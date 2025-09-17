https://ukraina.ru/20250917/glavnoe-za-noch-17-sentyabrya-1068777737.html
Главное за ночь 17 сентября
Телеграм-канал Украина.ру рассказал о важных событиях за минувшую ночь
🟥 Российские БПЛА практически перекрыли движение ВСУ по Константиновке, за которую идут бои в Донбассе, сообщает РИА Новости.🟦 Зеленский устранил экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия, чтобы тот не организовал новый "майдан" против него самого, объяснил депутат украинского парламента Артем Дмитрук.🟦 Грузия продолжает использовать международные площадки, чтобы продвигать пропагандистские лозунги о "российской оккупации" и "оккупированных территориях", сообщил президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев.🟦 Антониу Гутерриш заявил, что реформа СБ ООН имеет смысл. Его нынешний состав не соответствует сегодняшнему миру, а отражает реалии 1945 года, что создает проблемы с легитимностью и эффективностью.🟦 Американский лидер Дональд Трамп считает, что у Украины большие трудности. При этом он проигнорировал вопрос о новых поставках ЗРК Patriot Киеву. 🟦 Румынский евродепутат Георге Пиперей, инициировавший ранее вотум недоверия Урсуле фон дер Ляйен, подал на нее в суд за клевету. По его словам, она намекнула, что он выполнял приказы из России, пишет Politico.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
🟥 Российские БПЛА практически перекрыли движение ВСУ по Константиновке, за которую идут бои в Донбассе, сообщает РИА Новости.
🟦 Зеленский устранил экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия, чтобы тот не организовал новый "майдан" против него самого, объяснил депутат украинского парламента Артем Дмитрук.
🟦 Грузия продолжает использовать международные площадки, чтобы продвигать пропагандистские лозунги о "российской оккупации" и "оккупированных территориях", сообщил президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев.
🟦 Антониу Гутерриш заявил, что реформа СБ ООН имеет смысл. Его нынешний состав не соответствует сегодняшнему миру, а отражает реалии 1945 года, что создает проблемы с легитимностью и эффективностью.
🟦 Американский лидер Дональд Трамп считает, что у Украины большие трудности. При этом он проигнорировал вопрос о новых поставках ЗРК Patriot Киеву.
"Я люблю Украину. Я люблю народ Украины. <...> Но страна находится в серьезной беде", — сказал президент США.
🟦 Румынский евродепутат Георге Пиперей, инициировавший ранее вотум недоверия Урсуле фон дер Ляйен, подал на нее в суд за клевету. По его словам, она намекнула, что он выполнял приказы из России, пишет Politico.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.