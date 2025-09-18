https://ukraina.ru/20250918/1068842616.html

Олег Шаландин: Если армии НАТО полезут на Калининград, по ним полетят "Орешники", "Цирконы" и "Искандеры"

Нестратегическое ядерное оружие нужно для ударов по скоплению войск, которые уже напали или вот-вот собираются напасть. Когда мы что-то недосмотрели, и это можно исправить только таким образом. Для всего остального будем использовать конвенциональные средства вооружения

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт, офицер запаса, ветеран боевых действий в Чечне и в Южной Осетии Олег ШаландинРанее первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявил, что в ходе масштабных союзных учений "Запад-2025" было отработано планирование применения нестратегического ядерного оружия и развертывание ракетного подвижного комплекса "Орешник".- Олег Геннадьевич, это заявление звучит несколько витиевато. Для чего нужно отрабатывать "планирование"? Почему не отрабатывалась реализация плана относительно того, как именно будем применять "Орешник" и ТЯО?- Сейчас все объясню.Цели для "Орешника" назначает российский Генштаб, потому что система управления им находится в нашем генштабе, а не в белорусском. Сами комплексы, которые мы разместили на территории Белоруссии, эксплуатируются белорусскими военнослужащими. И вот на этом этапе учений отрабатывались моменты, связанные не с самим пуском, а с тем, что этому пуску предшествует.Получение задачи. Планирование маршрутов выхода. Назначение позиционных районов для пуска. Проверка логистики. Мы же не знаем, доделали в Белоруссии хранилища для "Орешников" или нет. Если боеприпас надо везти из России – это одно. Если он находится под охраной в Белоруссии – это другое. Наверняка отрабатывалось противодействие разведывательно-диверсионным группам, которые попытаются вывести "Орешники" из строя.В общем, есть еще масса нюансов, о которых мы даже не догадываемся.После этого необходимо развернуть этот комплекс, наладить систему связи, получить боевую задачу в режиме реального времени и осуществить пуск.Это и есть "планирование применения и развертывания".- Поясните еще раз, как именно Россия и Белоруссия будут распределять роли в применении такого вида вооружений? Мне рассказывали так: "Орешник" обслуживается российскими ракетчиками, но целеуказания им дает белорусский генштаб. А применение ядерного оружия происходит по договоренности верховных главнокомандующих РФ и РБ.- Наоборот. Белорусы будут "Орешник" эксплуатировать, а назначать цели и отдавать приказ о пуске будет российский Генштаб.Вообще у нас в стране правом применения ядерного оружия обладают всего три человека: президент, министр обороны и начальник Генштаба. У них есть своя специальная система связи, когда им докладывают, что ядерное оружие полностью готово к применению, а они уже нажимают на кнопку, и производится пуск.Вопросы об эксплуатации "Орешника" впервые были подняты именно в связи белорусской армии. Да, они прошли как-то инструктаж, но практических действий, чтобы закрепить это обучение, еще не было. И в ходе маневров "Запад-2025" они именно этим и занимались.- Какое значение сейчас имеет ТЯО? В годы холодной войны оно предназначалось прорубания массированных укрепрайонов, а СВО показала, что сейчас уже никто не воюет крупной массой войск с огромными танковыми колоннами.- Вообще было бы неверно называть наше ядерное оружие "тактическим". Словосочетание ТЯО используется в западной терминологии. На самом деле есть стратегическое и нестратегическое ядерное оружие.Со стратегическим все понятно. Это когда стратегический боеприпас может быть доставлен в любую точку земли. Нестратегическое оружие характеризуется меньшей дальностью и меньшей мощностью спецзаряда в тротиловом эквиваленте ("Орешник" или "Искандер-М"). Поэтому я бы не стал говорить, что нестратегическое оружие исчерпало себя как таковое.И дело тут не в танковых колоннах и не в прорубании крупных укрепрайонов. Согласно нашей ядерной доктрине, нестратегическое ядерное оружие предназначено для защиты территории на случай, если враг собрал крупную группировку войск, которая неожиданно совершила нападение.