простой в мире истины.О дискуссии в Госдуме по поводу концепта "традиционных ценностей" — в материале "Это про геев?" О том, что в странах БРИКС говорят о традиционных ценностях, и о том, что имеют в виду
https://ukraina.ru/20250919/chto-dast-bezvizovyy-rezhim-mezhdu-rossiey-i-kitaem--uchnye-iz-knr-khuan-zhikhan-i-van-i--1068903823.html
https://ukraina.ru/20250919/1068877793.html
https://ukraina.ru/20250918/ukrainskiy-rok-muzykant-predlozhil-zapretit-russkiy-yazyk-dlya-predotvrascheniya-svo-1068872080.html
россия
бразилия
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Павел Волков
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg
Павел Волков
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/0b/1065068263_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_9687e5bcbefcf1ec86b0720e334a8746.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, бразилия, европа, адольф гитлер, олег ясинский, брикс, госдума, оон, мнения, фашизм, ценности
Россия, Бразилия, Европа, Адольф Гитлер, Олег Ясинский, БРИКС, Госдума, ООН, Мнения, фашизм, ценности

12 традиционных ценностей БРИКС и почему в них нет ничего от "традиционализма"

18:34 20.09.2025 (обновлено: 18:40 20.09.2025)
 
© Фото : МИД РФ / Перейти в фотобанкXVII саммит БРИКС
XVII саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© Фото : МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Павел Волков авторы
Павел Волков
автор издания Украина.ру
Все материалы
На втором форуме БРИКС "Традиционные ценности", который прошел в столице Бразилии, парламентарии, бизнесмены, культурные и общественные деятели представили список общих ценностей стран-участниц объединения. И они вызвали неприятие в среде правых традиционалистов
По поводу общих "традиционных ценностей" для стран "многополярного мира" копья ломаются не первый год. Вопрос немаловажный, поскольку два вышеуказанных концепта стали своеобразной идеологемой сопротивления американо-европейской гегемонии для России и стран т.н. Глобального Юга. В конце концов, для западных расистов русские — это "черные" с белым цветом кожи.
"Поймите меня правильно: всякий русский - милейший человек, покуда носит рубашку навыпуск. Как азиат он очарователен, — писал великий певец западного империализма Редьярд Киплинг. — Но едва он заправляет свою рубашку в штаны, подражая европейцам, и начинает настаивать, чтобы к русским относились не как к самым западным из восточных народов, а, напротив, как к самому восточному из западных, он превращается в этническое недоразумение, с которым, право, нелегко иметь дело".
А еще у Киплинга есть потрясающее стихотворение с такими строками:
Зажав меж колен винтовки, руки держа над огнем,
Беспечные белые люди заняты завтрашним днем.
Снова и снова все то же твердит он до поздней тьмы:
"Не заключайте мировой с Медведем, что ходит, как мы".
Медведь — это русские. Они выглядят так же, как "белые люди", даже "ходят как мы", но внешность обманчива. Со "зверем" нельзя заключать мировую, потому что зверь останется зверем и загрызет, как только "беспечные белые люди" зажмут винтовки меж колен. В общем, "Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им не сойтись".
Еще раз, это не истина, а базовая идеологическая предпосылка западной расистско-империалистической политики (породившей фашизм, для которого недочеловек также внешне похож на человека, как русский на белого, но путать их нельзя), с которой согласны далеко не все даже на Западе, не говоря уже про нас.
Эта художественная преамбула с описанием некоего "культурного кода" нужна для того, чтобы понять, почему бьются копья вокруг концепций "многополярности" и "традиционных ценностей".
Мы считаем, что "многополярность" — это против воспетого Киплингом империализма, однако изначально все в точности до наоборот.
