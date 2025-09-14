https://ukraina.ru/20250914/armiya-rossii-atakovala-obekty-vsu-i-vpk-ukrainy-khronika-i-itogi-k-utru-14-sentyabrya-1068643894.html
Армия России атаковала объекты ВСУ и ВПК Украины: хроника и итоги к утру 14 сентября
За минувшие сутки российская армия нанесла серию ударов по объектам украинской армии, ВПК и обеспечивающей поставки ВСУ инфраструктуре. Об этом 14 сентября сообщает телеграм-канал Украина.ру
Вечером 13 сентября стало известно, что ВС РФ нанесли удары по объектам противника в Одесской, Николаевской, Черниговской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской и Сумской областях.Удары наносились по объектам ВСУ и ВПК в Днепропетровске, во временно оккупированных Краматорске и Херсоне, в Чернигове и в районе Кременчуга.Кроме того, появлялись сообщения о проблемах работы инфраструктурных объектов в Киевской области. Однако достоверных подтверждений этому в публичном пространстве нет.СБУ и другие силовые ведомства Украины всячески препятствуют публикации сообщений о нанесении российских ударов по объектам на подконтрольной режиму Зеленского территории. Тем самым затрудняется объективный контроль и создаются условия для манипуляций штатными и внештатными пропагандистами.Также в новостях: Украинская армия атаковала регионы России: хроника и итоги к утру 14 сентября Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Мобилизация граждан в ВСУ идет очень скрытно и плохо. Новости к утру 14 сентября Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