Кстати, незадолго до 24 февраля киевский режим собрал крупную группировку войск, которая собиралась ударить на Донецк и перенести боевые действия на территорию Ростовской области. И если бы мы не начали СВО на две недели раньше, чем Украина собиралась атаковать, произошло бы вторжение на территорию РФ и обязательно встал бы вопрос о применении нестратегического ядерного оружия.- Если бы мы опоздали, куда именно пришлось бы бить?- Если бы мы это прохлопали, пришлось бы бить по местам сосредоточения украинских войск, которых собрали в единый ударный кулак. По Киеву мы применять нестратегическое ядерное оружие не стали бы. Ну уничтожили бы мы Банковую? Так они бы отряхнулись и дальше стали бы воевать.То есть нестратегическое ядерное оружие достаточно быстро и эффективно уничтожает живую силу и технику противника. Удары по политическим целям бессмысленны. Тем более, Россия не занимается политическими убийствами. Мы всегда стараемся решить вопрос дипломатическим путем.Повторюсь, нестратегическое ядерное оружие нужно для ударов по скоплению войск, которые уже напали или вот-вот собираются напасть. Когда мы что-то недосмотрели, и это можно исправить только таким образом. Для всего остального будем использовать конвенциональные средства вооружения.- Насколько эти учения помогут нам защититься от ползучей эскалации, когда там дрон запустили, тут диверсанты прошли, а потом уже никто не заметил, как война началась?- Такие моменты на учениях тоже отрабатывались. Верховный на полигоне в Мулино как раз наблюдал маневры частей и подразделений в условиях изменившейся тактической обстановки, когда беспилотники повсюду летают. Но основная цель "Запада-2025" была немного в другом.Недавно проводились учения НАТО, на которых отрабатывалось нанесение удара по Калининградской области. Мы отрабатывали купирование этой угрозы, а также боевую слаженность крупных масс войск, включая корабельные ударные группировки.- Насчет корабельных ударных группировок. Вы поняли, почему западные СМИ так переполошились по поводу учебных стрельб ракеты морского базирования "Циркон", если мы и так успешно применяем ее на СВО?- Несмотря на то, что мы осуществляем пуски по Украине из акваторий Черного и Каспийского морей, для "Циркона" — это маленькое расстояние. Ему же нужно маневрировать, заходить с разных курсов. Да, эта ракета используется на СВО. Но полностью отработать тактику ее боевого применения можно было только во время стратегических учений, чем мы и занимались. Именно это вызвало панику на Западе. "Оказывается, русские могут применять "Циркон" по-другому. У них есть, чем защитить Калининград".- В ядерном оснащении "Циркон" тоже может использоваться?- Да, да. Ракета позволяет нести специальный боеприпас.- Мы обычно пугаем Запад нашим ядерным оружием. А мы не боимся, что Запад тоже по нам ядерным оружием ударит?- Пусть попробуют.Мы никого не пугаем. Они сами боятся. Мы просто говорим: "Оно у нас есть. Если что, мы готовы ответить". То есть если они что-то попробуют, сразу же последует ответно-встречный удар.Для чего Запад затеял всю эту историю с попытками втянуть Украину и Грузию в ЕС и НАТО? Чтобы подвести поближе и полностью обложить наши границы в том числе нестратегическими ядерными силами. Чтобы подлетное время было меньше, и мы не успели отреагировать. Швецию и Финляндию приняли в НАТО тоже для того, чтобы немножко сократить этот временной рубеж.Сейчас мы на Украине боремся за свою безопасность, чтобы этого не было. Если они этого не поймут, мы найдем другие методы воздействия. И военные, и политико-дипломатические.- Можно ли сказать, что Запад уже потерпел поражение в таких попытках нанести поражение России? Или он еще будет цепляться?- Конечно, Европа еще будет цепляться. Отсюда такая агрессивная риторика.Точнее, эта агрессивная риторика связанна с тем, что они поняли, в своей слепой ярости и ненависти к нам просчитались с Украиной. Украина, несмотря на поддержку деньгами, оружием и специалистами, не смогла нанести России такой урон, который бы заставил ее отказаться от выполнения целей СВО.Мы эти цели обозначили и достигаем их с той или иной степени успешности. Самое главное, мы не привязаны ко времени. Нам не надо к какой-то дате овладеть каким-то городом. Все происходит планомерно.