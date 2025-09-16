https://ukraina.ru/20250916/ukraintsa-vyvezut-v-frg-za-severnyy-potok-raketa-okazalas-polskoy-rada-zhdet-kontsa-itogi-16-1068754345.html

Украинца вывезут в ФРГ за "Северный поток", ракета оказалась польской, Рада ждет конца. Итоги 16 сентября

Украина.ру, 16.09.2025

Экстрадиция за "Северные потоки"Итальянский суд принял решение экстрадировать гражданина Украины Сергея Кузнецова в Германию, где его подозревают в организации диверсии на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Кузнецов был арестован в провинции Римини 21 августа 2025 года по запросу прокуратуры Германии, которая считает его координатором и руководителем группы, осуществившей подрывы.После отказа от добровольной выдачи Кузнецов остается под стражей в Италии. В случае экстрадиции ему грозит до 15 лет тюремного заключения по обвинениям в саботаже и преднамеренном взрыве. Сам подозреваемый свою причастность отвергает.Адвокаты Кузнецова планируют подать апелляционную жалобу. Предполагается, что дело пересмотрит Высший кассационный суд Италии.Сергей Кузнецов - капитан ВСУ в запасе, бывший сотрудник Службы безопасности Украины, выяснили американские журналисты. По одной из версий, в мае 2022 года Кузнецов и двое его сослуживцев вместе с гражданскими водолазами были наняты для выполнения секретной миссии - подрыва газопроводов "Северные потоки".После подрыва Кузнецов вместе семьей прибыл в Италию на отдых на кроссовере с украинскими номерами. Там его и задержали. Кузнецова также якобы подозревают в подрыве танкера в нефтяном порту в Савоне в ночь на 15 февраля 2025 года. Инцидент произошел во время выгрузки нефти.Немецкая прокуратура обвиняет Кузнецова в установке взрывных устройств на "Северных потоках". После экстрадиции его доставят к следственному судье федерального суда ФРГ.По данным немецких СМИ, правоохранители подозревают семь граждан Украины в подрыве газопроводов. Кузнецов, предположительно, руководил диверсионной группой. В ее составе некая Валерия, которую журналисты назвали тренером школы дайвинга в Киеве и рекордсменом по глубоководному погружению - 104 метра. Вместе с ней в школе работали еще двое подозреваемых - некие Владимир и Евгений.Взрывы на "Северных потоках" в Балтийском море, заложенных на глубине около 80 метров, произошли 26 сентября 2022 года. Генпрокуратура РФ инициировала уголовное дело по статье "Акт международного терроризма". Россия предъявила досудебные претензии Германии, Дании, Швеции и Швейцарии. В 2024 году, по данным МИД России, проходила досудебная стадия урегулирования спора. В случае, если это ни к чему не приведет, Россия обратится в Международный суд ООН.Ракета польскаяЧастный дом в Вырыках (Люблинской воеводство, Польша) разбил не российский беспилотник, а польская ракета, выпущенная из истребителя F-16. Прокуратура скрывает информацию от граждан. Для них ракету продолжают называть "неопознанным летающим объектом".А объект этот был выпущен пилотом с целью сбить дрон. Что-то пошло не так, объект не смог захватить цель, и пробил крышу частного дома, под которой пенсионеры в этот момент смотрели телепередачу о российском вторжении. Чудом никто не пострадал."На данный момент я не могу точно сказать, что упало на дом в Вырыках. Ведется расследование, и мы ждем заключения экспертов", - сказала журналистам "Речи Посполитой" прокурор Агнешка Кемпка.Воевода Кшиштоф Коморский тоже не знает, кто и чем разбил крышу дома польских пенсионеров. По его словам, ответ на этот вопрос не входит в его компетенцию. Его дело - координировать действия (правда, непонятно чьи) на месте происшествия. Все остальное - в ведении "соответствующих служб"."Это была ракета класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM с нашего F-16, у которой во время полета возникли неполадки в системе наведения, и она не сработала. К счастью, она не взорвалась, поскольку сработали предохранительные устройства взрывателя", - цитируют журналисты анонимный источник.Польские журналисты вспомнили, как в ноябре 2022 года "неосознанный летающий объект" ударил по Пшеводуву. Два человека погибли, разбито здание зерносушилки. Польские власти провели расследование и установили: ракета выпущена из украинской ПВО на территории Львова. Однако дальше расследование зашло в тупик - украинская прокуратура не стала сотрудничать с соседями."Планирование и реализация дальнейших действий станут возможными после получения ответа на запрос о правовой помощи, направленный на Украину. Поэтому 15 декабря 2023 года этим ведомством было принято решение о приостановлении расследования (оно остается приостановленным и по сей день). До настоящего времени, несмотря на неоднократные напоминания, ответа от украинской стороны на запрос о правовой помощи не получено", - заявил спикер Национальной прокуратуры, прокурор Пшемыслав Новак.Тем временем "дроновая истерия" в Польше получила развитие над Бельведерским дворцом в Варшаве. Премьер-министр Дональд Туск сначала напугал поляков, заявив, что над дворцом якобы "нейтрализовали дрон". Новость - шок! Центр Варшавы, резиденция президента…Однако позже выяснилось, что дрон пытались запустить фактически туристы - парень с Украины и его несовершеннолетняя подружка из Белоруссии. Парочка хотела снять на видео дворец с высоты птичьего полета, но не знала, что над правительственными зданиями летать в Польше запрещено.Депутатам Рады предложили повоеватьДепутатам Верховной Рады Украины предложили послужить в рядах ВСУ, если появится такое желание. В марте 2022 года соответствующий законопроект был рассмотрен в первом чтении, с тех пор про него забыли.Депутат Ирина Геращенко с трибуны парламента напомнила о существовании законопроекта. По ее мнению, многие депутаты Рады хотели бы вступить в ВСУ, но не могут сдать мандаты - парламент останется недееспособным."Почему мы не учитываем потребности военного положения в контексте права народных депутатов послужить государству как военнослужащие? Мы требуем и обращаемся в профильный комитет срочно подготовить ко второму чтению законопроект, позволяющий народным депутатам Украины присоединяться к рядам Вооруженных сил Украины", - сказала она.Если законопроект примут, депутаты смогут заключать контракты с Минобороны Украины, служить в силах территориальной обороны, вступать в добровольческие вооруженные формирования.Тем временем сами депутаты предполагают, что Верховная Рада IX созыва сможет проработать только до 2026 года. Каденция подходит к завершению, избранники работают "если не последнюю, то предпоследнюю сессию", считает депутат Дмитрий Черный."Отсчет пошел на недели. Я, конечно, могу ошибаться, но есть ощущение, что эта каденция Верховной рады подходит к своему завершению и мы работаем свою если не последнюю, то точно предпоследнюю сессию. Уже в следующем году, вероятно, страна будет иметь новый состав парламента", - написал он в соцсетях.Черный считает, что переизбрание Верховной Рады "переплетается с вопросом завершения войны". Пока этого не произошло, парламентарии ожидают от Владимира Зеленского "наставлений и ориентиров". Ибо часики тикают.

