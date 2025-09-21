https://ukraina.ru/20250921/chto-zabyl-v-kieve-neuravnoveshennyy-britanskiy-prints-taynye-poezdki-garri-i-otkrytyy-grabzh-ukrainy-1068974751.html

Что забыл в Киеве неуравновешенный британский принц? Тайные поездки Гарри и открытый грабёж Украины

Английский принц Гарри неожиданно посетил Киев и провёл там несколько разнообразных встреч

На этот раз это был не тайный визит, как в апреле, когда принц инкогнито побывал во Львове. Но настоящие цели визита были, конечно, прикрыты официальной легендой.Странные тайные поездки"Легенда" у Гарри хорошая: он покровитель мужественных людей, которые, несмотря на физические травмы, участвуют в спортивных состязаниях. А Гарри этих спортсменов всячески поддерживает.Кстати, в скобках надо заметить: это отличная "легенда" для того, чтобы посещать любую воюющую страну, немного пошпионить, немного пособирать открытую информацию. И всё — под маской благороднейшего дела.В апреле Гарри зачем-то тайно побывал во Львове. Там он познакомился с Ольгой Рудневой, которая руководит центром реабилитации.Потом, как принц объяснил журналистам, он встретился в Нью-Йорке с Рудневой случайно (!), а она возьми да и пригласи его на Украину. И вот он тут, в вагоне поезда.ЗапаснойВозможно, Гарри поехал ради пиара? Надо же возвращать подорванную репутацию. После скандала с семьёй, выхода его книги "Запасной", где он выложил обиды на всю королевскую семью?Все их с женой принца, Меган, телешоу и проекты в Америке провалились, денег получить неоткуда.А за появление в Киеве принц, безусловно, получил определённую сумму, как и все остальные участники подобных визитов.Уж Ермак с Зеленским на этом собаку съели.Всё может быть, и как пиар-акция такая поездка принцу, безусловно, не помешает.Но дело не только в этом. Тем более что возникает вопрос: а зачем он в прошлый раз тайно ездил во Львов? К чему эта таинственность при проведении пиар-акции?Скорее всего, речь идёт о послевоенном разделе Украины. Гарри послали с записочкой.Посылать без записочки Гарри никому в голову не придёт. Потому что этот человек умеет невероятно отличиться и что-нибудь не то ляпнуть. Такое бывало не раз.Гарри-дебоширЕму было 12, когда погибла его мать, принцесса Диана. Он тяжело пережил это ужасное событие.Развод родителей, гибель мамы и сама по себе жизнь в условиях постоянного суперконтроля, невероятная ответственность быть "внуком королевы" вместе с его странным чудаковатым характером привели к тому, что Гарри стал завсегдатаем лондонских пабов уже в 16 лет!Это, конечно же, обсуждалось всей страной. Его отец даже отправил его в центр по лечению алкоголизма, там Гарри выдержал ровно один день.Дальше происходила постоянная череда странных скандалов. То он явится на вечеринку с повязкой с нацистским крестом на рукаве. Это не было случайностью, так как пришёл он в таком виде на мероприятие памяти жертв холокоста.То он сфотографируется голым во время игры в бильярд (фото опубликовали все газеты мира).Даже когда принц отправился на Северный полюс, он отпраздновал это событие, выпив шампанское из протеза ноги. Ему, видимо, казалось, что это очень забавно. Такая, знаете ли, "минутка юмора".Но, может быть, сейчас Гарри повзрослел? Может быть, ему можно доверить что-то поважнее, чем просто передача записки?Для Гарри эти поездки на Украину выглядят как своеобразное испытание. Его к чему-то готовят. Может быть, собираются поручить стать "куратором Украины", по крайней мере, в той её части, что принадлежит британским хозяевам.В любом случае, он является, конечно, послом от европейских монархий. И не только от монархий. И не только от европейских.Поручения ГарриЧто он привёз в Киев, какие поручения или гарантии?Этого в точности мы знать, конечно, не можем, но сопоставить, что произошло сразу после его визита, можно легко.Во-первых, Зеленский тут же дал интервью английским "Скай Ньюз"."Трамп должен быть более смелым", — сообщил Зеленский в интервью, которое вышло как раз в момент визита президента США в Англию.Просто так совпало!Вот это и было послание от "принца Гарри".