- То есть, вы не считаете, что нам надо успеть разбить Украину до 2027-2030 годов, когда Европа собирается напрямую воевать с Россией?- Европа хочет восполнить и нарастить запасы вооружений, которые они потратили на Украину. Произвести их сейчас из-за серьезной бюрократии в европейской оборонке невозможно. Да и мы, уничтожая их вооружения на Украине, не даем им пополнить свои арсеналы и перейти на более современную и эффективную технику.В частности, Америка так и не передала европейцам F-35, хотя она законтрактованы. То есть даже Штаты не могут произвести самолеты и передать их тому, кто уже заплатил за них деньги. Тем более, украинская кампания показала, что западные танки непригодны для боевого применения. Им передали 31 единицу танков "Абрамс". Где они теперь? Либо уничтожены, либо выведены из строя, либо не готовы к применению из-за технических неисправностей.Вряд ли Европа будет применять против нас ядерное оружие. Захочет применить – сразу получит в ответ. Просто из-за трудности с производством оружия она говорит, что война с Россией начнется к 2030 году. Надо смотреть, что у нее из этого получится. Но как бы там ни было, если Польша или европейские государства попробуют зайти на нашу территорию, нам есть, чем им ответить.Мы их не боимся.- Сейчас нам что надо делать? Продолжать продвижение на фронте и вести переговоры с Трампом, чтобы работать на раскол Запада?- Все должно оставаться так, как есть.На Трампа вообще надо поменьше обращать внимание. Не получилось у него "прекратить войну одним телефонным звонком". А инициатива на нашей стороне. Так или иначе мы или усадим за стол переговоров украинские власти, либо ликвидируем этот режим.Конечно, ВСУ еще яростно сопротивляются. Но очаги этого сопротивления уменьшаются. Линия соприкосновения у противника прорежена. Была информация, что украинская администрация Запорожья начинает эвакуацию на западную часть города (на правый берег Днепра). То есть они понимают, что мы Запорожье рано или поздно освободим.Темпы нашего продвижения не снижаются. В начале года мы освобождали около 14 квадратных километров в сутки, а теперь эта цифра выросла до 20-25. Да, есть трудности. ВСУ минируют все населенные пункты. Разминировать их – тяжелая работа. Тем не менее, время работает на нас. Мы противника давим и продвигаемся вперед.- В одном из интервью вы говорили, что России не надо привлекать союзников к участию в СВО, чтобы не делить с ними победу. Тем не менее, мы официально признали, что армия КНДР помогала освобождать Курскую область. Означает ли это, что как минимум с КНДР мы что-то поделить готовы?- Части и подразделения КНДР сражались только на международно признанной территории России. На Украину они не заходили. Они хорошо обкатали в боевых действиях свой спецназ и разведку. Это же было первое применение северокорейских вооруженных сил со времен Корейской войны.Да, к сожалению, войны без гибели не бывает. Все видели скорбь Ким Чен Ына, когда эти грозы привезли. Тем не менее, они получили громаднейший опыт. Они им понадобится для корректировки своих планов обороны на случай боевых действий с Южной Кореей.Так что никакого противоречия между тем, что я говорил в прошлый раз, нет.- Выходит, это мы северокорейцам определенную услугу оказали?- Можно и так сказать. Может быть, инициатива от КНДР исходила. А почему нет? ВСУ вторглись в Курскую область. У нас договор о стратегическом сотрудничестве. И нам поможете, и сами потренируетесь. Это всем выгодно.- Как думаете, увидим мы на СВО индийские и китайские контингенты? Все-таки в "Западе-2025" они тоже участвовали?- Трудно сказать. Им сейчас не до этого. У Китая сложная международная обстановка. У Индии сложная внутриполитическая ситуация, проблемы на море и вечные проблемы с Пакистаном.С другой стороны, премьер-министр Моди высоко оценил наши С-400 во время последнего конфликта с Пакистаном, которые мы им продали. И если индийцы захотят продолжить их тестирование в боевых условиях и предложат нам свои услуги, мы это рассмотрим.А совместные учения с Индией и Китаем точно продолжатся. Надо отрабатывать взаимодействие на тот случай, если враг решит напасть на всех сразу.