Вчера, 16:19
Что даст безвизовый режим между Россией и Китаем — учёные из КНР Хуан Жихань и Ван И
В 1933 году нацистский юрист и философ, член НСДАП Карл Шмитт ввел в поле политической коммуникации Третьего Рейха понятие "большое пространство" (Großraum), с помощью которого позже будет оправдана истребительная война против славянских народов на востоке Европы (которые, как мы знаем по Киплингу, похожи на "белых людей", а на деле "медведи"). В той же книге, которая изобилует одами Гитлеру и нацизму, Шмитт разработал и термин "многополярность" (pluriversum).
Многополярный мир Шмитта — это установление разграничительных "линий дружбы" между колониалистами и империалистами. Грубо говоря, это раздел мира, при котором каждый империалист получает свою часть для разграбления, но отказывается от претензий на часть другого империалиста. Что-то среднее между Тордесильясским договором 1494 года о разделе мира между Испанией и Португалией и Священным союзом России, Австрии и Пруссии 1815 года в целях сохранения власти правящих династий и вооруженного подавления любых революционных выступлений.
Согласно шмиттовской "многополярности", каждая из империй хранит свои "традиционные ценности", а остальные империи обязуются не лезть со своим уставом в чужой монастырь, т.е. признавать суверенитет идей внутри стран-членов, каковыми бы они ни были (представьте, каковы они были в Третьем Рейхе). В то же время каждая из империй, по многополярному соглашению о "линиях дружбы", получает право унижать и грабить "неимперскообразующие" народы унтерменшей.
В 1939 году, неправильно оценив ситуацию, еще один нацистский философ и член НСДАП Мартин Хайдеггер приветствовал советско-германский пакт как "единение духа Гете и духа Достоевского" и "успех великой тактической игры Гитлера". Он надеялся, что пакт станет началом многополярного мира, в котором будут доминировать "две империи". Конечно, Хайдеггер ошибся, поскольку тогдашняя Россия подписывала договор отнюдь не ради раздела мира с Гитлером, а чтобы успеть подготовиться к войне с фашизмом и истребить его. Впрочем, ошибку свою философ понял очень быстро, и с 1941 года уже радовался "успехам" своего сына Германа на восточном фронте.
Как отголосок "многополярности больших пространств" нациста Шмитта, после войны и после Нюрнбергского процесса европейские новые правые (идейные наследники Гитлера, которым пришлось искать новый язык для легитимации своих взглядов в условиях запрета фашизма) родили концепцию "Европы наций от Лиссабона до Владивостока". Одно время многие политические деятели в позднем СССР и ранней Российской Федерации, не понимая, о чем речь, покупались на эту концепцию в надежде стать "самым восточным из западных народов".
Идея позднесоветского руководства о разрушении коммунизма и отбрасывании от России "нерусских" окраин для объединения с Европой (российский ядерный зонтик и ресурсы + европейские технологии и потребительский сектор) против США — это инкорпорированные в российский дискурс стратегии европейских новых правых, выросшие из шинели Шмитта и Хайдеггера. На практике стратегия вылилась, как известно, не только в разрушение коммунизма, но и в распад страны, который удалось большой кровью остановить только к началу 2000-х.
И как, интересно, сегодня мы пытаемся наладить отношения со Штатами (что для Хайдеггера было неприемлемо) и уже на грани большой войны с объединенной "духом Гете" Европой, которая, согласно своим традиционным ценностям, все же решила, что русские — это "самый западный из восточных народов".
Итак, "многополярность" в своем генезисе — это именно про империализм (иерархию грабящих и ограбляемых государств) и союз колониальных держав, которые угнетают свои колонии.
Однако история творит неожиданности. Ссора с Западом и союз со странами Глобального Юга, которые видят в РФ не "традиционалистскую империю", а правопреемника СССР и исторического разрушителя колониализма, в корне меняет смысл этой самой "многополярности".
В свое время "Бессмертный полк" задумывался как либеральный акт покаяния, а получилась акция всенародного и даже международного антифашистского триумфа. Так и с "многополярностью". Интересанты продвижения идеи в шмиттовском смысле не ожидали, что, реализованная не с правой ("белой, христианской") Европой, а с КНР, КНДР, Индией, Бразилией, ЮАР, Венесуэлой, Кубой и т.д. она превратится в нечто совсем иное — в манифест свободы, равенства и антиколониализма.
