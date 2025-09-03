https://ukraina.ru/20250903/yavlenie-yanukovicha-narodu-i-osvoboditelnaya-voyna--1068047757.html

Явление Януковича народу и "освободительная война"

Явление Януковича народу и "освободительная война" - 03.09.2025 Украина.ру

Явление Януковича народу и "освободительная война"

1 сентября, в день знаний, человек, похожий на бывшего президента Украины Виктора Януковича дал комментарий, в котором позволил себе прокомментировать слова российского президента. Сказал, в частности, что действительно вёл переговоры о вступлении в ЕС, но всегда был противником вступления Украины в НАТО. Ничего нового, но заявление было ко времени

2025-09-03T12:01

2025-09-03T12:01

2025-09-03T12:01

мнения

украина

россия

сша

виктор янукович

владимир зеленский

ес

нато

соглашение с ес

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103259/69/1032596934_64:0:836:434_1920x0_80_0_0_940c9e3335d303229169340276ef1fd7.jpg

Первая версия вообще состояла в том, что это ИИ. Не потому даже, что Янукович выглядит как-то подозрительно (напротив — хорошо он выглядит, даже слишком), а потому, что с этой речью ИИ справился бы ничуть не хуже натурального Януковича. Чего дедушку дёргать-то?Вообще, надо понимать, что Янукович иссяк ещё в 2015 году, когда на Украине должны были состояться очередные президентские выборы. С 2015 года он уже нелегитимен и особого интереса не представляет. По-моему, даже как автор мемуаров, хотя он мог бы кое-что интересное рассказать о Донецке 90-х и становлении "донецкого клана". Но рассказывать такое он, конечно, не будет. Или соврёт.По поводу НАТО украинские СМИ уже устроили истерику — Янукович, дескать, в былые годы как раз высказывался о том, что членство Украины в НАТО — цель Украины. Но украинским СМИ верить — себя не уважать.Сразу по приходе на пост президента в 2010 году по инициативе Януковича был принят новый закон об основах внешней и внутренней политики, в котором одним из принципов является: "Соблюдение Украиной политики внеблоковости, что означает неучастие Украины в военно-политических союзах, приоритетность участия в совершенствовании и развитии европейской системы коллективной безопасности, продолжение конструктивного сотрудничества с НАТО и другими военно-политическими блоками по всем вопросам".Те самые украинские СМИ, которые сейчас обличают ложь Януковича, тогда, помнится, захлёбывались в истерике, разоблачая нехорошего Януковича, отменившего евроатлантическую интеграцию.Ну а что до заявлений 2006 года, так в те годы объём совместных мероприятий России и НАТО был значительно больше, чем таковой между Украиной и НАТО.Переговоры с ЕС Янукович действительно вёл, и действительно кризис в этих переговорах был связан с тем, что европейцы откровенно не поняли, когда украинская сторона начала именно вести переговоры — поинтересовалась, а что от подписания соглашения об ассоциации с ЕС получит украинский производитель? Украина хотела получить доступ к европейскому рынку, а ЕС самой такой постановки вопроса не понимает — вы хотите вступить к нам, значит, должны делать то, что мы скажем.Гораздо более интересно было то, что и украинцы (по крайней мере — часть социально активных граждан Украины) этого тоже не поняли. Майдан 2014 года фактически был бунтом против самой по себе возможности проведения самостоятельной внешней политики.Украина должна послушно выполнять любые хотелки западных "партнёров" (ну, у них же цивилизация — мы же постоянно стремились соответствовать высоким европейским стандартам в организации экономики, демократии, миграционной политики). Ну а системное ухудшение отношений с Россией (в особенности — если эти отношения объективно выгодны Украине) — это не столько даже выполнение пожеланий "партнёров", сколько совершенно естественный вывод из европейской интеграции: зачем нам Россия, если мы сейчас будем частью другой общности?Кстати, логика эта характерна не только для Украины, причём желающих ей следовать не смущает несколько предсказуемый результат такой политики. Отметим, что российский президент неоднократно указывал, что для постсоветских государств выбор в пользу дружественных отношений с Россией равнозначен независимости.Интересно, что на этой принципиальной позиции сплотились и соросята, которым платят деньги за то, чтобы они боролись против независимости Украины, и националисты, которые на словах выступают за независимость Украины. И всё это под государственными флагами и со "співанням гімна".Знаете, что самое забавное? Что в принятом недавно украинском законе о национальном склерозе это обстоятельство отражено! По версии авторов, "освободительная война" за независимость Украины (интересно, 24 августа отменят? Это же не независимость уже) началась 19 февраля 2014 года.19 февраля президентом был Янукович. Ни возвращение Крыма в состав России, ни рейд Стрелкова в Славянск даже по шизофренической украинской версии ещё не начались. Так что да, почти правду написали — это было не начало, но ключевой момент войны за освобождение Украины от независимости. На стороне независимости как раз выступал Янукович.Мы не склонны винить в поражении украинской независимости только одного Януковича. Он просто оказался слабым и зависимым человеком не на своём месте. Достаточно типичный персонаж для времени революционных перемен — достаточно вспомнить Александра Керенского и Павла Скоропадского, которые имели личную историю не в пример более солидную, чем у Януковича.Интересно и то, что сейчас борьба за независимость Украины продолжается, и её, как это ни парадоксально, ведёт… Владимир Зеленский. Смотрите сами.В сфере внешней политики он довольно эффективно играет на противоречиях своих "союзников", побуждая их действовать в соответствии со своей политической линией. Процесс сложный, но в основном Зеленский выигрывает. По крайней мере, Трамп, который хотел бы выйти из ненужного ему конфликта, до сих пор не смог это сделать.В сфере внутренней политики Зеленский достаточно эффективно устраняет от власти националистов и "соросят". Правда, в деле с НАБУ нашла коса на камень — эта авантюра (а точнее — неспособность довести её до конца) может стоить ему президентского кресла. Впрочем, если правы те, кто считает, что приоткрытие границ нужно для того, чтобы убрать наименее управляемую часть молодёжи, шанс переиграть эту ситуацию в свою пользу у Зеленского ещё есть.Так или иначе, результатом проведения такой политики может стать ситуация, когда Запад уже не сможет диктовать что-либо Украине (собственно, он уже диктовать не может, но эта ситуация поддерживается за счёт продолжающегося конфликта). И тогда Украина начнёт восстанавливать отношения с Россией, так, как это делает сейчас Грузия. Но, разумеется, это будет уже после Зеленского.Причём тут Янукович? Ну как… У него сосед может появиться. Во всяком случае, Зеленскому стоило бы серьёзно отнестись к перспективе получения политического убежища в России. К нему тут относятся хуже, чем к Януковичу, но тут будет безопаснее, чем в странах, в которых к нему относятся лучше.Такая перспектива может выглядеть политологической фантастикой и даже отчасти является таковой, но… разве не фантастика то, что Украина, обладающая почти нулевым весом в мировой экономике, на равных ведёт переговоры с ЕС и США? Сами по себе конфликт, который устроил уже не президент Украины с президентом США прямо в Белом доме, и то, что Украина не несёт никакой ответственности за осуществлённую против ЕС диверсию (да, мы знаем, что Украина к ней непричастна, но есть же юридическая логика), говорят о многом.Ещё о выступлении Януковича – в статье Павла Котова "Это прямая дорога к гражданской войне". Почему Янукович прервал молчание"

https://ukraina.ru/20241130/1021905386.html

украина

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

мнения, украина, россия, сша, виктор янукович, владимир зеленский, ес, нато, соглашение с ес, переговоры