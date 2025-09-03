https://ukraina.ru/20250903/ekonomika-ukrainy-i-voyna-kommunalnye-bedy-premer-ursula-i-prolog-k-morskoy-blokade-1068065025.html

Экономика Украины и война: коммунальные беды, премьер Урсула и пролог к морской блокаде

Конец августа отметился двумя важными откровениями украинских журналистов. Первое касается системы управления Украиной, а второе свидетельствует о приоритетах киевской власти. Заодно стали понятны причины выпуска за границу молодёжи в возрасте от 18 до 22 лет и масштаб накопившихся коммунальных проблем.

Читайте об этих и иных новостях украинской экономики в традиционном обзоре по средам.Письма от УрсулыЖурналист "Украинской правды" — грантоедское издание в собственности олигарха чешского происхождения Томаша Фиалы — Роман Романюк поделился внутренней кухней украинского Кабмина."На совещаниях команда правительства говорит: "Давайте сделаем так". А премьер Свириденко отвечает: "Нет, подождите, вот письмо от Урсулы — она просит так не делать, а сделать по-другому. Или вот письмо от Еврокомиссии отдельно — ещё что-то. А тут ещё какая-то европейская регуляция, мы не можем, потому что это связано с партнёрами. А МВФ на это никогда не согласится, нет-нет, так нельзя, давайте придумаем какую-то другую историю", — утверждает Романюк.Собственно, примерно так выглядит процесс принятия решений украинским правительством. Не суть важно, насколько точно Романюк передал технологию процесса. Важно то, что про правительство Шмыгаля таких рассказов не было, значит, его сменщица Свириденко куда более послушна и управляема. Именно ради этого её и ставили. США от неё требовали подписания "минеральной сделки" и оперативной передачи прав на разработку интересующих их месторождений полезных ископаемых. А Евросоюзу, который с прошлого года взвалил на плечи своих граждан бремя содержания Украины, важно, чтобы в Киеве делали то, что прикажут. Поэтому, хоть Свириденко и премьер-министр де-юре, де-факто управляет Украиной другая женщина по фамилии фон дер Ляйен.И, в принципе, именно к этому все эти десятилетия стремились как украинская бюрократия, так и политические украинцы: они импортировали готовые модели управления, которые им подсовывал Запад. Вместо культурной и социальной политики — сеть НКО, вместо поиска собственных путей развития системы права и государственных институтов были заимствованы модельные решения, адаптированные под страны Восточной Европы (НАБУ, САП, ВАКС, отделы по евроинтеграции в министерствах), вместо суверенной экономической политики на вооружение взяли реформы от МВФ и направления "развития" в рамках соглашения об евроассоциации. При Порошенко* власти стали отказываться от более-менее функциональных — с поправкой на 30-летнюю деградацию — систем образования и здравоохранения: среднюю школу стали активно реформировать, высшую — оптимизировать, здравоохранение коммерциализировали. Всё из-за подмены национального развития европейской интеграцией: каждому предоставили право уехать с Украины по биометрическому паспорту в Европу, реализовав в индивидуальном порядке мечту об европейской ассоциации. А раз люди уезжают, то зачем их учить и лечить, тратя на это средства в условиях, когда небожителям доступна частная медицина как на Украине, так и за её пределами? Такая десуверенизация украинским чиновничеством воспринималась как благо: не нужно думать и брать на себя ответственность за свои же инициативы. Достаточно просто сделать так, как скажут, и получить назначенную себе же космическую по меркам простых смертных зарплату.Поэтому "письма от Урсулы" — это не начало деградации, а её финиш.Больше ТЦКЕщё один журналист — Антон Гура — со ссылкой на собственные источники сообщает о грядущем увеличении штата ТЦК до 150 тыс. человек. Если эта новость подтвердится, то в таком случае станет понятна причина, по которой киевская власть согласилась выпустить за границу молодёжь в возрасте от 18 до 22 лет включительно.Во-первых, она скомбинирует послабление и ужесточение.Во-вторых, украинская молодёжь, как показала практика войны с Россией, тёплых чувств к государственной триаде АРМОВИР — армия, мова, вера — не питает и является преимущественно аполитичной.