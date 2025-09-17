https://ukraina.ru/20250917/sidet-i-vyzhidat-uchastnik-svo-rasskazal-ob-okhote-na-ukrainskuyu-babu-yagu-1068744086.html

"Сидеть и выжидать": участник СВО рассказал об охоте на украинскую "Бабу-Ягу"

Тактика борьбы с украинским дроном "Баба-Яга" простая - сиди и выжидай. Об особенностях борьбы с этим беспилотником в интервью изданию Украина.ру рассказал командир расчета ПТУР штурмового отряда "Ветер" 128-й отдельной мотострелковой бригады, известный под позывным Казак

"Баба-Яга" - неофициальное название украинских тяжелых дронов, которые в ВСУ переделывают из сельскохозяйственных. Из-за низкой скорости движения уязвим для противника, поэтому запускают его обычно ночью.По словам собеседника издания, сбивать "Бабу-Ягу" при помощи ПТУР - не лучший вариант. Тактика тут простая - сиди и выжидай, продолжил он. "Она может прилететь, а может не прилететь. Всю ночь под веткой или в укрытии. Но лучше под веткой. В лесу не видно, где она, деревья звук приглушают. Всю ночь ходишь, смотришь в прибор. Бывает, что находим, бывает, что нет. Я на "Бабу Ягу" с автоматом хожу, а вот ребята — с 7,62. Ребята из другого батальона. Они к нам на помощь приходили. Прибегают: вы чего стреляете? "Бабу Ягу" сбиваем, — говорю. Они втроём с нами остались и всю ночь караулили", - сказал военнослужащий.Полный текст интервью с Казаком - на сайте Украина.ру.

украина

Новости

