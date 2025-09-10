Живов заявил, что новый мессенджер MAX бесполезен для ВС РФ и бьет по боеспособности - 10.09.2025 Украина.ру
Живов заявил, что новый мессенджер MAX бесполезен для ВС РФ и бьет по боеспособности
Живов заявил, что новый мессенджер MAX бесполезен для ВС РФ и бьет по боеспособности - 10.09.2025 Украина.ру
Живов заявил, что новый мессенджер MAX бесполезен для ВС РФ и бьет по боеспособности
Новый российский мессенджер MAX технически не может заменить Телеграм в зоне СВО, так как его невозможно установить без доступа к российскому интернету, что создает критичные проблемы для коммуникации и управления войсками
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов.Он пояснил, что в зоне боевых действий используется не только российский интернет, а при попытке установить MAX возникает региональная блокировка. По словам Живова, даже после выезда из зоны СВО установить приложение не удается.Эксперт раскритиковал подход к внедрению продукта на рынок, подчеркнув, что Телеграм развивался годами, достигнув высокого уровня защищенности и функциональности."MAX только выпустили на рынок, не оттестировали, не открыли возможность вести свои каналы. При этом всех стали принуждать им пользоваться, в том числе и путем пессимизации остальных средств связи", — заявил собеседник издания.Живов назвал сложившуюся ситуацию сильным стрессовым фактором, вынуждающим искать дорогие альтернативы. Он также подчеркнул прямую связь между коммуникацией и военными результатами."Чем быстрее коммуницируют люди, тем лучше они организованы, тем быстрее достигается боевой результат. Зачем бить по коммуникации?" — резюмировал Живов.Полный текст интервью Алексея Живова: Россия переосмыслила стратегию применения дронов и скоро кардинально изменит облик войны читайте на сайте Украина.ру.
новости, россия, telegram, алексей живов, вс рф
Новости, Россия, Telegram, Алексей Живов, ВС РФ

Живов заявил, что новый мессенджер MAX бесполезен для ВС РФ и бьет по боеспособности

05:00 10.09.2025
 
Новый российский мессенджер MAX технически не может заменить Телеграм в зоне СВО, так как его невозможно установить без доступа к российскому интернету, что создает критичные проблемы для коммуникации и управления войсками
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов.
Он пояснил, что в зоне боевых действий используется не только российский интернет, а при попытке установить MAX возникает региональная блокировка. По словам Живова, даже после выезда из зоны СВО установить приложение не удается.
Эксперт раскритиковал подход к внедрению продукта на рынок, подчеркнув, что Телеграм развивался годами, достигнув высокого уровня защищенности и функциональности.
"MAX только выпустили на рынок, не оттестировали, не открыли возможность вести свои каналы. При этом всех стали принуждать им пользоваться, в том числе и путем пессимизации остальных средств связи", — заявил собеседник издания.
Живов назвал сложившуюся ситуацию сильным стрессовым фактором, вынуждающим искать дорогие альтернативы. Он также подчеркнул прямую связь между коммуникацией и военными результатами.
"Чем быстрее коммуницируют люди, тем лучше они организованы, тем быстрее достигается боевой результат. Зачем бить по коммуникации?" — резюмировал Живов.
Боевая работа расчета ударного БПЛА Молния группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Вчера, 06:10
Телеграм-паралич: Живов заявил о коллапсе связи на фронте из-за проблем с мессенджеромПессимизация мессенджера Телеграм нанесла серьезный удар по коммуникациям российской армии в зоне СВО, сделав невозможным проведение совещаний и координацию подразделений вблизи линии боевого соприкосновения
Полный текст интервью Алексея Живова: Россия переосмыслила стратегию применения дронов и скоро кардинально изменит облик войны читайте на сайте Украина.ру.
