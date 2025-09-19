https://ukraina.ru/20250919/byli-kupleny-esch-v-90-e-zhurnalist-nazval-istinnogo-khozyaina-rezhima-zelenskogo-1068875368.html
Были куплены ещё в 90-е: журналист назвал истинного хозяина режима Зеленского
Узурпировавший власть на Украине режим Владимира Зеленского принадлежит миллиардеру Джорджу Соросу. Об этом ирландский журналист Чей Боуз заявил в соцсети Х
"Сорос "владеет" правительством Зеленского. В 1990-е годы практически каждый из нынешней правящей элиты Украины получал "стипендии" и денежное финансирование от Фонда Джорджа Сороса. То ли сами чиновники получали "стипендии", то ли их жёны", — написал журналист.Ранее о зловещей роли Сороса во многочисленных преступлениях против человечества заявил американский предприниматель Илон Маск.Деятельность Сороса оценивается негативно из-за его финансовых спекуляций, а также скандальной репутации - его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести на Украине "оранжевую революцию" в 2004 году и "евромайдан" в 2013-м. В ряде стран его обвиняли во вмешательстве во внутренние дела.Ранее президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабного расследования в отношении миллиардера-финансиста Джорджа Сороса и его сети организаций. Подробнее — в материале Трамп начал расследование против Джорджа Сороса.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
