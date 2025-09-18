https://ukraina.ru/20250918/alla-gorskaya-russkaya-khudozhnitsa-stavshaya-dushoy-ukrainskikh-shestidesyatnikov-1068836552.html

Алла Горская: русская художница, ставшая "душой украинских шестидесятников"

В первой половине июня украинские СМИ пафосно сообщили о воспроизведении в Киеве мариупольской мозаики "Борывитер", "уничтоженной россиянами" – одного из известных произведений художницы Аллы Горской. Родилась она 18 сентября 1929 года и до 30 лет говорила по-русски, но потом выучила украинский и стала одним из символов диссидентского движения

Алла Горская родилась в семье театрального деятеля Александра Горского. Уроженец Александрии (ныне Кировоградская область), он в 1918-20-х годах работал ассистентом режиссёра в украинских театрах Винницы и Житомира, в 1922-м стал одним из основателей авангардного театра "Махудрам" (Майстерня художньої драми) в Александрии. В середине 1920-х Александр Горский с семьёй переехал в Ялту, где вступил в ВКП(б) и находился на профсоюзной и комсомольской работе. С 1928 по 1930 год он был режиссёром Крымгосдрамтеатра, в 1931-1932-м – директором Ялтинской кинофабрики.В 1932 года семья Горских переехала сначала в Москву, где Александр Горский стал начальником производства треста "Востокфильм", а вскоре в Ленинград, где работал заместителем директора и директором по производству Ленинградской киностудии (1932-1941). Там он окончил факультет особого назначения (разведывательную школу) НКВД.С осени 1939 по весну 1940 года Александр Горский находился на советско-финской войне, а незадолго до нападения Германии на СССР поехал в Монголию на съёмки фильма "Его зовут Сухэ-Батор", директором картины. В Ленинграде осталась его супруга Елена с детьми – одиннадцатилетней Аллой и старшим на десять лет Арсеном. Летом 1941 года Арсен вступил в народное ополчение, воевал в составе диверсионно-партизанской части, которая действовала на Ленинградском фронте, в апреле 1943 года погиб в бою.Алла с матерью пережили две блокадных зимы, а в начале лета 1943 года эвакуировалась в Алма-Ату, где Александр Горский работал на Центральной объединённой киностудии. Но уже в конце 1943-го семья переехала в Киев, где Горский занял должность директора киностудии, фактически с ноля создавая её производственные мощности. В это время он сблизился с Александром Довженко, который до февраля 1944 года был художественным руководителем Киевской киностудии.Алла Александровна выбрала для себя другой вид искусства. С 1946 по 1948 год она училась в Киевской художественной средней школе имени Шевченко (в школу её привозила служебная машина отца). Окончив школу с золотой медалью, поступила на факультет живописи Киевского художественного института. Летом 1952 года она вышла замуж за студента этого же вуза, сталинского стипендиата Виктора Зарецкого, через год у них родился сын Алексей. Окончив институт в 1954 году, Горская начала работать по специальности в области станковой и монументальной живописи.Семья Виктора Зарецкого и Аллы Горской в то время полностью соответствовала канонам "ячейки коммунистического общества". Дипломная работа Зарецкого – картина "Очередь к Мавзолею Ленина", он был участником республиканских, всесоюзных и зарубежных (Берлин, Варшава) выставок.Горская тоже активно выставлялась, в 1957-м приняла участие в Международной выставке изобразительного и прикладного искусства в рамках VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве. Она выполняла заказы Министерства культуры УССР (в 1957 году – картина "Мой Донбасс", в 1959-м – групповой портрет бригады коммунистического труда П. Польщикова). Собственно, в 1957-1959 годах Горская в основном жила на Донбассе, создавая вместе с мужем целый ряд станковых и монументальных произведений на шахтёрскую тему.В 1959 году Аллу Горскую приняли в Союз художников СССР, но сама художница решила порвать с канонами социалистического реализма. Она переехала в село Горностайполь Чернобыльского (ныне Иванковского) района Киевской области, где начала писать картины в декоративно-абстракционистском стиле. Именно тогда в её жизни происходит переломный момент: Горская, выросшая на русской и советской культуре, и до того говорившая только на русском языке, вдруг влюбляется во всё украинское: язык, историю, культуру, искусство.В одном из писем своему отцу в 1962 году она написала: "Ты знаешь, всё время хочется писать на украинском языке. Говоришь по-украински – и думать начинаешь на украинском языке. Читаю Коцюбинского". При этом украинский язык Алле приходилось учить практически с нуля, она писала диктанты в своей мастерской вместе с другими неофитами-"шестидесятниками", в том числе с выросшим на Дальнем Востоке и в Сибири Афанасием Заливахой, который вдруг стал "Опанасом".По объявлению в Академии архитектуры, в марте 1961 года группа художников, среди которых была Алла Горская, пришла в Клуб творческой молодежи "Современник". Это была специфическая организация: она появилась в 1960 году благодаря случаю, поводом стал приезд делегации украинской диаспоры из Канады, члены которой изъявили желание посетить молодёжный клуб. Клуб был создан через полчаса – под эгидой комсомола, его заседания проходили в комнате №13 в Октябрьском дворце в центре Киева.Хотя клуб "Современник" был призван поставить под партийный контроль диссидентское движение (там время от времени появлялись такие номенклатурные деятели искусств, как Николай Бажан и Максим Рыльский), однако на самом деле он очень скоро стал руководящим центром этого движения, создав украинское "шестидесятничество" как явление.