Испытания беспилотных военных технологий прошли в КНДР под руководством главы государства Ким Чен Ына, пишет ЦТАК - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Вчера, 08:47
Ким Чен Ын провел испытания беспилотных вооружений в КНДРИспытания беспилотных вооружений прошли в КНДР под руководством лидера страны Ким Чен Ына, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи, передает 19 сентября телеграм-канал Украина.ру
Термин "традиционные ценности" связан со шмиттовской "многополярностью" в неразрывную цепь.
Если смотреть на такие "традиционные" для новых правых ценности, как национальная идентичность, культурное наследие и чувство принадлежности по бытовому, то они не просто выглядят нормально, они реально важны для большей части населения России, да и других стран. Что такое наш общенациональный праздник День Победы, как не сочетание всех вышеперечисленных ценностей? Но дьявол, как всегда, кроется в деталях. А детали таковы, что в дискурсе новых правых "идентичность" означает киплинговское "бремя белого человека", "культурное наследие" — заправленную рубашку киплинговского "беспечного белого человека", а "принадлежность" — тотальную антропологическую отделенность от киплинговских "этнических недоразумений" вроде русских.
Как недавно написал наш коллега и известный исследователь латиноамериканского правого радикализма Олег Ясинский, говорящие о "возвращении к здравому смыслу", о том, что "дважды два всё-таки четыре", что есть "всего два пола", что "нам нужны традиционные ценности", на публичных площадках выступают "против англосаксов", "против Зеленского", "за Россию", "за Китай", "за Иран" и "против геноцида палестинцев в Газе". Мало того, "после какофонии непечатных речей woke, они обращаются к скучавшей об этом аудитории на хорошем литературном языке и даже вспоминают о литературе и поэзии".
Однако это на поверхности. А, если, как предлагает Ясинский, начать внимательно читать их социальные сети, "мы увидим различные перепевы нацистской символики, рефлексию о "бремени белого человека", восхищение "мягким фашизмом" Муссолини и Франко для подготовки перехода к Гитлеру, откровенную нацистскую юдофобию под видом критики преступлений Израиля, отрицание геноцида индейцев в Америке, "потому что это "черная легенда" англосаксов, чтобы отобрать Америку у Испании, и прочие откровения, от которых нормальное человеческое сознание должно выворачивать наизнанку".
Недавно президент Путин сказал, что многонациональность — это наш бесценный дар. Эта максима, конечно, в корне противоречит понимаю "традиционных ценностей" новыми правыми, которые сегодня исповедуют дифференциалистский расизм (белые должны жить в Европе, негры — в Африке, азиаты — в Азии и т.д.). В России последователи таких идей даже придумали издевательский в отношении Конституции РФ термин "многонационалочка".
Европейский неофашизм также тесно связан с некоторыми кругами католической церкви, поэтому новые правые декларируют свою религиозность как политическую программу "ультракатолицизма". В той же Польше иерархи католической церкви являются одними из главных консультантов партии PiS по проблемам мигрантов, мусульман и беженцев. В этой среде расхожи идеи о "крестовом походе против иммигрантов, гомосексуалистов, евреев и мусульман". К такой среде относится и недавно убитый американский блогер Чарли Кирк, который объяснял, что Россию надо рассорить с Китаем.
Не католиков, конечно. В США неофашисты скорее группируются вокруг протестантских харизматиков, проповедующих конспирологические теории вроде QAnon, "мандата семи гор" или чернокожих, которые были прокляты Богом быть рабами. "Традиционная идентичность" и "западные ценности" против "мультикультурализма, свободной иммиграции и свободной торговли", особенно с Мексикой и Китаем — это основа идеологии американских ультраправых. А специфически интерпретируемая религия становится как бы метафизическим обоснованием политических идей. Ведь если так заповедал Бог, кто мы, чтобы противиться? Тем же самым (не против мексиканцев, китайцев и негров, а против русских и отчасти евреев) для украинских бандеровцев в свое время стала униатская церковь, а сегодня еще и ПЦУ. В России подобные явления, к сожалению, тоже есть, но пока остаются относительно маргинальными.
