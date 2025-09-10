https://ukraina.ru/20250910/zhivov-zayavil-chto-novyy-messendzher-max-bespolezen-dlya-vs-rf-i-bet-po-boesposobnosti-1068401584.html

Живов заявил, что новый мессенджер MAX бесполезен для ВС РФ и бьет по боеспособности

Живов заявил, что новый мессенджер MAX бесполезен для ВС РФ и бьет по боеспособности - 10.09.2025 Украина.ру

Живов заявил, что новый мессенджер MAX бесполезен для ВС РФ и бьет по боеспособности

Новый российский мессенджер MAX технически не может заменить Телеграм в зоне СВО, так как его невозможно установить без доступа к российскому интернету, что создает критичные проблемы для коммуникации и управления войсками

2025-09-10T05:00

2025-09-10T05:00

2025-09-10T05:00

новости

россия

telegram

алексей живов

вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102662/74/1026627492_0:0:3036:1709_1920x0_80_0_0_1fda9f7be334eb964a50039a2a576622.jpg

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов.Он пояснил, что в зоне боевых действий используется не только российский интернет, а при попытке установить MAX возникает региональная блокировка. По словам Живова, даже после выезда из зоны СВО установить приложение не удается.Эксперт раскритиковал подход к внедрению продукта на рынок, подчеркнув, что Телеграм развивался годами, достигнув высокого уровня защищенности и функциональности."MAX только выпустили на рынок, не оттестировали, не открыли возможность вести свои каналы. При этом всех стали принуждать им пользоваться, в том числе и путем пессимизации остальных средств связи", — заявил собеседник издания.Живов назвал сложившуюся ситуацию сильным стрессовым фактором, вынуждающим искать дорогие альтернативы. Он также подчеркнул прямую связь между коммуникацией и военными результатами."Чем быстрее коммуницируют люди, тем лучше они организованы, тем быстрее достигается боевой результат. Зачем бить по коммуникации?" — резюмировал Живов.Полный текст интервью Алексея Живова: Россия переосмыслила стратегию применения дронов и скоро кардинально изменит облик войны читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250909/telegram-paralich-zhivov-zayavil-o-kollapse-svyazi-na-fronte-iz-za-problem-s-messendzherom-1068321129.html

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, telegram, алексей живов, вс рф