Другими словами, настоящие владельцы и управленцы Украины сообщили Трампу: война будет продолжаться.Эвфемизм "ты должен быть более смелым, Дональд, ты должен давить Россию санкциями" означает: война будет продолжаться, так как мы (управляющая Украиной компания "Европа во главе с Британией") не согласны с твоими предложениями, Дональд.Второе, что произошло, у всех на слуху: Рада ратифицировала 100-летнее соглашение с Великобританией. Теперь "братья" навек! Украина отдаёт всё, что на земле и под землёй, в концессию белым господам.Соглашение, правда, секретное, депутаты Рады и голосовали вслепую.Третье интересное последствие визита Гарри:Через три дня после его визита Украина выставляет на продажу Одесский припортовый завод.Интереснейшее предприятие, крайне нужное очень многим силам. Кто же будет его покупать в условиях военных действий? Или, может быть, его уже купили?Наверняка были и будут ещё другие последствия визита "защитника инвалидов" из британской королевской семьи.Но почему же гонцом, "мальчиком на посылках", был выбран именно принц Гарри?Ну не посылать же в Киев монарха какой-нибудь страны? Борис Джонсон с Анджелиной Джоли, конечно, могут и поехать, и передать всё, что надо. Да они уже и ездили, и пиарили режим Зеленского, как могли.Но тут нужен был по какой-то причине представитель аристократических родов, фигура заметная, известная.Возможно, "в пику" Трампу, и вместе с тем как знак всем остальным.В сети уже шутили на тему о том, что в Киев приехал будущий король Украины.А родословная у Гарри действительно очень интересная.РодословнаяПринц Гарри является одним из потомков российского государя Николая Первого.У сына Николая Первого, великого князя Константина Николаевича, была дочь Ольга, которая стала королевой Греции.Ольга Константиновна Романова — бабушка греческого принца Филиппа, который стал мужем королевы Англии Елизаветы.Так что Гарри — потомок Николая Первого и по другой линии — близкий родственник последних Романовых.Но мало того, Гарри, как и его брат Уильям, — потомки Рюриковичей (через маму, принцессу Диану)."Рюриковичи мы!"Да, не только Романовы, но и Рюриковичи.А воспитывался принц Филипп в силу различных обстоятельств в семье своего родственника, который женился на правнучке Александра Сергеевича Пушкина.По сути, правнучка Пушкина и опекала, и воспитала принца Филиппа.Вот такие кульбиты судьбы.Однако на престол Российской Империи (если вдруг когда-нибудь вернётся монархия, чисто теоретически, конечно) Гарри и другие Виндзоры прав не имеют.Ещё Ольга Константиновна, королева эллинов, внучка Николая Первого, подписала документ о том, что ни она, ни её потомки не будут претендовать на российский престол. Это была обязательная формальность для всех дочерей и внучек Государя, вступающих в брак.Ну а Украина или что от неё останется, опять же, может позвать кого угодно и принять какую угодно форму правления.Но учитывая меткое замечание "где два украинца — там три гетьмана", принцу Гарри на Украине ничего не светит. Затрут, заплюют, замучают интригами и доносами.Но есть у визита принца Гарри в Киев ещё одна подоплёка: видимо, "проект Меган" провалился.Принцесса из СШАЖене принца Гарри, их отношениям и их чрезвычайно странной семейной жизни посвящено много страниц "жёлтой" прессы.Тем более что "принцесса" постоянно даёт новые и новые поводы.Она хваталась в Америке, куда переехала вместе с Гарри, буквально за всё: то сериал собиралась снимать, то книгу писать, то интервью брать. Теперь кулинарное шоу на телевидении ведёт.Ей всё очень быстро становится скучно, и всё заканчивается, почти не успев начаться.Такой характер. Главное для Меган — появиться в новом дизайнерском наряде, поблистать перед камерами, и на этом сказочке конец.Лучезарная улыбка, пара реплик. И всё. Из кулинарных рецептов — нарезанная красивыми кусочками клубника.Вообще вся история с Меган — чрезвычайно странная.Как получилось, что афроамериканка, третьеразрядная актриса, побывавшая замужем, старше принца Гарри на три года (таблоиды утверждают, что на семь лет) стала женой английского принца?Кстати, Меган родилась в один день — 4 августа — с Бараком Обамой, ещё одним знаменитым афроамериканцем из США.