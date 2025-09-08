https://ukraina.ru/20250908/zlodei-v-sheremetevo-zavladeli-dengami-boytsov-svo-1068309818.html
Злодеи в Шереметьево завладели деньгами бойцов СВО
Растёт количество потерпевших в уголовном деле о хищении денег у бойцов СВО в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой информированный источник.
2025-09-08T07:26
новости
мвд
опг
сво
криминал
уголовное дело
мошенники
мошенничество
перевозчики
автоперевозки
аэропорт
новости, мвд, опг, сво, криминал, уголовное дело, мошенники, мошенничество, перевозчики, автоперевозки, шереметьево, аэропорт
Согласно материалам уголовного дела, в преступное сообщество входили сотрудники правоохранительных органов, в том числе линейного управления МВД в воздушной гавани. По словам силовиков, преступники намеренно выбирали участников СВО в качестве жертв.
Большинство эпизодов уголовного дела составляют действия с завышением цен на такси. Участники криминальной группы подыскивали в аэропорту бойцов из зоны спецоперации, предлагая им пассажирские перевозки. Изначально назывались нормальные цены на услуги перевозки, а в конце поездки сумма менялась: 2 тысячи рублей превращались в 40 тысяч или даже 90 тысяч, 1 тысяча — в 70 тысяч, 8,2 тысячи — в 122 тысячи рублей.
Следователи установили, что за отказ передавать деньги потерпевшим угрожали физическим насилием. В деле фигурируют хищения у участников СВО, прибывающих в аэропорт Шереметьево, путем краж, вымогательства и мошеннических действий.
"В деле есть новые потерпевшие, в том числе участники СВО, большинство из которых установили по транзакциям банковских счетов фигурантов дела, либо сами потерпевшие, узнав об уголовном деле, решили заявить об обмане их ранее таксистами в Шереметьево", — сообщил источник информагентства.
Арестованы почти 30 фигурантов этого уголовного дела. В их числе - предполагаемый организатор ОПГ Алексей Кабочкин.