Президент клуба, режиссёр Лесь Танюк, поэты Василий Стус, Василий Симоненко, Иван Светличный, художники Алла Горская, Виктор Зарецкий, Опанас Заливаха, регулярно поднимали неудобные для советской власти темы. Так, в 1962 году Алла Горская вместе с Лесем Танюком и Василием Симоненко открыла в Быковне места захоронения людей, расстрелянных НКВД. Тогда же Горская и Зарецкий публично заявили о "неудовлетворительном состоянии украинского языка и культуры в УССР".22 мая 1963 года Горская стала одним из инициаторов возложения цветов к памятнику Тарасу Шевченко в Киеве, которое со временем стало традиционным. Это мероприятие государственно-партийная структура восприняла как "дерзкую инспирацию буржуазных националистов", и позже "брала на карандаш" каждого, кто 22 мая возлагал цветы или читал поэзию Шевченко у памятников поэту*.Несмотря на это, у диссидентов не было проблем с "жирными" заказами. В 1963 году Алла Горская, Опанас Заливаха, Людмила Семыкина, Галина Севрук и Галина Зубченко получили подряд на создание витража с 150-летию со дня рождения Тараса Шевченко в вестибюле главного корпуса Киевского государственного университета.Работа продолжалась целый год. В центре композиции художники изобразили Тараса Шевченко, который одной рукой прижимает Украину-мать, а другой словно останавливает её обидчиков. Хотя эскизы прошли утверждение, после того как макет создали в натуральную величину, разразился скандал. Увидев макет, партийное руководство запаниковало, назвав произведение "формалистически-вражеским". В апреле 1964 года витраж лично разбил молотком ректор университета Швец. Правда – рассчитались за него с художниками полностью.Аллу Горскую исключили из Союза художников, но она поехала в Москву, и благодаря связям отца её восстановили в творческом союзе. Стоит отметить, что Александр Горский сначала с сочувствием относился к деятельности дочери, но с середины 1960-х, когда она пошла на открытый конфликт с властью, в том числе с органами госбезопасности, изменил своё отношение. Занимая прагматичную, скептическую позицию, он пытался убедить дочь в том, что та не понимает ситуации в целом, истинные цели диссидентского движения от неё скрыты, её друзья неискренни с ней и т.д.В 1965 году, после волны арестов друзей и единомышленников (Опанаса Заливахи, Богдана и Михаила Горыней, Вячеслава Черновола, Валентина Мороза) Горская активно включилась в диссидентское движение, не только поддерживая, но и нередко инициируя его решения. Она морально и материально поддерживала осуждённых диссидентов, переписывалась с ними, а к Заливахе несколько раз приезжала на свидание в колонию в Мордовии."Узнали мы её по росту и знаменитой длиннющей шубе. Вид был такой, будто княгиня приехала в свое имение и не может зайти, потому что потерялись ключи. Алла была полна отчаяния и недовольства. Как меня, так и всю нашу общину согрел один лишь вид столь высокой фигуры из самого Златоверхого нашего Киева", – вспоминал Заливаха в книге "Красная тень калины".Откуда же у Аллы Горской были деньги на помощь осуждённым, шубу, поездку в Мордовию? Вопрос риторический: она вместе с мужем продолжала выполнять заказы предприятий и органов власти различного уровня по созданию монументальных объектов. В 1965-66 годах – мозаики "Прометей", "Земля", "Огонь" в средней школе № 47 в Донецке, в 1967-м – мозаичное панно "Ветер" в Киеве, а также мозаики "Дерево жизни" и "Птица-мечта" ("Борывитер") на ресторане "Украина" в Жданове (ныне Мариуполь).В 1968-1970 годах Горская и Зарецкий с группой коллег создали мозаичное панно "Знамя победы" в Музее молодогвардейцев в Краснодоне. Заказ был получен несмотря на то, что в апреле 1968 года Горская поставила свою подпись под письмом-протестом 139 деятелей науки и культуры к руководителям СССР в связи с арестами и закрытыми судами над диссидентами, и была снова исключена из Союза художников.Жизнь Аллы Горской оборвалась трагически: она погибла 28 ноября 1970 года в городе Василькове. По официальной версии – от рук своего свёкра, который убил её ударом топора по голове, поскольку ненавидел невестку и не скрывал этого (что признал и муж покойной). При этом похороны Горской 7 декабря на Городском (Берковецком) кладбище в Киеве превратились в массовый митинг протеста, а в городе ходили слухи, что художницу убили сотрудники КГБ. Василий Стус, который на похоронах нёс портрет покойной, над её могилой заявил, что "это убийство, сознательное убийство, когда из наших рядов подло выбивают лучших..."В 2017 году сын художницы Алексей Зарецкий признал, что слава Аллы Горской связана с её трагической смертью, ошеломившей тогда все украинское общество:"Тогда о ней знали мало, потому что выставок она не проводила, званий не имела, публикаций о ней не было. Её творческое наследие оценили в последние пятнадцать лет. Официального признания в качестве диссидента у неё тоже не было – её ни разу не арестовывали, у нас дома не было обысков, о ней не было фельетонов в прессе".В 2015 под редакцией Алексея Зарецкого вышел дополненный мемориальный сборник "Алла Горская. Душа украинского шестидесятництва" (первое издание появилось ещё в 2009, к 80-летию со дня рождения художницы). Идею этой книги ещё в 1970-х предложил Вячеслав Черновел, письмо которого также опубликовано в ней. Почему он сам не издал этот сборник в независимой Украине – неизвестно.* Некогда при возложении был задержан будущий украинский политолог Михаил Погребинский. Его доставили в отделение милиции, дежурный заглянул в паспорт, наткнулся на пятую графу и с непередаваемым выражением лица вопросил – "а ты-то что там делал?" – Ред.

