Своими действиями Трамп окончательно оттолкнул Индию к России и Китаю — Мендкович
Санкционное давление и наглое поведение администрации президента США Дональда Трампа привели к окончательной переориентации Индии на сотрудничество с ШОС и БРИКС — Нью-Дели осознал невозможность дальнейшей работы с западной системой, превратившей торговлю в оружие политического доминирования
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.Эксперт отметил, что ключевым моментом стало требование Трампа к премьер-министру Нарендру Моди выдвинуть его на Нобелевскую премию мира за модерацию конфликта с Пакистаном, что вызвало крайне острую реакцию индийского руководства. Это ускорило переход Индии к созданию новой экономической системы без доллара и американских догматов."Трамп повел себя очень нагло, когда в телефонном разговоре с Моди он потребовал от выдвинуть его на Нобелевскую премию мира за модерацию последнего обострения конфликта с Пакистаном", — заявил Мендкович.Политолог подчеркнул, что Индия не только наращивает закупки российской нефти, но и выступает хабом для ее перепродажи, срывая американские санкции. Также стороны обсуждают углубление военного и космического сотрудничества, а индийские СМИ меняют редакционную политику на умеренно антизападную."Индия отказалась поддержать антироссийские нефтяные санкции и стала наращивать покупку российской нефти. Причем, Индия наравне с Турцией выступает в качестве хаба при перепродаже нефти в другие страны, тем самым срывая санкции США", — резюмировал Мендкович.Полный текст интервью Никиты Мендковича: Индия избавится от торговой удавки США, а Россия разгромит Украину на поле боя читайте на сайте Украина.ру.
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.
Эксперт отметил, что ключевым моментом стало требование Трампа к премьер-министру Нарендру Моди выдвинуть его на Нобелевскую премию мира за модерацию конфликта с Пакистаном, что вызвало крайне острую реакцию индийского руководства. Это ускорило переход Индии к созданию новой экономической системы без доллара и американских догматов.
"Трамп повел себя очень нагло, когда в телефонном разговоре с Моди он потребовал от выдвинуть его на Нобелевскую премию мира за модерацию последнего обострения конфликта с Пакистаном", — заявил Мендкович.
Политолог подчеркнул, что Индия не только наращивает закупки российской нефти, но и выступает хабом для ее перепродажи, срывая американские санкции. Также стороны обсуждают углубление военного и космического сотрудничества, а индийские СМИ меняют редакционную политику на умеренно антизападную.
"Индия отказалась поддержать антироссийские нефтяные санкции и стала наращивать покупку российской нефти. Причем, Индия наравне с Турцией выступает в качестве хаба при перепродаже нефти в другие страны, тем самым срывая санкции США", — резюмировал Мендкович.