https://ukraina.ru/20250831/skazka-dlya-idiotov-rostislav-ischenko-o-zapadnykh-obeschaniyakh-po-vosstanovleniyu-ukrainy-1067874461.html

"Сказка для идиотов": Ростислав Ищенко о западных обещаниях по "восстановлению" Украины

"Сказка для идиотов": Ростислав Ищенко о западных обещаниях по "восстановлению" Украины - 31.08.2025 Украина.ру

"Сказка для идиотов": Ростислав Ищенко о западных обещаниях по "восстановлению" Украины

Международная поддержка Украины является исключительно ситуативной и прекратится сразу после окончания активной фазы конфликта, оставив киевский режим один на один с внутренними проблемами. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко

2025-08-31T09:00

2025-08-31T09:00

2025-08-31T09:00

новости

украина

запад

киев

ростислав ищенко

украина.ру

сбу

киевский режим

помощь

военная помощь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/08/1057960579_0:18:600:356_1920x0_80_0_0_314d2c5f88215b3f1db15c54bde0c270.jpg

Эксперт скептически оценивает перспективы послевоенной помощи Запада. ""Интерес принять участие в восстановлении Украины" — сказка для идиотов. Ключевой вопрос, кто за это заплатит?", — отмечает Ищенко.Он подчеркивает, что Запад готов заработать на восстановлении, но не оплачивать его. "У Киева денег нет. Москва платить за восстановление экономики территорий подконтрольных нацистскому режиму не будет", — констатирует политолог. Ищенко описывает гипотетическую ситуацию сохранения власти: "Сам Зеленский "переизбрался" на новый срок, задавил всю оппозицию СБУ, а "западные партнёры" этого "не заметили"".Но даже в этом случае, по его мнению, возникает вопрос: "Чем и как будет управлять Зеленский?". "Силовики и бюрократы, хранившие верность режиму, пока Зеленскому давали миллиарды, начинают воротить нос и задумываются о создании собственных уделов, которые можно грабить, ни с кем не делясь", — резюмирует автор.Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Война как жизнь" на сайте Украина.ру.Читайте также: "К концу года в стране останется меньше 20 млн человек". Украинские эксперты о ближайшем будущем.

https://ukraina.ru/20250829/otvetstvennyy-za-druzhbu-pochemu-sanktsii-protiv-madyara---eto-neudacha-orbana-1067854783.html

украина

запад

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, запад, киев, ростислав ищенко, украина.ру, сбу, киевский режим, помощь, военная помощь, восстановление, экономика, главные новости, аналитика, украина аналитика, аналитика событий на украине