Самое же страшное, что помимо извращенных ценностей "идентичности" и "религии", новые правые продвигают самое святое для нас — ценности семьи. Продвигают, естественно, по-своему, в специфическом социально-политическом контексте. Семейная повестка ультраправых — это развитие антимигрантской риторики, где семья как ядро нации трансформируется в инструмент ее защиты от замещения "цветным" элементом.
Известный исследователь неофашизма Кас Мюдде объясняет, что в такой интерпретации семья — это ключевой выразитель воли народа (который "фёлькише", то есть отождествление "народа", "нации", "расы" и "религии") и именно через семью реализуется принцип "правильной" упорядоченности настоящего европейского общества — без мигрантов, без мусульман, без других меньшинств, которые "размывают" идентичность "белого человека". Отсюда и представление украинских бандеровцев о том, что русскоязычное население является источником угрозы для их "традиционных ценностей", что оно "размоет" их язык, их веру и все остальное, без чего они могут перестать быть украинцами не в понимании современной политической нации, а в понимании того самого "фёлькише".
В рамках таких семейных ценностей женщина "традиционно" воспринимается как не вполне равноправный член общества, задача которого — производить на свет новых представителей "нации" для того, чтобы не произошло "великое замещение". В этом суть угрозы, которую, по мнению ультрарелигиозной части движения новых правых, представляют для общества сторонники права женщин на аборт.
Интересно, что в дискурсе сторонники права на аборт превращаются в сторонников абортов, что, согласитесь, не одно и то же. Кто такие сторонники абортов вообще трудно себе представить. Но современность и необходимость избираться требует некоторых изменений в подходах, поэтому в 80-х годов прошлого столетия позиция женщины в идеологии новых правых трансформируется из "безмолвного инкубатора" в "хранительницу ценностной матрицы традиционной европейской семьи", которую надо защищать от известного рода контактов с "инокультурными" (читай "цветными") мигрантами и которая сама может защищаться, в т.ч. активно участвуя в политической деятельности новых правых.
Основные концепты таковы. И, увы, именно о них в прошлом году, на первом форуме БРИКС "Традиционные ценности" в Госдуме РФ в Москве говорили представители западных (в т.ч. латиноамериканских) правых партий. А вот политики и культурные деятели из Африки, Ближнего Востока и отчасти Латинской Америки говорили совсем про другое. Подробно дискуссию мы освещали здесь.
Оказывается, чтобы предотвратить СВО, нужно было - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
18 сентября, 23:36
Украинский рок-музыкант предложил запретить русский язык для предотвращения СВОЛидер украинской рок-группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин сделал сенсационное заявление о том, что для предотвращения специальной военной операции нужно было полностью запретить русский язык еще в 2013-2014 годах. Об этом сообщил 18 сентября телеграм-канал Украина.ру
И вот, на втором форуме в Бразилии, похоже, победили вторая группа. Чтобы понять это, достаточно посмотреть, кого процитировал на открытии мероприятия депутат Госдумы РФ, член комитета по международным делам и вице-президент Форума Дмитрий Кузнецов. А процитировал он любимого в СССР бразильского литературного классика, члена компартии и активного борца с правой диктатурой Варгаса — Жоржи Амаду.
"Амаду мечтал о мире, в котором человек перестанет быть врагом человеку, а разница в цвете кожи будет значить не больше, чем разница в возрасте, о мире, в котором все люди братья. Он говорил о том, что мы должны продолжать бороться в надежде, что это произойдет. Именно это сейчас и происходит".
