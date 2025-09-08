https://ukraina.ru/20250908/dmitriy-danilov-evropa-sozdaet-iz-ukrainy-dikobraza-igly-dlya-kotorogo-ona-otrastit-uzhe-ne-smozhet-1068354005.html

Дмитрий Данилов: Европа создает из Украины "дикобраза", иглы для которого она отрастить уже не сможет

Усилия НАТО направлены на то, чтобы Россия не могла использовать Балтийское море не только для развертывания своих сил и средств, но и чтобы ограничить экономические возможности РФ в этом регионе. Речь идет об ограничениях, связанных с использованием Россией так называемого теневого флота, и гражданского судоходства.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов.- Дмитрий Александрович, глава евродипломатии Кая Каллас назвала "вызовом миропорядку, основанному на правилах", встречу лидеров России, Китая, КНДР и Ирана в Пекине. Она призвала Европу противостоять этой новой реальности. Как далеко Европа и Запад в целом могут зайти ради сохранения привычного им мироустройства?- Европа уже зашла слишком далеко на этом пути. Они прокопали украинскую траншею и завязли в ней. Это путь к самоуничтожению. Они пытаются крутить педали, но двигаться вперед у них не получается, и повернуть назад они тоже не могут. Но эти попытки они будут продолжать, пока у них не сядет аккумулятор.- При этом, как сообщил Николай Патрушев, запад превратил Балтийское море в арену необъявленной гибридной войны. Здесь цель Запада состоит в том, чтобы отрезать Россию от торговых путей на Балтике?- Целей очень много, они завязываются в узел. Во-первых, консолидация фронта государств для войны с Россией в военно-техническом и военно-политическом плане после вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Эта задача не может быть решена без активизации на Балтийском и Североарктическом направлении.В рамках этой задачи они задействуют механизмы программы военной мобильности – с юга на север вдоль границы союзного государства, как, например, VII транспортный коридор (протяженность 2300 км – ред.). Это все серьезно, потому что для обеспечения безопасности подобных коридоров будут формироваться оперативные возможности, дополнительные программы, связанные с системами ПВО и ПРО.Если говорить об изменениях в Балтийском регионе, то уже 10 лет в НАТО не только на экспертном, но и на военном уровне ставилась задача ликвидации зон доступа и маневра.Двумя основными зонами для НАТО были Черное и Балтийское море. На Балтике НАТО пытается создать такую зону для России с учетом изменения логистической и оперативной обстановки.Все это нацелено на то, чтобы Россия не могла использовать Балтийское море не только для развертывания своих сил и средств, но и чтобы ограничить экономические возможности РФ в этом регионе. Речь идет об ограничениях, связанных с использованием Россией так называемого теневого флота, и гражданского судоходства.Для этого создан военно-морской штаб НАТО в Ростоке, который связывает северный фланг через Балтийский регион с восточным. С точки зрения логики НАТО необходимо обеспечивать его устойчивое функционирование на случай возможного военного конфликта.- Есть ли способы противодействия этой гибридной стратегии с учетом того, что Балтийское море мелководное, а значительная часть его акватории контролируется недружественными России государствами?- Я бы ответил очень необычно: если "Северный поток-2" взорвали, значит, способы есть.- Урсула фон дер Ляйен недавно заявила о планах по превращению Украины в "стального дикобраза", Насколько Европа может справиться с этой задачей, учитывая экономические и политические проблемы Евросоюза?- Крайне сложно перекладывать мифы на Realpolitik. "Стальной дикобраз" — это картинка военной машины, которая позволяет формировать какой-то образ. Но мы же с образами не воюем. Мы работаем в рамках реальной и прагматичной политики, в том числе и в отношении Украины.Образ этот обсуждать бессмысленно, поскольку у Европы слишком мягкое брюшко, чтобы взрастить этого детеныша со стальными иглами, шипами или крыльями.Вопрос в том, насколько Европа готова обеспечить политическую основу для такой "дикобразной" стратегии. У Европы все меньше и меньше политических ресурсов, и внешних, и внутренних, чтобы обеспечить подобную программу. Договориться с ближайшим стратегическим союзником, США, у них не получается, договориться внутри Европы тоже не получается.То есть политические условия не соответствуют желаемой картинке.Второй аспект – военный. Есть ли у Европы военный потенциал, чтобы снабдить дикобраза стальными иглами? Чтобы снабдить его такими иглами, им придется сбросить их с себя. Очевидно, что на Украину направляются военно-технические ресурсы, что ослабляет Европу. А способна ли Европа нарастить свои собственные иглы? Они собираются сделать это, как говорит Рютте, через 5-7 лет.Я плохо себе представляю, как можно в течение такого короткого периода провести структурную стратегическую перестройку европейских экономик. Подчеркну, не экономики Европейского союза, а экономик стран-членов.Очень сомнительно, что Европа сможет это сделать. Нужно понять разницу между военной экономикой, о которой европейцы говорят, и мобилизационной. В сценарии мобилизационной военной экономики можно, полностью поменяв законодательство, изменив структуры управления внутри ЕС, нарастить возможности до 50%.Наращивать усилия в парадигме военизации экономики, укрепления ВПК, очень долгая задача, она не укладывается в среднесрочную перспективу по многим параметрам. И с точки зрения менеджмента, экономики, финансирования и так далее. Это нерешаемая задача для Европы.О ситуации в зоне СВО - Военный эксперт Борис Рожин: Осенью ВС РФ могут не только выйти к Доброполью, но и отбить у ВСУ Купянск

