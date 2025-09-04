https://ukraina.ru/20250904/tramp-zakruchivaet-gayki-evropa-gotovit-voyska-ukraina-v-mezhdunarodnom-kontekste-1068114529.html

Трамп закручивает гайки, Европа готовит войска. Украина в международном контексте

Трамп закручивает гайки, Европа готовит войска. Украина в международном контексте

Пока весь мир пристально следил за саммитом ШОС в Китае и укреплением союза Москвы, Пекина и Дели, европейские лидеры не теряли время и разработали "довольно точный план" потенциального развертывания войск на Украине

Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе турне по восточным государствам ЕС, граничащим с Россией, пишет Financial Times. По её словам, гарантии безопасности в постконфликтный период будут полностью подкреплены обязательствами со стороны США.Издание напоминает, что слова фон дер Ляйен прозвучали на фоне подготовки к встрече европейских лидеров на этой неделе, на которой они должны подтвердить свои национальные обязательства в отношении западных сил."Президент Трамп заверил нас, что американское присутствие будет обеспечено для поддержки. Это было совершенно ясно и неоднократно подтверждалось", — процитировал Financial Times заявление главы Еврокомиссии.По данным американских журналистов, в состав войск потенциально войдут десятки тысяч военнослужащих под европейским руководством, которых будут поддерживать США, в частности, системами командования и управления, а также средствами разведки и наблюдения. Эта договорённость была достигнута в ходе недавней встречи между президентом США Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и высокопоставленными европейскими лидерами, утверждает издание со ссылкой на дипломатические источники.Теперь члены "коалиции желающих", встречающиеся с Трампом в Вашингтоне, соберутся в Париже по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона, пишет газета. Среди присутствующих будут канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, отмечает издание. При этом Елисейский дворец от комментариев отказался."Любое размещение западных военных сил на территории Украины после завершения конфликта будет способствовать значительному укреплению украинской армии, которая станет основой сил сдерживания", — отмечают авторы публикации, ссылаясь на мнение главы Еврокомиссии, которая утверждает, что после заключения любого мирного соглашения Киеву понадобится значительное количество военнослужащих с хорошими зарплатами.ЕС также сохранит финансирование ВСУ и после заключения любого мирного соглашения, отмечает Financial Times. Остаётся только непонятным, почему у западных СМИ всё ещё есть вопросы по поводу того, почему Россия не соглашается на вариант перемирия, который в данный момент находится на столе переговоров.The National Interest: Дипломатия Трампа заставит Путина плясать под его дудкуТем временем The National Interest утверждает, что президент США Дональд Трамп точно знает, как заставить своего российского коллегу Владимира Путина делать то, что нужно американцам.Автор публикации в американском издании — бывший помощник госсекретаря США по делам Европы Эй Уэсс Митчелл — напоминает, что после недавнего ужесточения позиции президента Путина по Украине некоторые критики поспешили назвать организованный Трампом саммит в Анкоридже пустой тратой времени."Этот анализ превратен и к тому же свидетельствует о незнании истории. На самом деле дипломатия Трампа с Путиным может стать переломным моментом, который в будущем принесёт значительные стратегические дивиденды. Сосредоточившись на непосредственных результатах для Украины, критики упускают из виду как основополагающую логику действий Трампа, так и потенциальную выгоду для национальных интересов США и международной стабильности", — пишет Митчелл.Благодаря переговорам с Россией уменьшается главная опасность, стоящая перед Америкой, — это вероятность войны на нескольких фронтах, в которой США не смогли бы одержать скорой и решительной победы, отметил Митчелл."Причина нашего затруднительного положения кроется в том, что США и Европа так и не воспользовались представившейся за последние четыре года возможностью и не нарастили военное производство — в отличие от России (и, добавим, Китая)", — полагает он.Во-вторых, Анкоридж следует рассматривать в контексте общей стратегии Трампа по ограничению геополитических манёвров Путина, подчёркивает автор публикации."Ещё до того, как двое лидеров сели за стол в Анкоридже, команда Трампа развернула стратегическую дипломатию, убедив арабов поддержать мировые поставки нефти (и тем самым снизить доходы российского государства), европейцев — объявить крупнейший в современной истории рост военных расходов (с “норматива” в 2% до 5%), а Армению и Азербайджан — заключить мир (подорвав влияние России в её собственном тылу)", — пишет он.Эти шаги, наряду с прикрытием лазеек в банковских санкциях и энергетике эпохи Байдена, означают, что Вашингтон одной рукой закручивает гайки, а другой — подталкивает Россию к мирным переговорам, — отмечает Митчелл.По его словам, президенты Барак Обама и Джо Байден совсем по-другому подходили к России и шли сначала на уступки Путину. Так, Байден дал добро на строительство "Северного потока — 2" и заморозил помощь Украине в 2021 году, а Обама отменил программы ПРО в Польше и Чехии и не стал привлекать Путина к ответственности за грузинскую войну, утверждает Митчелл. При этом он не упоминает, что "грузинская война" случилась в период президентского мандата Дмитрия Медведева.BlackRock сорвёт любое мирное соглашениеВ урегулировании кризиса на Украине не заинтересована американская компания BlackRock, поскольку она получает большую прибыль от конфликта, утверждает французское издание Agora Vox."Считается, что четвёртая власть в Америке состоит из патогенов тоталитаризма, превратившихся в отдельное государство, существующее параллельно с основным и ставшее настоящей теневой властью. Один из его столпов — BlackRock, крупнейшая в мире инвестиционная компания с активами на сумму более 10 триллионов долларов в непосредственном управлении", — говорится в статье.По данным французского издания, BlackRock является крупным инвестором в акции оборонного сектора — такие фонды, как BlackRock Equity Dividend Fund, владеют долями в военных компаниях Lockheed Martin, RTX и Northrop Grumman, отмечается в публикации.BlackRock является одним из крупнейших международных производителей оружия и военных подрядчиков. Оборонная стратегия Европейского союза "Готовность 2030", предусматривающая финансирование в размере до 800 миллиардов евро, также представляет интерес для BlackRock, пишет Agora Vox.По словам французских журналистов, украинский конфликт способствовал увеличению оборонных бюджетов. Например, с января 2022 по декабрь 2024 года США выделили на эти цели 114 млрд евро. Европа также увеличила свои расходы после того, как НАТО потребовала, чтобы страны-члены вносили свой вклад в размере 5% от их ВВП, напомнило издание, подчёркивая, что в этом контексте значительно возросла стоимость акций оборонных компаний.Конфликт на Украине также ускорил энергетический переход в Европе. Для уменьшения зависимости от российского газа фонд Climate Finance Partnership компании BlackRock привлёк многомиллиардные инвестиции, отмечается в публикации.При этом BlackRock намерена заработать и на поствоенном восстановлении Украины, пишет газета. Для этого вице-президент американской компании BlackRock Financial Market Advisory в мае 2023 года подписал с украинским правительством соглашение о создании Фонда развития Украины — финансового учреждения по вопросам восстановления страны, напоминают авторы публикации."Предполагается, что взамен BlackRock станет фактическим владельцем основных активов Украины, от её земель до электросетей, включая в том числе управление средствами из фондов международной помощи. Кроме того, BlackRock будет управлять государственным долгом Украины, который на конец июля 2025 года составлял около 186,13 миллиарда долларов", — подчёркивает издание.Однако, если конфликт на Украине затянется слишком долго, есть риск, что Киев объявит дефолт, что приведёт к огромным потерям для BlackRock, предупреждает Agora Vox.Читайте также: Экономика Украины и война: коммунальные беды, премьер Урсула и пролог к морской блокаде

Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