Часть и вовсе сохраняет неформальные каналы связи с Россией. Подростки и студенты активно играют в онлайн-игры на тех же серверах, что их российские сверстники, превращая их в пространство вне политики, слушают российские песни, смотрят российские сериалы и так далее. Это протестный электорат, и, хоть пока никаких выборов не предвидится, лучше бы его выдавить за границу — вероятность того, что он придёт на участки в ЕС, куда ниже, чем на территории самой Украины. А часть студенчества и вовсе не прочь подзаработать, выйдя на протесты против Зеленского с картонками.Поэтому чем меньше таких останется на Украине, тем легче будет самому Зеленскому.В-третьих, свобода стала доступна не всем, а лишь тем, кто не был в розыске по линии ТЦК в приложении "Резерв+". Тем же, кто обнаружил у себя особый статус, придётся для выезда выплатить штраф и решить вопросы с военкомами, естественно, не за бесплатно. То есть киевская власть создала условия для заработка на части желающих отчалить с Украины.Что же касается утверждения журналиста Гуры, то оно вполне логично: оружия без помощи от США будет меньше, а линию фронта ВСУ нужно как-то держать. Поэтому отлавливать будут уж точно с сохранением прежнего уровня бесчеловечности. Это для фронта полезно и для ТЦК приятно: как мобилизация, так и откуп с 2023 года стали отдельной отраслью украинской постиндустриальной экономики.К слову, с 1 сентября украинские военкомы должны использовать нательные видеокамеры. Это означает, что они смогут хвастаться своими подвигами и навыками по затаскиванию в микроавтобусы тех, кому не повезло попасть им в крепкие лапы.Пролог к морской блокадеНа минувшей неделе центр беспилотных систем ВС РФ "Рубикон" обкатал в боевых условиях безэкипажный катер, затопив в устье Дуная украинский средний разведывательный корабль "Симферополь".У этой, на первый взгляд, чисто военной новости есть вполне конкретное экономическое измерение.После прекращения действия "зерновой сделки" ВС РФ наносили активные удары по украинским портам как "Большой Одессы", так и на Дунае, пытаясь парализовать судоходство. В коматозном состоянии оно было лишь два месяца — с августа по сентябрь 2023 года. После ВСУ с помощью безэкипажных катеров заперли Черноморский флот на своих базах, а киевская власть заявила о начале работы своего морского коридора. Россия толком не могла влиять на работу украинских портов и остановить восстановление судоходства — не было соответствующих инструментов в условиях дефицита тральщиков и наличия у ВСУ систем ПВО и противокорабельных ракет.И вот теперь, с началом использования безэкипажных катеров, такие инструменты появились. Причём в нужный момент: в июне для украинской сельскохозяйственной продукции закрылся европейский рынок, а значит, зависимость Украины от морской логистики стала ещё сильнее.Если у "Рубикона" есть запас таких катеров, то он сможет парализовать судоходство не только в районе портов Большой Одессы, но и в устье Дуная, чьи порты были резервными для Украины в период проблем с судоходством в Чёрном море. Украинский эксперт по связи и беспилотникам Сергей Бескрестнов (Флэш) утверждает, что ВС РФ могут нанести одновременный удар 400 подводными и надводными катерами.Если это так, то в таком случае по украинской экономике будет нанесён очень сильный удар, который ЕС компенсировать не сможет. А если блокада станет реальностью, то это обернётся ещё и падением урожайности из-за проблем с импортом удобрений. К слову, Всеукраинский аграрный совет в конце августа жаловался на запрет на ввоз аммиачной селитры и других азотных удобрений по морю, требуя снять ограничение, которое ввели из-за взрывоопасности данных удобрений.Коммунальные проблемыПроблема с задолженностью горводоканалов перед энергетиками, о которой автор писал в предыдущих обзорах, до сих пор не решена. Суть её в том, что после 2022 года несколько раз поднимались тарифы на электроэнергию, тогда как тарифы на воду и водоотведение оставались неизменными. Из-за этого перед энергетиками накапливалась задолженность, которую водоканалам было нечем гасить. Кабмин порывался покрыть её, но что-то пошло не так.Поэтому "Полтававодоканал" начал снижать давление в городской водопроводной сети для экономии электроэнергии. Жители многоквартирных домов это особо не затронет — рядом с ними есть насосы подкачки, которые нагнетают давление, чтобы доставить воду на верхние этажи. А вот частный сектор, где таких насосов нет, будет страдать. К слову, в 2025 году 25 тыс. проб воды, отобранные Госпродпотребслужбой, не соответствовали нормативам, а на 70% из 8,7 тыс. проверенных объектов водоснабжения были выявлены нарушения. Впрочем, никого за это наказывать не будут, так как водоканалам разрешено не соблюдать требования к воде, тем более что ни в одном из украинских городов нет питьевой воды в водопроводных системах из-за загрязнения поверхностных источников, а также износа фильтровальных станций и водопроводных труб.