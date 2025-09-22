https://ukraina.ru/20250922/kakie-plany-u-londona-na-polshu-i-ukrainu-velikobritaniya-ispolzuet-vostochnuyu-evropu-kak-platsdarm-1068989458.html

Какие планы у Лондона на Польшу и Украину? Великобритания использует Восточную Европу как плацдарм

Какие планы у Лондона на Польшу и Украину? Великобритания использует Восточную Европу как плацдарм

Когда речь идёт о "лондонском десанте" в Киев неделю назад, многие видят лишь символику визита. Но куда важнее цепочка последствий, которые проявляются не только на украинской земле, а и в сопредельных странах.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/15/1068973186_0:23:931:546_1920x0_80_0_0_4200163bfd21718cc8814e79f49d3619.jpg

Одним из таких последствий стала неожиданная жёсткость Польши. Обсуждение вопросов, связанных с продолжением или не продолжением войны на Украине, проявилось в соседней с Украиной Польше. Польша закрыла транзит любых грузов, любых сообщений и все переходы с Белоруссией, ну, в рамках, скажем так, логики, якобы сопровождающей те самые учения "Запад-25" с участием Белоруссии, России и небольшом участии Индии. Так вот, Польша перекрыла границу, учения завершились, а Польша границу не открыла. Более того, прокомментировала это таким образом, что все, кому не лень, восприняли эту историю как бессрочную.Ну и что тут началось? Мама дорогая! И объясню, почему. На самом деле через польско-белорусскую границу идёт почти 4% товарного экспорта Китая в Европейский Союз. Если быть точным, порядка 25 млрд евро составляет объём этого грузопотока. Преимущественно это контейнерные перевозки, идущие по железной дороге через Россию и Белоруссию.Этот фрагмент ясно показывает, что Польша, прикрываясь логикой учений "Запад-25", перешла к шагам, имеющим куда более масштабные последствия. Мы видим, что речь идёт не просто о региональной напряжённости, а о вмешательстве в стратегические транспортные артерии между Китаем и Европой. 25 миллиардов евро грузопотока, это уже не оборонные игры, это прямая атака на инфраструктуру мировой торговли. Здесь и проявляется та роль, которую Варшава всё чаще играет: не просто восточный форпост НАТО, а инструмент в руках Лондона для давления на весь Европейский Союз.Чтобы понять, зачем Варшава пошла на столь радикальный шаг, нужно выйти за рамки локальной политики. Польша действует не в одиночку, а как инструмент более широкой игры, где ключевым центром принятия решений выступает Лондон.Ну и вот в этой связи, почему я упоминаю лондонский десант и вообще Великобританию? А потому что Польша это, конечно же, крупнейший, важнейший партнёр. Нет, не Соединённых Штатов. При том, что администрация Трампа благожелательно относится к польским властям и пытается с ними выстраивать некие взаимоотношения. Но тем не менее в первую очередь достаточно давно Варшава - это крупнейший партнёр именно Лондона в Восточной Европе. Больше того, Лондон пытается сделать её собственным прокси-куратором для региона.Перекрытие почти 4% китайского экспорта, это ровно та игра, которую задумывала партия Виндзоров. Одним из фронтменов этой линии был и отчасти остаётся Борис Джонсон, а во времена его премьерства эта стратегия выглядела особенно масштабно. Речь идёт о строительстве новой британской прокси-империи 2.0. Их внутренний слоган: "исправить ошибки Черчилля", при котором Британская империя окончательно распалась. Теперь Лондон хочет возродить утраченное влияние через контроль мировой логистики, транспортных коридоров и грузопотоков.И вот действия Польши в данном случае, это классическая история, совпавшая с визитом Трампа в Великобританию (другим "совпадением" была ратификация Киевом "столетнего соглашения с Лондоном" ровно в день визита Трампа). Типичный приём британцев: они стараются действовать на коммуникационных маршрутах. Я не случайно говорил, что украинская газотранспортная и нефтегазотранспортная система тоже является лакомым кусочком для Великобритании, потому что это контроль поставок углеводородов в Европу. Британия, закрывая с помощью Польши китайский экспорт, точнее европейский импорт китайских товаров, получает рычаги влияния на Европейский Союз и, опосредованно, рычаги давления на Трампа.Таким образом, британская стратегия проступает в полную силу: контроль над логистикой превращается в контроль над политикой. Лондон, опираясь на Варшаву, не только вмешивается в торговые маршруты, но и посылает сигнал Вашингтону — Британия может играть свою собственную игру в Восточной Европе.Когда Польша перекрыла границу и фактически поставила под угрозу часть китайского экспорта в Европу, Пекин не мог это дело проигнорировать. Ответ оказался быстрым и показал, что логистика это поле глобальной борьбы, где каждая задержка контейнера превращается в политический сигнал.Китай, скажем так, форсированным методом запускает тестовый проект. Буквально только что мы получили информацию о том, что 20 сентября китайский контейнеровоз в тестовом режиме отправился через Северный морской путь в Европу за 18 дней. Маршрут скоростной, быстрый. Но, все мы знаем его сложности. Недостаток в том, что несмотря на тот факт, что Россия является абсолютным флагманом по ледокольному флоту, ледоколов пока еще все равно мало, и масштабная транспортная зимняя навигация по северному маршруту остаётся крайне непростым вопросом. Но тем не менее выхода у Китая не остаётся.В некотором смысле это выигрыш для России. С другой стороны, логистика и так шла по территории России и союзного государства России и Белоруссии. Но Китай оказывается в не очень комфортном положении, ему приходится перестраивать магистрали. Конечно же, Пекин будет пытаться через ЕС решать вопрос с Варшавой. Получится или нет, скоро узнаем.Ну, а что до Лондона, получившего во времена Джонсона и Лиз Трасс серьёзно "по зубам" от Вашингтона за откровенную игру против США, теперь, они там, похоже, реабилитировались в собственных глазах, так сказать. Британия снова поверила в свои силы и начинает играть активнее. Украинская история с ратификацией "столетнего соглашения" и теперь польский шлагбаум на пути китайского экспорта, все это звенья одной цепи. В этом эпизоде сошлось сразу несколько линий: британская попытка восстановить контроль над логистикой, китайская вынужденная переориентация и российское присутствие как арбитра Северного морского пути. Но главное, Лондон вернулся в большую игру, используя Восточную Европу как главный плацдарм. "Англичанка гадит", как и сто, и двести, да и пятьсот лет назад.Другие подробности английского визита на Украину - в статье Елены Мурзиной "Что забыл в Киеве неуравновешенный британский принц? Тайные поездки Гарри и открытый грабёж Украины"

