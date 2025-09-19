Были куплены ещё в 90-е: журналист назвал истинного хозяина режима Зеленского - 19.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250919/byli-kupleny-esch-v-90-e-zhurnalist-nazval-istinnogo-khozyaina-rezhima-zelenskogo-1068875368.html
Были куплены ещё в 90-е: журналист назвал истинного хозяина режима Зеленского
Были куплены ещё в 90-е: журналист назвал истинного хозяина режима Зеленского - 19.09.2025 Украина.ру
Были куплены ещё в 90-е: журналист назвал истинного хозяина режима Зеленского
Узурпировавший власть на Украине режим Владимира Зеленского принадлежит миллиардеру Джорджу Соросу. Об этом ирландский журналист Чей Боуз заявил в соцсети Х
2025-09-19T03:47
2025-09-19T03:47
украина.ру
новости
джордж сорос
украина
сша
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102636/53/1026365317_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_929a22ce921a7fecc52841c07b81a74c.jpg.webp
"Сорос "владеет" правительством Зеленского. В 1990-е годы практически каждый из нынешней правящей элиты Украины получал "стипендии" и денежное финансирование от Фонда Джорджа Сороса. То ли сами чиновники получали "стипендии", то ли их жёны", — написал журналист.Ранее о зловещей роли Сороса во многочисленных преступлениях против человечества заявил американский предприниматель Илон Маск.Деятельность Сороса оценивается негативно из-за его финансовых спекуляций, а также скандальной репутации - его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести на Украине "оранжевую революцию" в 2004 году и "евромайдан" в 2013-м. В ряде стран его обвиняли во вмешательстве во внутренние дела.Ранее президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабного расследования в отношении миллиардера-финансиста Джорджа Сороса и его сети организаций. Подробнее — в материале Трамп начал расследование против Джорджа Сороса.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250918/skazochnik-filantrop-ili-prosto-plokhoy-chelovek-kto-takoy-soros-i-pobedit-li-ego-tramp-1068849566.html
украина
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102636/53/1026365317_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_b643da84a878e8da2ddf664ad1a5396a.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, новости, джордж сорос, украина, сша, владимир зеленский
Украина.ру, Новости, Джордж Сорос, Украина, США, Владимир Зеленский

Были куплены ещё в 90-е: журналист назвал истинного хозяина режима Зеленского

03:47 19.09.2025
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Узурпировавший власть на Украине режим Владимира Зеленского принадлежит миллиардеру Джорджу Соросу. Об этом ирландский журналист Чей Боуз заявил в соцсети Х
"Сорос "владеет" правительством Зеленского. В 1990-е годы практически каждый из нынешней правящей элиты Украины получал "стипендии" и денежное финансирование от Фонда Джорджа Сороса. То ли сами чиновники получали "стипендии", то ли их жёны", — написал журналист.
Ранее о зловещей роли Сороса во многочисленных преступлениях против человечества заявил американский предприниматель Илон Маск.
Деятельность Сороса оценивается негативно из-за его финансовых спекуляций, а также скандальной репутации - его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести на Украине "оранжевую революцию" в 2004 году и "евромайдан" в 2013-м. В ряде стран его обвиняли во вмешательстве во внутренние дела.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабного расследования в отношении миллиардера-финансиста Джорджа Сороса и его сети организаций. Подробнее — в материале Трамп начал расследование против Джорджа Сороса.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Сорос коллаж - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Вчера, 15:21
Сказочник, "филантроп" или просто плохой человек. Кто такой Сорос и победит ли его ТрампПрезидент США Дональд Трамп намерен окончательно свести счета с 95-летним финансистом Джорджем Соросом, пишет 17 сентября The American Conservative
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руНовостиДжордж СоросУкраинаСШАВладимир Зеленский
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:47Ким Чен Ын провел испытания беспилотных вооружений в КНДР
08:15Главное за ночь 19 сентября
07:49Российские военные прорвали оборону ВСУ и вошли в Ямполь - Марочко
07:22ПВО ночью сбила украинские беспилотники над Крымом
07:00Тимофей Сергейцев: США будут разорять Европу до тех пор, пока она не решится напрямую повоевать с Россией
07:00Свет на Украине пора выключать - военкор Ермаков
06:45Киевский режим продолжит вести рельсовую войну даже после окончания СВО - военкор
06:30Расчет на системный подход: военкор объяснил, почему не нужно уповать на чудо-оружие
06:15Военкор Ермаков рассказал о важности взятия Изюма
06:05Создание спецназа на южной границе Белоруссии не связано с Украиной — Тиханский
05:55"Приходится с боем брать каждое село": военкор Ермаков о боях под Красным Лиманом
05:45"Штурмовать его сложновато": военкор рассказал о боях за Купянск
05:35Туск борется с кризисом польской политики обвинениями в пророссийскости — Неменский
05:05"Запад-2025" готовит ответ НАТО с учетом опыта СВО — Тиханский
04:55Военкор назвал главную цель наступления ВС РФ на север ДНР с юга
04:44"Подтянули логистику и расчистили": военкор о том, что происходит с прорывом на Допрополье
04:35"Не ввязываться глубже": Неменский о смене курса Варшавы в украинском конфликте
04:15Сводка ударов ВС РФ по объектам ВСУ и ВПК Украины на 4:00
04:15Военкор назвал обязательное условие для освобождения Гуляйполя
04:00Более эффективное решение: эксперт назвал альтернативу дорогим САУ
Лента новостейМолния