https://ukraina.ru/20250903/kak-evropa-stala-zalozhnikom-ukrainy-zakharova-o-dvoynykh-standartakh-v-oon-i-poproshaynichestve-kieva-1068128089.html

Как Европа стала заложником Украины? Захарова о двойных стандартах в ООН и попрошайничестве Киева

Как Европа стала заложником Украины? Захарова о двойных стандартах в ООН и попрошайничестве Киева - 03.09.2025 Украина.ру

Как Европа стала заложником Украины? Захарова о двойных стандартах в ООН и попрошайничестве Киева

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на Восточном экономическом форуме ответила на вопросы журналиста Украина.ру Анны Черкасовой о кадровом кризисе в Украина.ру, 03.09.2025

2025-09-03T23:23

2025-09-03T23:23

2025-09-03T23:23

украина

европа

россия

оон

украина.ру

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/03/1068127844_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_020e59a3cbe5f0df25bf37af43f53a97.jpg

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на Восточном экономическом форуме ответила на вопросы журналиста Украина.ру Анны Черкасовой о кадровом кризисе в Европе и том, как ЕС превратился в придаток НАТО. Также она объяснила, в чём заключается роль Китая в мирном урегулировании на Украине и почему ООН "играет" на стороне мировой партии войны. 00:12 – Политическая дисфункция Европы и роль США; 07:03 – С кем России вести переговоры по украинскому конфликту; 14:40 – Иностранный контингент и роль Китая в мирном урегулировании на Украине; 21:58 – Противодействие европейским санкциям; 25:43 – Отношение ООН к конфликту на Украине. *В интервью упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ. ТГ-канал Марии Захаровой: https://t.me/MariaVladimirovnaZakharova

украина

европа

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, европа, россия, оон, украина.ру, ес, видео