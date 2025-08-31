"Сказка для идиотов": Ростислав Ищенко о западных обещаниях по "восстановлению" Украины
Международная поддержка Украины является исключительно ситуативной и прекратится сразу после окончания активной фазы конфликта, оставив киевский режим один на один с внутренними проблемами. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
Эксперт скептически оценивает перспективы послевоенной помощи Запада. ""Интерес принять участие в восстановлении Украины" — сказка для идиотов. Ключевой вопрос, кто за это заплатит?", — отмечает Ищенко.
Он подчеркивает, что Запад готов заработать на восстановлении, но не оплачивать его. "У Киева денег нет. Москва платить за восстановление экономики территорий подконтрольных нацистскому режиму не будет", — констатирует политолог.
Ищенко описывает гипотетическую ситуацию сохранения власти: "Сам Зеленский "переизбрался" на новый срок, задавил всю оппозицию СБУ, а "западные партнёры" этого "не заметили"".
Но даже в этом случае, по его мнению, возникает вопрос: "Чем и как будет управлять Зеленский?". "Силовики и бюрократы, хранившие верность режиму, пока Зеленскому давали миллиарды, начинают воротить нос и задумываются о создании собственных уделов, которые можно грабить, ни с кем не делясь", — резюмирует автор.
