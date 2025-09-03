Как Европа стала заложником Украины? Захарова о двойных стандартах в ООН и попрошайничестве Киева
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на Восточном экономическом форуме ответила на вопросы журналиста Украина.ру Анны Черкасовой о кадровом кризисе в Европе и том, как ЕС превратился в придаток НАТО.
Также она объяснила, в чём заключается роль Китая в мирном урегулировании на Украине и почему ООН "играет" на стороне мировой партии войны.
00:12 – Политическая дисфункция Европы и роль США;
07:03 – С кем России вести переговоры по украинскому конфликту;
14:40 – Иностранный контингент и роль Китая в мирном урегулировании на Украине; 21:58 – Противодействие европейским санкциям;
25:43 – Отношение ООН к конфликту на Украине.
*В интервью упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ.
