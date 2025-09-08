https://ukraina.ru/20250908/zlodei-v-sheremetevo-zavladeli-dengami-boytsov-svo-1068309818.html

Злодеи в Шереметьево завладели деньгами бойцов СВО

Злодеи в Шереметьево завладели деньгами бойцов СВО - 08.09.2025 Украина.ру

Злодеи в Шереметьево завладели деньгами бойцов СВО

Растёт количество потерпевших в уголовном деле о хищении денег у бойцов СВО в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой информированный источник.

2025-09-08T07:26

2025-09-08T07:26

2025-09-08T07:26

новости

мвд

опг

сво

криминал

уголовное дело

мошенники

мошенничество

перевозчики

автоперевозки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/0b/1065070913_0:0:3176:1786_1920x0_80_0_0_7a682b0b5243d56d226d719b4c460998.jpg

Согласно материалам уголовного дела, в преступное сообщество входили сотрудники правоохранительных органов, в том числе линейного управления МВД в воздушной гавани. По словам силовиков, преступники намеренно выбирали участников СВО в качестве жертв.Большинство эпизодов уголовного дела составляют действия с завышением цен на такси. Участники криминальной группы подыскивали в аэропорту бойцов из зоны спецоперации, предлагая им пассажирские перевозки. Изначально назывались нормальные цены на услуги перевозки, а в конце поездки сумма менялась: 2 тысячи рублей превращались в 40 тысяч или даже 90 тысяч, 1 тысяча — в 70 тысяч, 8,2 тысячи — в 122 тысячи рублей.Следователи установили, что за отказ передавать деньги потерпевшим угрожали физическим насилием. В деле фигурируют хищения у участников СВО, прибывающих в аэропорт Шереметьево, путем краж, вымогательства и мошеннических действий."В деле есть новые потерпевшие, в том числе участники СВО, большинство из которых установили по транзакциям банковских счетов фигурантов дела, либо сами потерпевшие, узнав об уголовном деле, решили заявить об обмане их ранее таксистами в Шереметьево", — сообщил источник информагентства.Арестованы почти 30 фигурантов этого уголовного дела. В их числе - предполагаемый организатор ОПГ Алексей Кабочкин.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

аэропорт

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, мвд, опг, сво, криминал, уголовное дело, мошенники, мошенничество, перевозчики, автоперевозки, шереметьево, аэропорт