Зеленский провёл совещание по вопросам подготовки к отопительному сезону, а неделей ранее правительство отчиталось, что страна на 70% готова к отопительному сезону. При этом украинский эксперт по проблематике ЖКХ Олег Попенко сообщает, что у 180 тыс. киевлян отопительный сезон не начнётся, так как они проживают в повреждённых от обстрелов многоквартирных домах, которые киевские городские власти просто не успеют провести через все этапы процедуры технического осмотра. А значит, газ к этим домам не подключат. И это только Киев, а ведь есть и другие города. В Кривом Роге в прошлом году в части жилого фонда отопление так и не включили.Впрочем, не факт, что самого газа будет достаточно: к 31 августа в украинские ПХГ закачали 6,5 млрд м³ "свободного" газа (есть ещё технический газ, откачка которого приведёт к снижению давления в ПХГ), тогда как к началу прошлого отопительного периода "свободного" газа в ПХГ было порядка 8,2 млрд м³, а для гарантированного прохождения отопительного сезона Украине необходимо 10 млрд м³ голубого топлива.Тем временем граждане Украины накопили долги за услуги ЖКХ на сумму свыше 105 млрд гривен (около 2,5 млрд долларов). Согласно данным Госстата, наибольший объём задолженности: 35 и 32 млрд гривен население должно за тепло и газ соответственно. Ещё 17 млрд гривен задолжали за электроэнергию, а 10 млрд гривен — за водоснабжение и водоотведение. Впрочем, насколько эти цифры адекватны, не ясно: жителям Мариуполя ещё в 2024 году украинские компании выставляли платёжки, а по ряду регионов указан лишь общий размер задолженности без какой-либо конкретики. Всё тот же Олег Попенко утверждает, что реальный объём задолженности уже перевалил за 200 млрд гривен. А вице-премьер по вопросам восстановления Украины Кулеба 22 августа отмечал, что общий долг коммунальных предприятий за теплоноситель превысил 153 млрд гривен, из которых 62 млрд гривен пришлись на разницу в тарифах. В общем, кто, кому и сколько должен, не знает даже сама киевская власть, что свидетельствует о развале системы управления ЖКХ и серьёзных проблемах со статистическим учётом.А так как тарифы продолжают повышать, то размер задолженности продолжит увеличиваться. На бытовом уровне это приведёт к стремительному отключению от коммунальных благ, а на государственном — к необходимости периодического списания задолженности с перекладыванием бремени на государство, у которого и так проблемы с деньгами в силу проблем с внешним финансированием.К слову, на минувшей неделе возобновились удары по объектам электроэнергетики: без света на время остались Нежин, Сумы и Ильичёвск (он же Черноморск). Впрочем, отключения были локальными, и подачу электроэнергии достаточно быстро восстановили.Прочие новостиДиректор ООО "Киев Хлеб" Юрий Дученко предупреждает о грядущем подорожании хлеба на 15–20%. Также Дученко отмечает падение объёма продаж пшеничных, булочных и сдобных изделий при росте спроса на хлеба простых рецептур, что свидетельствует о снижении покупательной способности населения. А среди основных проблем отрасли он выделяет низкую рентабельность производства, дорогие энергоносители, проблемы с логистикой и уход рынка в "тень", где теперь продают 40–50% продукции. Под "тенью" подразумевается работа на упрощённой системе налогообложения, что позволяет конкурентам продавать хлеб на 20% дешевле.Глава образовательного комитета Рады Сергей Бабак сообщил, что в 2025 году в украинские школы пошли на 20% меньше первоклассников, чем годом ранее: 252 тыс. против 314 тыс. человек. Опять же, цифры вполне закономерны на фоне общего оттока населения и катастрофических показателей демографии, которые СВО лишь усугубила. Поэтому чем дальше от 2022 года, тем меньше первоклассников будет ходить в украинские школы. На этом фоне киевская власть всё же решила провести реформу средней школы и перевести детей на 12-летнее образование. Пока её внедряют в экспериментальном режиме, условия которого пока не ясны.Читайте также: День знаний на Украине: Зеленский в черном и минута молчания в память об украинском образовании* лицо, состоящее в организации, признанной в РФ экстремистской

