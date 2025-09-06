Своими действиями Трамп окончательно оттолкнул Индию к России и Китаю — Мендкович - 06.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250906/svoimi-deystviyami-tramp-okonchatelno-ottolknul-indiyu-k-rossii-i-kitayu--mendkovich-1068197874.html
Своими действиями Трамп окончательно оттолкнул Индию к России и Китаю — Мендкович
Своими действиями Трамп окончательно оттолкнул Индию к России и Китаю — Мендкович - 06.09.2025 Украина.ру
Своими действиями Трамп окончательно оттолкнул Индию к России и Китаю — Мендкович
Санкционное давление и наглое поведение администрации президента США Дональда Трампа привели к окончательной переориентации Индии на сотрудничество с ШОС и БРИКС — Нью-Дели осознал невозможность дальнейшей работы с западной системой, превратившей торговлю в оружие политического доминирования
2025-09-06T07:00
2025-09-06T07:00
новости
россия
сша
дональд трамп
индия
шос
брикс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/11/1065451074_90:233:1192:853_1920x0_80_0_0_3834f512bec9114ab79cf7e664a2f34c.jpg
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.Эксперт отметил, что ключевым моментом стало требование Трампа к премьер-министру Нарендру Моди выдвинуть его на Нобелевскую премию мира за модерацию конфликта с Пакистаном, что вызвало крайне острую реакцию индийского руководства. Это ускорило переход Индии к созданию новой экономической системы без доллара и американских догматов."Трамп повел себя очень нагло, когда в телефонном разговоре с Моди он потребовал от выдвинуть его на Нобелевскую премию мира за модерацию последнего обострения конфликта с Пакистаном", — заявил Мендкович.Политолог подчеркнул, что Индия не только наращивает закупки российской нефти, но и выступает хабом для ее перепродажи, срывая американские санкции. Также стороны обсуждают углубление военного и космического сотрудничества, а индийские СМИ меняют редакционную политику на умеренно антизападную."Индия отказалась поддержать антироссийские нефтяные санкции и стала наращивать покупку российской нефти. Причем, Индия наравне с Турцией выступает в качестве хаба при перепродаже нефти в другие страны, тем самым срывая санкции США", — резюмировал Мендкович.Полный текст интервью Никиты Мендковича: Индия избавится от торговой удавки США, а Россия разгромит Украину на поле боя читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250905/i-tresnul-mir-napopolam-koalitsiya-zhelayuschikh-pytaetsya-otvetit-shos--1068196351.html
россия
сша
индия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/11/1065451074_153:182:1048:853_1920x0_80_0_0_a16ddf4153f67e24a67c0fc0b1125f11.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сша, дональд трамп, индия, шос, брикс
Новости, Россия, США, Дональд Трамп, Индия, ШОС, БРИКС

Своими действиями Трамп окончательно оттолкнул Индию к России и Китаю — Мендкович

07:00 06.09.2025
 
© Фото : Public domain
- РИА Новости, 1920, 06.09.2025
© Фото : Public domain
Читать в
ДзенTelegram
Санкционное давление и наглое поведение администрации президента США Дональда Трампа привели к окончательной переориентации Индии на сотрудничество с ШОС и БРИКС — Нью-Дели осознал невозможность дальнейшей работы с западной системой, превратившей торговлю в оружие политического доминирования
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.
Эксперт отметил, что ключевым моментом стало требование Трампа к премьер-министру Нарендру Моди выдвинуть его на Нобелевскую премию мира за модерацию конфликта с Пакистаном, что вызвало крайне острую реакцию индийского руководства. Это ускорило переход Индии к созданию новой экономической системы без доллара и американских догматов.
"Трамп повел себя очень нагло, когда в телефонном разговоре с Моди он потребовал от выдвинуть его на Нобелевскую премию мира за модерацию последнего обострения конфликта с Пакистаном", — заявил Мендкович.
Политолог подчеркнул, что Индия не только наращивает закупки российской нефти, но и выступает хабом для ее перепродажи, срывая американские санкции. Также стороны обсуждают углубление военного и космического сотрудничества, а индийские СМИ меняют редакционную политику на умеренно антизападную.
"Индия отказалась поддержать антироссийские нефтяные санкции и стала наращивать покупку российской нефти. Причем, Индия наравне с Турцией выступает в качестве хаба при перепродаже нефти в другие страны, тем самым срывая санкции США", — резюмировал Мендкович.
- РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Вчера, 10:55
И треснул мир напополам: "коалиция желающих" пытается ответить ШОС В Париже 4 сентября, сразу после триумфального саммита ШОС в Китае, где теме Украины было уделено немного внимания, прошёл слёт "коалиции желающих". Встреча показала, что, несмотря на декларативное единство, коалиция сталкивается с внутренними разногласиями и отсутствием чёткой поддержки со стороны США.
Полный текст интервью Никиты Мендковича: Индия избавится от торговой удавки США, а Россия разгромит Украину на поле боя читайте на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияСШАДональд ТрампИндияШОСБРИКС
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:00Правописание раздора. Правила украинского языка, максимально удалявшие его от русского
07:00Своими действиями Трамп окончательно оттолкнул Индию к России и Китаю — Мендкович
06:30Пушки вместо масла. Милитаризацию Европы не остановить
06:30“Пускай друг друга убивают": Ищенко о расчетливой позиции Польши
06:16"Когда из нас делают фарш, воевать достаточно сложно". Что говорят на Украине о ситуации на фронте
06:15Владимир Носков: Пока ВСУ пытаются удержать Купянск за счет демонтажа Сум, Россия наступает на Гуляйполе
06:00Зеленский готовит капитуляцию под видом победы, отпуская молодежь за границу — Сорокин
05:45Настя Каменских запела на русском, а Роднянский* презентовал в Венеции фильм о семье. События культуры
05:30Храпач: Кибератаки Украины — это идеологическая диверсия для удара по тылу и дискредитации власти
05:00Может бежать во Львов или стать президентом в изгнании: Сорокин о “возможностях” Зеленского
04:01Сводка ударов ВС РФ по объектам ВСУ и ВПК Украины на 4:00
03:03Трамп рассматривает возможность нанесения ударов вглубь Венесуэлы с целью ослабления Мадуро — CNN
02:36Владимир Путин до конца года проведёт традиционную прямую линию с большой пресс-конференцией — Песков
02:22Трамп пообещал "разобраться" с гарантиями безопасности для Украины и назвал Лукашенко "сильным лидером"
01:58В Верховной раде предложили заблокировать канал с мультфильмом "Маша и Медведь"
01:50Беспорядки начались в Сербии на протесте студентов и сторонников оппозиции в Нови-Саде
01:14Силы ПВО за три часа сбили 10 украинских БПЛА над регионами РФ и Чёрным морем
01:01Итоги 5 сентября по версии телеграм-канала Украина.ру
00:51Беспилотная опасность объявлена в Краснодарском крае
00:45"Красный уровень" опасности атаки БПЛА объявлен в Тверской области
Лента новостейМолния