Так кто же познакомил американку, намного старше принца, с очевидно проблемным характером, с принцем Гарри?Так вот, Обамы и познакомили.Факт этот, естественно, не афишировался, но журналисты-расследователи из США и Британии выдвигают такую версию.Проект "Меган"Проект "Меган" — это проект Сороса и Демпартии США.Косвенно это подтверждает тот факт, что в прошлый приезд Трампа к королеве Британии Меган демонстративно отказалась присутствовать на встрече. Она, дескать, ярая демократка и не желает видеть республиканцев.Трамп этого, конечно же, не забыл. И в свою очередь угрожал выслать Гарри с Меган из страны. Повод, кстати, по американским законам, был нешуточный.В своей книге "Запасной" Гарри признавался в употреблении наркотиков. Но на вопрос анкеты при въезде в страну он этот факт скрыл."Я не хочу его выгонять, оставлю в покое. У него и так проблемы с женой. Она ужасна", — ответил Трамп, уже став президентом второй раз, на прямой вопрос журналистов.Он добавил, что похоже, Меган "управляет при помощи кнута" и "водит его за нос".Меган тут же погнала Гарри отвечать, и тот выступил в прессе с заверениями, что они с Меган "абсолютно влюблены" друг в друга.Вторая ДианаА ведь Меган подбирали таким образом, чтобы она понравилась Гарри. И она понравилась.Она использовала, конечно, трюки из женского "пикаперства", о чём простодушно написал в своей книге сам Гарри.Эти эмоциональные качели увлекли и заинтересовали Гарри. Почему? Потому что такой же была его мать, принцесса Диана.Нестабильная, безответственная, истеричная, пытавшаяся управлять своим мужем.Диана замучила своими капризами всю королевскую семью. Истерики, недовольство, рыдания на публике. Нежелание держаться в рамках этикета и приличий.В точности такая же Меган.Но при этом — парадокс — Диану любило множество людей, она вызывала симпатии, и до сих пор её называют "королева сердец".Меган же мало кому нравится. Симпатий ноль.Много есть причин для этого.Диана, при всех её очевидных недостатках, была особой королевской крови. И даже более родовитой, чем Чарльз.Королевские биографы писали прямо, что с помощью Дианы Спенсер Виндзоры "улучшили" родословную.Меган же — абсолютная выскочка, без роду и племени.Но дело не в этом, конечно. Среди аристократов много отталкивающих людей, и среди людей простого происхождения много настоящих аристократов.Дело в том, что Диана была искренним человеком со своими собственными недостатками. Несовместимыми с ролью будущей королевы, но такой уж она была.А Меган — искусственный продукт, специально созданная "приманка для Гарри".Фальшивая принцесса, фальшивая жена. И, возможно, даже фальшивая мать.Никто не видел детей Гарри и Меган. Кроме моментов младенчества и ещё одного фото, где сыну Гарри и Меган около трёх лет.Все существующие "взрослые фото" сделаны со спины.Существуют ли вообще эти дети?Всё это, конечно, звучит невероятно, но ведь невероятной является и сама история: принц женится на "Золушке", семья его отвергает, он уезжает в США, пишет книгу о том, как его отвергали.Но… ожидаемой симпатии публики не произошло, и проект "Меган и Гарри в ссылке" свернули.Президент США?"Отвергнутый" принц Гарри как ни в чём не бывало вернулся в замок Виндзоров и опять выполняет поручения короля.В чём же было дело?Одна из версий — Меган хотели выдвигать в президенты США.Как бы невероятно это ни звучало. По крайней мере, она уже была в совместном политическом проекте с женой бывшего президента, Мишель Обама. А Мишель была самым вероятным кандидатом на роль будущего президента США от Демпартии.Но случилось то, что случилось.А история продолжается, и британская монархия, объединившись с коллективной "Демпартией США", продолжает реанимировать политический проект "Украина — не Россия".Езжай, Гарри, потыкай там в них палкой, пусть пошевеливаются!Идёт делёжка добычи. "Столетнее соглашение", Одесский припортовый. Что там ещё осталось у новой английской колонии?Так что ещё не раз тайно или явно принц Гарри посетит Киев или Львов: папа Чарльз посылает, пора "фиксировать прибыль".

Елена Мурзина

Елена Мурзина

Елена Мурзина

