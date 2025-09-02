https://ukraina.ru/20250902/ukrainskiy-krizis-mozhno-uregulirovat-tolko-odnim-sposobom-mendkovich-o-sovete-nato-ukraina---1068026055.html

Украинский кризис можно урегулировать только одним способом: Мендкович о совете НАТО-Украина

Украинский кризис можно урегулировать только одним способом: Мендкович о совете НАТО-Украина

Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру проанализировал встречи первых лиц государств в Тяньцзине, а также рассказал, сошёл ли Трамп с трека по мирному урегулированию украинского процесса: 00:29 - Двустороння встреча Путина и Моди; 04:07 - Двустороння встреча Путина и Эрдогана; 05:49 - Инициатива Си по глобальному управлению; 07:10 - Как Трамп расширяет ШОС и БРИКС; 09:15 - Вектор Трампа к мирному урегулированию; 13:12 - Репутационные издержки политической карьеры Трампа; 16:19 - Дипломатические отношения между Москвой и Баку; 18:12 – Точка в конфликте между Арменией и Азербайджаном. ТГ-канал Никиты Мендковича - https://t.me/mendkovich

