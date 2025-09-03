Давид Кочаров: Пока одни украинцы атакуют Rutube, миллион других смотрит на нём новости о России - 03.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250903/david-kocharov-poka-odni-ukraintsy-atakuyut-rutube-million-drugikh-smotrit-na-nm-novosti-o-rossii-1068105911.html
Давид Кочаров: Пока одни украинцы атакуют Rutube, миллион других смотрит на нём новости о России
Давид Кочаров: Пока одни украинцы атакуют Rutube, миллион других смотрит на нём новости о России - 03.09.2025 Украина.ру
Давид Кочаров: Пока одни украинцы атакуют Rutube, миллион других смотрит на нём новости о России
Несмотря на многочисленные массированные DDoS--атаки на российский видеохостинг с территории Украины, в стране есть пользователи, которые предпочитают получать информацию именно с этой платформы, отметил генеральный продюсер Rutube Давид Кочаров
2025-09-03T16:00
2025-09-03T16:00
интервью
россия
украина
rutube
украина.ру
юрий подоляка
михаил онуфриенко
видеоблоги
цензура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/03/1068107432_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_ed7065bfdb40ca6ff1a6f711b078dc5b.jpg
Известно, что ряд не только зарубежных, но и российских платформ либо блокирует, либо ограничивает показ статей на политические темы, в том числе о ходе СВО и ситуации на Украине, несмотря на актуальность этой информации для страны. А как обстоит дело с видеоконтентом, в комментарии для Украина.ру рассказал ​​​​​​​генеральный продюсер видеохостинга Rutube Давид Кочаров.- Давид, скажите, есть ли на платформе какая-либо фильтрация роликов, посвящённых политическим вопросам или ситуации на Украине?- Конечно, нет никакой фильтрации. У нас фильтрация происходит только законодательством Российской Федерации: всё, что не нарушает закон Российской Федерации, мы ничего не фильтруем.Если вы откроете Rutube, на первой странице у вас всегда будет блогер, обозреватель политический. Наши амбассадоры: Юрий Подоляка, Михаил Онуфриенко, Саня во Флориде, ИЗОЛЕНТА Live - это всё политические обозреватели. У нас очень много военкоров. И они все всегда на главной странице. - А что касается контента, произведённого местными украинскими активистами, блогерами. Цензура в плане националистических идей и прочего?- Если они будут выкладываться, то пусть выкладываются. Опять же, фильтрация идёт в рамках законодательства РФ. Если в законодательстве это разжигание межнациональной розни или пометка с иноагентами, то, конечно, да.- У вас есть статистика, сколько пользователей с Украины заходит на Rutube? - Есть. По-моему, 1% или 2%. С учётом того, что наша аудитория примерно 100 миллионов в месяцев, вот можете посчитать - 1 миллион человек.- Можете сказать, какой контент эти пользователи с Украины смотрят?- Политические новости и новости страны. В целом у нас новостной ряд очень сильный: это и телеканалы, и интернет-новостники. У нас прекрасно всё смотрят.- Подвергается ли Rutube кибератакам с территории Украины?Известно, что ряд не только зарубежных, но и российских платформ либо блокирует, либо ограничивает показ статей на политические темы, в том числе о ходе СВО и ситуации на Украине, несмотря на актуальность этой информации для страны. Читайте также: "Цензура, поддержка ЛГБТ* и критика СВО": Сергей Миронов подал в Генпрокуратуру жалобу на ресурс "Дзен"
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/03/1068107432_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_adcc8cbb6584e654cd3364c892ff8f7a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, россия, украина, rutube, украина.ру, юрий подоляка, михаил онуфриенко, видеоблоги, цензура
Интервью, Россия, Украина, Rutube, Украина.ру, Юрий Подоляка, Михаил Онуфриенко, видеоблоги, цензура

Давид Кочаров: Пока одни украинцы атакуют Rutube, миллион других смотрит на нём новости о России

