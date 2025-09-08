https://ukraina.ru/20250908/za-chto-pereselentsy-iz-drugikh-stran-lyubyat-rossiyu-i-pochemu-khotyat-zdes-zhit-1068355922.html

За что переселенцы из других стран любят Россию и почему хотят здесь жить

В рамках проекта "Хочу жить в России" корреспондент Украина.ру Павел Волков отправился в Санкт-Петербург, чтобы пообщаться со студентом-разработчиком дронов... Украина.ру, 08.09.2025

В рамках проекта "Хочу жить в России" корреспондент Украина.ру Павел Волков отправился в Санкт-Петербург, чтобы пообщаться со студентом-разработчиком дронов Италиану Абел Гомешом, который переехал жить и учиться в Россию из Анголы: 00:38 – Где родился и почему переехал в Россию? 01:54 – Место учёбы и специальность; 04:05 – О языке и российской культуре; 06:13 – Интерес к России и её культуре в Анголе; 11:40 – Как проводят досуг люди в Анголе; 14:09 - О колониальном прошлом Анголы; 16:13 – Уровень жизни в Анголе и России; 18:17 – Про высшее образование в Анголе; 19:18 – Здравоохранение в Анголе; 22:45 – Что нравится в Санкт-Петербурге? 24:48 – Планы после окончания учёбы.

