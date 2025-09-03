https://ukraina.ru/20250903/david-kocharov-poka-odni-ukraintsy-atakuyut-rutube-million-drugikh-smotrit-na-nm-novosti-o-rossii-1068105911.html

Давид Кочаров: Пока одни украинцы атакуют Rutube, миллион других смотрит на нём новости о России

Несмотря на многочисленные массированные DDoS--атаки на российский видеохостинг с территории Украины, в стране есть пользователи, которые предпочитают получать информацию именно с этой платформы, отметил генеральный продюсер Rutube Давид Кочаров

Известно, что ряд не только зарубежных, но и российских платформ либо блокирует, либо ограничивает показ статей на политические темы, в том числе о ходе СВО и ситуации на Украине, несмотря на актуальность этой информации для страны. А как обстоит дело с видеоконтентом, в комментарии для Украина.ру рассказал ​​​​​​​генеральный продюсер видеохостинга Rutube Давид Кочаров.- Давид, скажите, есть ли на платформе какая-либо фильтрация роликов, посвящённых политическим вопросам или ситуации на Украине?- Конечно, нет никакой фильтрации. У нас фильтрация происходит только законодательством Российской Федерации: всё, что не нарушает закон Российской Федерации, мы ничего не фильтруем.Если вы откроете Rutube, на первой странице у вас всегда будет блогер, обозреватель политический. Наши амбассадоры: Юрий Подоляка, Михаил Онуфриенко, Саня во Флориде, ИЗОЛЕНТА Live - это всё политические обозреватели. У нас очень много военкоров. И они все всегда на главной странице. - А что касается контента, произведённого местными украинскими активистами, блогерами. Цензура в плане националистических идей и прочего?- Если они будут выкладываться, то пусть выкладываются. Опять же, фильтрация идёт в рамках законодательства РФ. Если в законодательстве это разжигание межнациональной розни или пометка с иноагентами, то, конечно, да.- У вас есть статистика, сколько пользователей с Украины заходит на Rutube? - Есть. По-моему, 1% или 2%. С учётом того, что наша аудитория примерно 100 миллионов в месяцев, вот можете посчитать - 1 миллион человек.- Можете сказать, какой контент эти пользователи с Украины смотрят?- Политические новости и новости страны. В целом у нас новостной ряд очень сильный: это и телеканалы, и интернет-новостники. У нас прекрасно всё смотрят.- Подвергается ли Rutube кибератакам с территории Украины?Известно, что ряд не только зарубежных, но и российских платформ либо блокирует, либо ограничивает показ статей на политические темы, в том числе о ходе СВО и ситуации на Украине, несмотря на актуальность этой информации для страны. Читайте также: "Цензура, поддержка ЛГБТ* и критика СВО": Сергей Миронов подал в Генпрокуратуру жалобу на ресурс "Дзен"