16:00 03.09.2025
 
© Фото : Фотохост Конгресса молодых учёных / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© Фото : Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Несмотря на многочисленные массированные DDoS--атаки на российский видеохостинг с территории Украины, в стране есть пользователи, которые предпочитают получать информацию именно с этой платформы, отметил генеральный продюсер Rutube Давид Кочаров
Известно, что ряд не только зарубежных, но и российских платформ либо блокирует, либо ограничивает показ статей на политические темы, в том числе о ходе СВО и ситуации на Украине, несмотря на актуальность этой информации для страны. А как обстоит дело с видеоконтентом, в комментарии для Украина.ру рассказал ​​​​​​​генеральный продюсер видеохостинга Rutube Давид Кочаров.
- Давид, скажите, есть ли на платформе какая-либо фильтрация роликов, посвящённых политическим вопросам или ситуации на Украине?
- Конечно, нет никакой фильтрации. У нас фильтрация происходит только законодательством Российской Федерации: всё, что не нарушает закон Российской Федерации, мы ничего не фильтруем.
Если вы откроете Rutube, на первой странице у вас всегда будет блогер, обозреватель политический. Наши амбассадоры: Юрий Подоляка, Михаил Онуфриенко, Саня во Флориде, ИЗОЛЕНТА Live - это всё политические обозреватели. У нас очень много военкоров. И они все всегда на главной странице.
- А что касается контента, произведённого местными украинскими активистами, блогерами. Цензура в плане националистических идей и прочего?
- Если они будут выкладываться, то пусть выкладываются. Опять же, фильтрация идёт в рамках законодательства РФ. Если в законодательстве это разжигание межнациональной розни или пометка с иноагентами, то, конечно, да.
- У вас есть статистика, сколько пользователей с Украины заходит на Rutube?
- Есть. По-моему, 1% или 2%. С учётом того, что наша аудитория примерно 100 миллионов в месяцев, вот можете посчитать - 1 миллион человек.
- Можете сказать, какой контент эти пользователи с Украины смотрят?
- Политические новости и новости страны. В целом у нас новостной ряд очень сильный: это и телеканалы, и интернет-новостники. У нас прекрасно всё смотрят.
- Подвергается ли Rutube кибератакам с территории Украины?
Известно, что ряд не только зарубежных, но и российских платформ либо блокирует, либо ограничивает показ статей на политические темы, в том числе о ходе СВО и ситуации на Украине, несмотря на актуальность этой информации для страны.
Читайте также: "Цензура, поддержка ЛГБТ* и критика СВО": Сергей Миронов подал в Генпрокуратуру жалобу на ресурс "Дзен"
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ИнтервьюРоссияУкраинаRutubeУкраина.руЮрий ПодолякаМихаил Онуфриенковидеоблогицензура
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:45"Заберем у них паспорта": боец ВСУ предложил лишить гражданских прав уклонистов
16:43Мир крутится вокруг Тяньцзиня. Казус Индии и ревность Трампа
16:41Суд ЕС отменил санкции против Вячеслава Богуслаева
16:35На заводе "Нефтемаш" в Ивано-Франковской области продолжается масштабный пожар
16:34На транзитном участке молдавской территории на трассе Одесса-Рени находят автомобили с простреленными стеклами
16:25Каллас заявила, что встречи глав государств России, Китая и КНДР стали "прямым вызовом" миропорядку
16:19Как заработать на самоубийстве 15 млн. Коррупция добивает украинскую армию
16:15Между похоронами и политическим шоу. Верховная Рада открыла осеннюю сессию
16:15Женщина пострадала при обстреле ВСУ Шебекино в Белгородской области
16:05Житель Краснодара осужден на 9 лет за попытку поджога железнодорожной инфраструктуры
16:00Давид Кочаров: Пока одни украинцы атакуют Rutube, миллион других смотрит на нём новости о России
16:00Парадоксы 3 сентября: умиротворение при помощи войны
15:55Украина хотела втянуть Польшу в войну с Россией, признался бывший президент Дуда
15:45На улицах Украины появились вооруженные группы подростков, напоминающие "хунвейбинов"
15:35За неделю до выборов в Германии скончались семь кандидатов от партии "АдГ". Главное к этому часу
15:25ВС РФ нанесли удар по объекту производства БПЛА в Хмельницком: появились кадры пожара
15:15Учеба в тени войны: почему в украинских классах нет мальчиков
15:12Про Украину говорили в кулуарах: Заклязьминская о встрече Путина и Си на саммите ШОС
15:09Владимир Ераносян: Если США и Япония полезут на Дальний Восток, то получат "Орканами" и "Дунфэнами"
15:05Российские войска продвинулись на Купянском направлении, сорвав ловушку ВСУ в Соболевке
Лента новостейМолния