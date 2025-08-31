"Сказка для идиотов": Ростислав Ищенко о западных обещаниях по "восстановлению" Украины - 31.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250831/skazka-dlya-idiotov-rostislav-ischenko-o-zapadnykh-obeschaniyakh-po-vosstanovleniyu-ukrainy-1067874461.html
"Сказка для идиотов": Ростислав Ищенко о западных обещаниях по "восстановлению" Украины
"Сказка для идиотов": Ростислав Ищенко о западных обещаниях по "восстановлению" Украины - 31.08.2025 Украина.ру
"Сказка для идиотов": Ростислав Ищенко о западных обещаниях по "восстановлению" Украины
Международная поддержка Украины является исключительно ситуативной и прекратится сразу после окончания активной фазы конфликта, оставив киевский режим один на один с внутренними проблемами. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
2025-08-31T09:00
2025-08-31T09:00
новости
украина
запад
киев
ростислав ищенко
украина.ру
сбу
киевский режим
помощь
военная помощь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/08/1057960579_0:18:600:356_1920x0_80_0_0_314d2c5f88215b3f1db15c54bde0c270.jpg
Эксперт скептически оценивает перспективы послевоенной помощи Запада. ""Интерес принять участие в восстановлении Украины" — сказка для идиотов. Ключевой вопрос, кто за это заплатит?", — отмечает Ищенко.Он подчеркивает, что Запад готов заработать на восстановлении, но не оплачивать его. "У Киева денег нет. Москва платить за восстановление экономики территорий подконтрольных нацистскому режиму не будет", — констатирует политолог. Ищенко описывает гипотетическую ситуацию сохранения власти: "Сам Зеленский "переизбрался" на новый срок, задавил всю оппозицию СБУ, а "западные партнёры" этого "не заметили"".Но даже в этом случае, по его мнению, возникает вопрос: "Чем и как будет управлять Зеленский?". "Силовики и бюрократы, хранившие верность режиму, пока Зеленскому давали миллиарды, начинают воротить нос и задумываются о создании собственных уделов, которые можно грабить, ни с кем не делясь", — резюмирует автор.Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Война как жизнь" на сайте Украина.ру.Читайте также: "К концу года в стране останется меньше 20 млн человек". Украинские эксперты о ближайшем будущем.
https://ukraina.ru/20250829/otvetstvennyy-za-druzhbu-pochemu-sanktsii-protiv-madyara---eto-neudacha-orbana-1067854783.html
украина
запад
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/08/1057960579_0:0:476:356_1920x0_80_0_0_fd8a17c2d968d8e833896f60964dc360.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, запад, киев, ростислав ищенко, украина.ру, сбу, киевский режим, помощь, военная помощь, восстановление, экономика, главные новости, аналитика, украина аналитика, аналитика событий на украине
Новости, Украина, Запад, Киев, Ростислав Ищенко, Украина.ру, СБУ, киевский режим, помощь, военная помощь, восстановление, экономика, Главные новости, Аналитика, Украина аналитика, аналитика событий на Украине

"Сказка для идиотов": Ростислав Ищенко о западных обещаниях по "восстановлению" Украины

09:00 31.08.2025
 
© Фото : Sputnik
- РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© Фото : Sputnik
Читать в
ДзенTelegram
Международная поддержка Украины является исключительно ситуативной и прекратится сразу после окончания активной фазы конфликта, оставив киевский режим один на один с внутренними проблемами. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
Эксперт скептически оценивает перспективы послевоенной помощи Запада. ""Интерес принять участие в восстановлении Украины" — сказка для идиотов. Ключевой вопрос, кто за это заплатит?", — отмечает Ищенко.
Он подчеркивает, что Запад готов заработать на восстановлении, но не оплачивать его. "У Киева денег нет. Москва платить за восстановление экономики территорий подконтрольных нацистскому режиму не будет", — констатирует политолог.
Ищенко описывает гипотетическую ситуацию сохранения власти: "Сам Зеленский "переизбрался" на новый срок, задавил всю оппозицию СБУ, а "западные партнёры" этого "не заметили"".
Но даже в этом случае, по его мнению, возникает вопрос: "Чем и как будет управлять Зеленский?". "Силовики и бюрократы, хранившие верность режиму, пока Зеленскому давали миллиарды, начинают воротить нос и задумываются о создании собственных уделов, которые можно грабить, ни с кем не делясь", — резюмирует автор.
Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Война как жизнь" на сайте Украина.ру.
Читайте также: "К концу года в стране останется меньше 20 млн человек". Украинские эксперты о ближайшем будущем.
- РИА Новости, 1920, 29.08.2025
29 августа, 15:22
Ответственный за "Дружбу". Почему санкции против Мадьяра – это неудача ОрбанаОтношения Украины и Венгрии в последнее время напоминали перегретый котел, содержимое которого вот-вот должно было выплеснуться наружу. Это и произошло, когда Киев нанес удары по нефтепроводу "Дружба", а Будапешт внес в ответ в свои черные списки одиозного командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаЗападКиевРостислав ИщенкоУкраина.руСБУкиевский режимпомощьвоенная помощьвосстановлениеэкономикаГлавные новостиАналитикаУкраина аналитикааналитика событий на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:28Мины замечены у побережья Одессы
11:20Вокруг Павлограда зафиксированы крупные возгорания
11:11Пожар с детонацией боеприпасов в Гамбурге произошёл на складе бытовой техники
11:01Киев открыл границы для 18–22-летних, но забыл про боевиков — в армии растёт недовольство
10:48Последнее китайское предупреждение
10:46Россия атакует законные военные цели на Украине, а Израиль - в Ливане. Новости к 10.45
10:30Армия России атаковала объекты ВСУ и ВПК Украины: хроника и итоги к утру 31 августа
10:25В Киеве беременная девушка попыталась спасти от "людоловов" своего парня
10:16Беспрецедентный визит. Главное на утро 31 августа
10:10Украинская армия атаковала регионы России: хроника и итоги к утру 31 августа
09:59Почему европейским дивизиям будет некуда возвращаться после войны с Россией — Сафаров
09:54ВС РФ атаковали цели на Украине беспилотниками "Герань" и "Гербера". Главные новости к 10:00
09:34Удар по КБ "Южное" им. Янгеля — впечатляющие кадры поражения
09:00"Сказка для идиотов": Ростислав Ищенко о западных обещаниях по "восстановлению" Украины
08:40"Наши штурмовики занимали пустые укрепрайоны": Стешин о признаках разложения армии Украины
08:20"По островам проходит граница новой России": командир роты "Пума" про службу на днепровских плавнях
08:00Уроки Стаханова. Почему новшества должны изменить систему
07:40"Не станет проблемой для наших систем ПВО": Кнутов дал прогноз по новой ракете ВСУ "Фламинго"
07:30“Рассвет” против “Старлинка”. Сергей Храпач о том, как Россия купирует киберугрозы от Украины и Британии
07:20"Европейские политики идут по пути Зеленского": Ищенко о рисках украинского сценария для Евросоюза
Лента новостейМолния