И вот, что произошло. Делегаты от стран БРИКС после долгих дискуссий, которые шли больше года, сошлись на 12 традиционных для наших стран ценностях, и они категорически противоречат "традиционным ценностям" в представлении новых правых.
  1. 1
    Милосердие. Основание для взаимодействия и взаимопонимания между людьми всего мира, а также необходимое условие для реализации гуманитарных инициатив. Забота о нуждающихся, обделенных, представителях уязвимых слоев общества.
  2. 2
    Культурный суверенитет, равенство культур. Сохранение культурного и исторического наследия, национальной идентичности, культурного кода и суверенитета наций, а также интенсификация межкультурного диалога в условиях происходящих процессов глобализации и гомогенизации.
  3. 3
    Экономическое благополучие и социальная справедливость. Общедоступная возможность обеспечения достойного уровня жизни для себя и своих близких честным трудом, решение вопроса безработицы.
  4. 4
    Многополярный мир. Концепция многополярного и мультилатерального мира, как ответ на опасности гегемонии супердержавы и возможность для справедливого и равномерного развития всех мировых регионов в рамках дружественного сотрудничества.
  5. 5
    Здоровье. Физическое и психологическое здоровье как основание для индивидуального счастья и общественного процветания.
  6. 6
    Ориентация на развитие. Обращенность в будущее и восприятие инноваций как условия для достижения устойчивого развития общества.
  7. 7
    Будущие поколения. Основывающаяся на ощущении исторической значимости преемственности поколений ответственность за формирование мира с неограниченными возможностями для созидательного труда и развития.
  8. 8
    Гуманизм и миролюбие. Приоритизация человеческой жизни и достоинству как залог разрешения масштабных конфликтов и создания общества, работающего на благо человека.
  9. 9
    Взаимоуважение. Не ограниченное стереотипами уважение к человеческой личности, обеспечивающее каждому причитающиеся права в общественной, семейной, политической и других сферах.
  10. 10
    Умеренность и избегание фанатизма. Поиск компромиссов, акцентирование роли баланса и недопущения крайностей, необходимое для сбалансированного развития общества.
  11. 11
    Солидарность и единство. Объединяющее народы и нации стремление к гармоничным взаимоотношениям, основанное на убежденности в возможности достижения общего прогресса только посредством диалога.
  12. 12
    Культура честности. Концепция, включающая в себя искренность, последовательность и последовательную приверженность моральным и этическим принципам.
Возмущений среди сторонников идеологии новых правых посыпалась масса.
Где среди ценностей религия и Бог? Религии нет, потому что она не является общей ценностью для всех стран БРИКС, даже если религию понимать нормально, а не так, как новые правые. Китай, например, — совершенно атеистическая страна. Россия не настолько, но тоже не слишком верующая, по крайней мере, не воцерковленная. О каком конкретно боге идет речь, если мы говорим об Индии? О Брахме, Вишну, Шиве? А там еще и ислам есть. У нас, кстати, тоже. И буддизм, в котором никакого бога нет. С Бразилией нас единит католицизм или традиционные верования индейцев?
Где среди ценностей гетеросексуальные отношения? А тоже опускаем за скобки, поскольку у наших союзников из Бразилии и ЮАР разрешены однополые браки. Нравится или нет, но мы же провозгласили ценность в виде уважения ко всем культурам и невмешательство во внутренние дела других государств.
Почему среди традиционных ценностей — права человека? Это же как у либералов. Нет, это не как у либералов, это как у людей и как в международном праве, к которому Россия не просто присоединилась, но является одним из его учредителей как член Совбеза ООН.
И везде — равенство всех культур, равные условия для развития всех стран, наций, групп и т.д, забота об уязвимых слоях общества, объединяющая народы солидарность (вместо правого "солидаризма") и многое-многое другое.
