Осквернителя могил бойцов СВО приговорили к 15 годам
07:52 08.09.2025 (обновлено: 07:54 08.09.2025)
Приговор по уголовному делу о сотрудничестве с иностранной организацией и осквернении надмогильных сооружений вынес 1-й Восточный окружной военный суд. Об этом 8 сентября сообщила прокуратура Хабаровского края
Суд признал виновным 37-летнего жителя Хабаровска по четырём статьям УК РФ. В частности, в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией, участии в деятельности террористической организации, публичной пропаганде терроризма и осквернении надмогильных сооружений.
В суде установлено, что с февраля 2022 года по август 2023 года подсудимый вступил в признанную террористической и запрещенную организацию "Легион "Свобода России"* с целью оказания помощи в деятельности, направленной против интересов Российской Федерации.
"В ходе переписки с представителями спецслужб Украины он получил листовки с символикой террористической организации, демонстрирующие негативное отношение к России, которые по их указанию разместил в месте захоронения участников специальной военной операции на территории Хабаровска", - рассказали в прокуратуре.
УФСБ России по Хабаровскому краю пресекла противоправную деятельность фигуранта.
"С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил виновного к 15 годам лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, оставшихся – в исправительной колонии строгого режима", - сказано в официальном сообщении.
* организация признана террористической и запрещена на территории Российской Федерации
