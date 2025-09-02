Украинский кризис можно урегулировать только одним способом: Мендкович о совете НАТО-Украина - 02.09.2025 Украина.ру
Украинский кризис можно урегулировать только одним способом: Мендкович о совете НАТО-Украина
Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру проанализировал встречи первых лиц государств в Тяньцзине, а также...
Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру проанализировал встречи первых лиц государств в Тяньцзине, а также рассказал, сошёл ли Трамп с трека по мирному урегулированию украинского процесса: 00:29 - Двустороння встреча Путина и Моди; 04:07 - Двустороння встреча Путина и Эрдогана; 05:49 - Инициатива Си по глобальному управлению; 07:10 - Как Трамп расширяет ШОС и БРИКС; 09:15 - Вектор Трампа к мирному урегулированию; 13:12 - Репутационные издержки политической карьеры Трампа; 16:19 - Дипломатические отношения между Москвой и Баку; 18:12 – Точка в конфликте между Арменией и Азербайджаном. ТГ-канал Никиты Мендковича - https://t.me/mendkovich
Украинский кризис можно урегулировать только одним способом: Мендкович о совете НАТО-Украина

09:17 02.09.2025
 
Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру проанализировал встречи первых лиц государств в Тяньцзине, а также рассказал, сошёл ли Трамп с трека по мирному урегулированию украинского процесса:
00:29 - Двустороння встреча Путина и Моди;
04:07 - Двустороння встреча Путина и Эрдогана;
05:49 - Инициатива Си по глобальному управлению;
07:10 - Как Трамп расширяет ШОС и БРИКС;
09:15 - Вектор Трампа к мирному урегулированию;
13:12 - Репутационные издержки политической карьеры Трампа;
16:19 - Дипломатические отношения между Москвой и Баку;
18:12 – Точка в конфликте между Арменией и Азербайджаном.
ТГ-канал Никиты Мендковича - https://t.me/mendkovich
