"Сидеть и выжидать": участник СВО рассказал об охоте на украинскую "Бабу-Ягу"
06:30 17.09.2025 (обновлено: 06:33 17.09.2025)
Тактика борьбы с украинским дроном "Баба-Яга" простая - сиди и выжидай. Об особенностях борьбы с этим беспилотником в интервью изданию Украина.ру рассказал командир расчета ПТУР штурмового отряда "Ветер" 128-й отдельной мотострелковой бригады, известный под позывным Казак
"Баба-Яга" - неофициальное название украинских тяжелых дронов, которые в ВСУ переделывают из сельскохозяйственных. Из-за низкой скорости движения уязвим для противника, поэтому запускают его обычно ночью.
По словам собеседника издания, сбивать "Бабу-Ягу" при помощи ПТУР - не лучший вариант.
"Баба Яга" обычно над лесом пролетает, а ПТУР вверх не поднимешь. Да и от восьмисот-девятисот метров наводится. Нет, бывало, что сбивали мы. Позывной "Чех", друг мой. Он перевелся от нас. Мы с ним как-то ночью сидели в засаде и сбили одну. А вторая сделала два сброса по нам. Оператор не видел, где мы сидим, а потому сбрасывал хаотично. Две 82-е мины. Метрах в пяти они грохнулись, но, к счастью, обе упали плашмя и не взорвались", - рассказал Казак.
Тактика тут простая - сиди и выжидай, продолжил он.
"Она может прилететь, а может не прилететь. Всю ночь под веткой или в укрытии. Но лучше под веткой. В лесу не видно, где она, деревья звук приглушают. Всю ночь ходишь, смотришь в прибор. Бывает, что находим, бывает, что нет. Я на "Бабу Ягу" с автоматом хожу, а вот ребята — с 7,62. Ребята из другого батальона. Они к нам на помощь приходили. Прибегают: вы чего стреляете? "Бабу Ягу" сбиваем, — говорю. Они втроём с нами остались и всю ночь караулили", - сказал военнослужащий.
Полный текст интервью с Казаком - на сайте Украина.ру.