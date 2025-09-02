"Это прямая дорога к гражданской войне". Почему Янукович прервал молчание
Виктор Янукович через российские СМИ неожиданно обратился с коротким комментарием на тему Украины и НАТО. Это стало первым за три года публичным выступлением бывшего украинского президента
Янукович и высокомерные европейцы
Видео с Януковичем длилось чуть менее минуты и было опубликовано агентством РИА Новости 1 сентября. В этот день президент РФ Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества обозначил две причины нынешнего кризиса на Украине.
Первая – госпереворот в Киеве в 2014 году.
"Этот кризис был спровоцирован не "нападением России на Украину", а стал результатом государственного переворота на Украине, который был поддержан и спровоцирован Западом", - сказал он.
Вторая – втягивание Украины в Североатлантический альянс.
"Вторая причина кризиса заключается в постоянных попытках Запада втянуть Украину в НАТО", - отметил глава российского государства.
Вскоре после этих заявлений и появился комментарий Януковича.
Главный посыл его небольшой речи – он стремился интегрировать Украину в ЕС, но выступал категорически против вступления страны в НАТО
"Да, Владимир Владимирович совершенно прав. Действительно, я целенаправленно работал по сближению Украины с Европейским союзом, ставил в конечном счете задачу вступления Украины в Европейский союз. Другое дело, что партнеры со стороны ЕС вели себя в ходе переговоров порой, мягко говоря, некорректно: не проявляли понимания сложности экономической ситуации в Украине. Прямо скажу – высокомерность проявляли", - рассказал Янукович.
Он подчеркнул, что всегда был убежденным и категорическим противником вступления Украины в Альянс.
"Я всегда четко и отчетливо понимал, что это катастрофа для Украины, это путь в никуда. Это прямая дорога к гражданской войне", - подытожил бывший президент.
После бегства с Украины Янукович крайне редко появляется в инфополе.
В последний раз он дважды выступал с обращениями в 2022 году: в начале марта он призвал Владимира Зеленского любой ценой остановить кровопролитие, а в июле обратился к соотечественникам с вопросом, готовы ли они воевать до последнего украинца.
Оба этих обращения были сделаны в письменной форме и распространены через СМИ. До этого он провел несколько пресс-конференций, последняя из которых состоялась в 2019 году в Москве.
И вот – новое, пусть и короткое появление, которое оставляет после себя два вопроса: правду ли сказал Янукович про свое отношение к НАТО, а также почему выступление было сделано сейчас и какие цели оно преследует.
Внеблоковый статус с креном в НАТО
Действительно, при Януковиче были поставлены на стоп планы Украины по вступлению в Североатлантический альянс.
Так, через несколько месяцев после вступления в должность президента страны он своим указом ликвидировал межведомственную комиссию, которая готовила страну к интеграции в НАТО, а специальным законом был официально зафиксирован внеблоковый статус Украины.
При этом никакого разрыва де-факто между Киевом и Альянсом не произошло, по-прежнему функционировала комиссия Украина-НАТО, при этом темпы ее работы при Януковиче только увеличивались.
В 2011 году в распоряжении журналистов оказался план работы этой комиссии, согласно которому украинская сторона планировала провести более 60 совместных мероприятий, в том числе с обсуждением острых для РФ вопросов.
Украинская армия и флот при Януковиче исправно принимали в Крыму масштабные военные черноморские маневры США и НАТО под названием Sea Breeze, а также участвовали в других мероприятиях военного блока.
Более того, в феврале 2013 года Киев присоединился к операции НАТО "Океанский щит", которая была направлена против пиратства. После этого Украина стала единственной на тот момент страной вне НАТО, которая принимала участие во всех операциях Альянса.
Отказ от вступления в НАТО при Януковиче вызывал вопросы и с чисто юридической точки зрения.
В 2011 году Янукович подписал указ "О годовой национальной программе сотрудничества Украина — НАТО". В ней отмечалось, что дальнейшее взаимодействие с блоком будет происходить на основе совместной хартии от 1997 года, а также дополнений туда, утвержденных в 2009 году при Викторе Ющенко. Проблема в том, что в этих дополнениях упоминалась Бухарестская хартия, в которой говорилось, что "Украина станет членом НАТО".
31 августа, 21:44По форме - мир, по сути - надувательство. Европейские гарантии безопасности для интеграции Украины в НАТОПо мере сближения позиций России и США и появления очертаний будущего мирного урегулирования усиливается поиск европейскими "ястребами" способов втягивания администрации Трампа в прямое вооружённое противостояние с Россией на территории Украины.
"Добавить сюда инициативы США на Украине, включая пресловутые биолаборатории, научные проекты, работу вражеского UASID, учебники, фильмы, проникновение в образование, медицину, армию, пограничный контроль, силовые структуры... Ничего из этого при Януковиче прекращено не было", - написал у себя в телеграм-канале военный обозреватель и блогер Кирилл Фёдоров.
Таким образом, формально Янукович действительно выступал против Североатлантического альянса, однако оставались соответствующие лазейки в законах, а само сотрудничество Украины с этим военным блоком в сфере безопасности только нарастало.
Почему сейчас
Если с НАТО все более-менее понятно, то вопрос, почему бывший украинский президент решил объявиться в прессе именно сейчас, выглядит посложнее.
С одной стороны, он подтвердил слова, сказанные Путиным по поводу расширения НАТО за счет Украины как одной из первопричин нынешнего кризиса. Но нуждался ли российский президент в дополнительном усилении этого уже неоднократно высказывавшегося тезиса и насколько именно Янукович способен этот эффект привнести?
Так или иначе, возвращение из медийного небытия экс-президента Украины действительно может служить сигналом, но только связанным не с этой причиной кризиса, озвученной Путиным, а с другой – Майданом и последовавшим за этим госпереворотом.
"Довольно неожиданное появление ныне экс-президента Украины может восприниматься как намек Кремля, что далее условия РФ могут еще более ужесточиться - вплоть до требования "откатить" ситуацию к моменту 20 февраля 2014 года и заявить, что переговоры Москва готова проводить теперь только с ним, как с "единственно легитимным", по мнению Кремля, представителем Украины", - развивает эту версию украинское издание "Страна.ua".
Отмечается, что сейчас это выглядит полной фантастикой, однако все может измениться в зависимости от того, как будет развиваться ситуация на фронте.
Пока же конспирологическим версиям блогосфера и пользователи соцсетей предпочитают споры о том, действительно ли Янукович так уже был против НАТО и в какой степени на нем лежит вина за все происходящее.
Подробнее о совете Украина-НАТО в материале издания Украина.ру Война на Черном море. Совет Украина — НАТО может ее легализовать, но это вряд ли.
Подписывайся на