За что переселенцы из других стран любят Россию и почему хотят здесь жить - 08.09.2025
За что переселенцы из других стран любят Россию и почему хотят здесь жить
В рамках проекта "Хочу жить в России" корреспондент Украина.ру Павел Волков отправился в Санкт-Петербург, чтобы пообщаться со студентом-разработчиком дронов... Украина.ру, 08.09.2025
В рамках проекта "Хочу жить в России" корреспондент Украина.ру Павел Волков отправился в Санкт-Петербург, чтобы пообщаться со студентом-разработчиком дронов Италиану Абел Гомешом, который переехал жить и учиться в Россию из Анголы: 00:38 – Где родился и почему переехал в Россию? 01:54 – Место учёбы и специальность; 04:05 – О языке и российской культуре; 06:13 – Интерес к России и её культуре в Анголе; 11:40 – Как проводят досуг люди в Анголе; 14:09 - О колониальном прошлом Анголы; 16:13 – Уровень жизни в Анголе и России; 18:17 – Про высшее образование в Анголе; 19:18 – Здравоохранение в Анголе; 22:45 – Что нравится в Санкт-Петербурге? 24:48 – Планы после окончания учёбы.
За что переселенцы из других стран любят Россию и почему хотят здесь жить

19:35 08.09.2025 (обновлено: 19:36 08.09.2025)
 
В рамках проекта "Хочу жить в России" корреспондент Украина.ру Павел Волков отправился в Санкт-Петербург, чтобы пообщаться со студентом-разработчиком дронов Италиану Абел Гомешом, который переехал жить и учиться в Россию из Анголы:

00:38 – Где родился и почему переехал в Россию?
01:54 – Место учёбы и специальность;
04:05 – О языке и российской культуре;
06:13 – Интерес к России и её культуре в Анголе;
11:40 – Как проводят досуг люди в Анголе;
14:09 - О колониальном прошлом Анголы;
16:13 – Уровень жизни в Анголе и России;
18:17 – Про высшее образование в Анголе;
19:18 – Здравоохранение в Анголе;
22:45 – Что нравится в Санкт-Петербурге?
24:48 – Планы после окончания учёбы.
РоссияСанкт-ПетербургПавел ВолковУкраина.руВидео
 
