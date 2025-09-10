https://ukraina.ru/20250910/zhivov-zayavil-chto-novyy-messendzher-max-bespolezen-dlya-vs-rf-i-bet-po-boesposobnosti-1068401584.html
Живов заявил, что новый мессенджер MAX бесполезен для ВС РФ и бьет по боеспособности
Новый российский мессенджер MAX технически не может заменить Телеграм в зоне СВО, так как его невозможно установить без доступа к российскому интернету, что создает критичные проблемы для коммуникации и управления войсками
2025-09-10T05:00
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов.Он пояснил, что в зоне боевых действий используется не только российский интернет, а при попытке установить MAX возникает региональная блокировка. По словам Живова, даже после выезда из зоны СВО установить приложение не удается.Эксперт раскритиковал подход к внедрению продукта на рынок, подчеркнув, что Телеграм развивался годами, достигнув высокого уровня защищенности и функциональности."MAX только выпустили на рынок, не оттестировали, не открыли возможность вести свои каналы. При этом всех стали принуждать им пользоваться, в том числе и путем пессимизации остальных средств связи", — заявил собеседник издания.Живов назвал сложившуюся ситуацию сильным стрессовым фактором, вынуждающим искать дорогие альтернативы. Он также подчеркнул прямую связь между коммуникацией и военными результатами."Чем быстрее коммуницируют люди, тем лучше они организованы, тем быстрее достигается боевой результат. Зачем бить по коммуникации?" — резюмировал Живов.Полный текст интервью Алексея Живова: Россия переосмыслила стратегию применения дронов и скоро кардинально изменит облик войны читайте на сайте Украина.ру.
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов.
Он пояснил, что в зоне боевых действий используется не только российский интернет, а при попытке установить MAX возникает региональная блокировка. По словам Живова, даже после выезда из зоны СВО установить приложение не удается.
Эксперт раскритиковал подход к внедрению продукта на рынок, подчеркнув, что Телеграм развивался годами, достигнув высокого уровня защищенности и функциональности.
"MAX только выпустили на рынок, не оттестировали, не открыли возможность вести свои каналы. При этом всех стали принуждать им пользоваться, в том числе и путем пессимизации остальных средств связи", — заявил собеседник издания.
Живов назвал сложившуюся ситуацию сильным стрессовым фактором, вынуждающим искать дорогие альтернативы. Он также подчеркнул прямую связь между коммуникацией и военными результатами.
"Чем быстрее коммуницируют люди, тем лучше они организованы, тем быстрее достигается боевой результат. Зачем бить по коммуникации?" — резюмировал Живов.