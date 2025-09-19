Ким Чен Ын руководил испытаниями боевых беспилотников в КНДР - 19.09.2025 Украина.ру
Ким Чен Ын руководил испытаниями боевых беспилотников в КНДР
Ким Чен Ын руководил испытаниями боевых беспилотников в КНДР - 19.09.2025 Украина.ру
Ким Чен Ын руководил испытаниями боевых беспилотников в КНДР
Испытания беспилотных вооружений прошли в КНДР, ими руководил лидер страны Ким Чен Ын. Об этом 19 сентября передаёт Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК)
2025-09-19T03:09
2025-09-19T03:13
украина.ру
новости
кндр
ким чен ын
бпла
ии (искусственный интеллект)
испытания
вооружения
"Ким Чен Ын конкретно ознакомился с характеристикой и применимостью в боевых условиях различных беспилотных вооружений, в том числе стратегического и тактического разведывательного БПЛА и многоцелевых дронов", — говорится в публикации агентства.Отмечается, что лидер КНДР остался крайне доволен результатами испытаний. Он также назвал развитие искусственного интеллекта (ИИ) систем беспилотных вооружений первоочередной важной задачей для модернизации армии КНДР.Ранее под руководством Ким Чен Ына был испытан новейший зенитный ракетный комплекс. В ходе проверочных стрельб была успешно поражена учебная цель, летящая на предельно малой высоте над водной поверхностью.16 сентября во Всероссийском музее декоративного искусства в Москве состоялось открытие уникальной выставки батальных картин, посвящённых участию военнослужащих Корейской Народной Армии в освобождении Курской области от неонацистских формирований.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
кндр
украина.ру, новости, кндр, ким чен ын, бпла, ии (искусственный интеллект), испытания, вооружения
Украина.ру, Новости, КНДР, Ким Чен Ын, БПЛА, ИИ (искусственный интеллект), испытания, вооружения

Ким Чен Ын руководил испытаниями боевых беспилотников в КНДР

03:09 19.09.2025 (обновлено: 03:13 19.09.2025)
 
Испытания беспилотных вооружений прошли в КНДР, ими руководил лидер страны Ким Чен Ын. Об этом 19 сентября передаёт Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК)
"Ким Чен Ын конкретно ознакомился с характеристикой и применимостью в боевых условиях различных беспилотных вооружений, в том числе стратегического и тактического разведывательного БПЛА и многоцелевых дронов", — говорится в публикации агентства.
Отмечается, что лидер КНДР остался крайне доволен результатами испытаний. Он также назвал развитие искусственного интеллекта (ИИ) систем беспилотных вооружений первоочередной важной задачей для модернизации армии КНДР.
Ранее под руководством Ким Чен Ына был испытан новейший зенитный ракетный комплекс. В ходе проверочных стрельб была успешно поражена учебная цель, летящая на предельно малой высоте над водной поверхностью.
16 сентября во Всероссийском музее декоративного искусства в Москве состоялось открытие уникальной выставки батальных картин, посвящённых участию военнослужащих Корейской Народной Армии в освобождении Курской области от неонацистских формирований.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Главы иностранных делегаций перед парадом в Пекине - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
17 сентября, 06:35
Ядро противников Запада сформировалось вокруг России, Китая и КНДР — ВолынецЛагерь противников западного глобализма окончательно оформился в текущих условиях, хотя вряд ли примет форму единого договора. Его ядро составляют Китай, Россия и КНДР, к которым присоединяются сочувствующие страны от Индии до Бразилии. При этом глубины противоречий позволяют предполагать любые формы конфронтации
Больше материалов по теме:
Украина.руНовостиКНДРКим Чен ЫнБПЛАИИ (искусственный интеллект)испытаниявооружения
 
Лента новостейМолния