Ким Чен Ын руководил испытаниями боевых беспилотников в КНДР
03:09 19.09.2025 (обновлено: 03:13 19.09.2025)
Испытания беспилотных вооружений прошли в КНДР, ими руководил лидер страны Ким Чен Ын. Об этом 19 сентября передаёт Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК)
"Ким Чен Ын конкретно ознакомился с характеристикой и применимостью в боевых условиях различных беспилотных вооружений, в том числе стратегического и тактического разведывательного БПЛА и многоцелевых дронов", — говорится в публикации агентства.
Отмечается, что лидер КНДР остался крайне доволен результатами испытаний. Он также назвал развитие искусственного интеллекта (ИИ) систем беспилотных вооружений первоочередной важной задачей для модернизации армии КНДР.
Ранее под руководством Ким Чен Ына был испытан новейший зенитный ракетный комплекс. В ходе проверочных стрельб была успешно поражена учебная цель, летящая на предельно малой высоте над водной поверхностью.
16 сентября во Всероссийском музее декоративного искусства в Москве состоялось открытие уникальной выставки батальных картин, посвящённых участию военнослужащих Корейской Народной Армии в освобождении Курской области от неонацистских формирований.