Но, что нас в рамках данной статьи интересует больше всего, это многополярность, после которой через запятую, как синоним, следует термин "мультилатерализм". А это категорически не "многополярность" Шмитта. Мультилатерализм — один из основных принципов ООН, всемирной организации, которая не делит планету на зоны влияния договорившихся друг с другом "империй", а пытается дать голос всем как платформа для диалога, сотрудничества и коллективных действий. Если открыть официальный сайт ООН, то среди принципов мультилатерализма можно найти: мир, безопасность, равенство и инклюзивность, порядок, основанный на международном законодательстве, защита прав человека, социальная справедливость, борьба с экологическими проблемами и бедностью.
"Усиление националистических идеологий и односторонних подходов в различных странах бросает вызов многостороннему подходу", — указано в том же разделе.
Вот что такое многополярность и традиционные ценности в понимании стран БРИКС. Достаточно сравнить эти положения с разобранными в первой части статьи "традиционалистскими" идеологемами новых правых, чтобы понять — мы не о том.
Так кто же мы в итоге: самый восточный народ из западных или самый западный из восточных? Бесконечные споры об идентичности ("бремя белого человека" или "да скифы мы, да азиаты мы") были закрыты парой философов и политиков, которые провозгласили: "Пролетарии всех стран — соединяйтесь!" Впрочем, задолго до них один бывший римский сборщик дани сказал: "Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе". Слова апостола в послании Галатам кардинально расходятся с набором "традиционных ценностей" западных (и примкнувших к ним отечественных) ультраправых, которые рядятся в христианские одежды, а на деле проповедуют иерархию религий, статусов и полов.
"Не заключайте мировой с Медведем, что ходит, как мы", — предупреждал Киплинг "белого человека". А мы ценим Киплинга как великого писатели и поэта, но утверждаем, что нужно заключать мировую со всеми, потому что нет ни "белого человека", ни "Медведя", а есть люди. Просто некоторые из них почему-то веками не хотят признавать этой самой простой в мире истины.
О дискуссии в Госдуме по поводу концепта "традиционных ценностей" — в материале "Это про геев?" О том, что в странах БРИКС говорят о традиционных ценностях, и о том, что имеют в виду
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
РоссияБразилияЕвропаАдольф ГитлерОлег ЯсинскийБРИКСГосдумаООНМненияфашизмценности
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:55Прибалты нарываются, но Штаты их не поддержат. Итоги 20 сентября
18:44Минобороны Эстонии опубликовало карту якобы нарушенного воздушного пространства российскими истребителями
18:3412 традиционных ценностей БРИКС и почему в них нет ничего от "традиционализма"
18:33В Умани "со всем радушием" ожидают хасидов, которые приедут на традиционное ежегодное паломничество
18:11Демографический кризис: мест в университетах Украины стало вдвое больше, чем абитуриентов
18:01Волна "Гераней": 35 дронов атакуют Украину, взрывы в двух городах
17:50Пентагон прекращает экспорт комплексов Patriot - The Atlantic
17:19ВС РФ достигли успеха на Днепропетровском направлении
17:11Надпись "Слава России" появилась на табло украинского поезда
16:56Заместитель командира 21-го ОПБС Фирсов: Киев должен готовиться к атакам крупных FPV-дронов
16:45Западные санкции против российского теневого флота не работают - The New York Times
16:22Бывший украинский президент Ющенко призвал ВСУ идти на Москву
16:21Командир эвакуационной группы: Раненых мы не бросаем. Даже если человеку остались минуты — говори с ним
16:19Уличные бои в Ямполе: ВСУ дерутся за каждый дом
16:14Кредит под "заморозку": Лондон предложил новый способ финансирования Украины
16:07Стратегический разворот: Пентагон объявил о конце военной помощи Прибалтике
16:00"Форменный бандит" Черноморского флота: диверсант, поэт и сценарист Григорий Поженян
15:56Битва за выступ: ВСУ пытаются отсечь группировку российской армии на Добропольском направлении
15:47Разрушена логистика ВСУ: стало известно, куда ударила армия РФ
15:38Новый пакет санкций ЕС обойдет российскую нефть стороной. Главное на этот час
Лента новостейМолния