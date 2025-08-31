"Не станет проблемой для наших систем ПВО": Кнутов дал прогноз по новой ракете ВСУ "Фламинго" - 31.08.2025 Украина.ру
"Не станет проблемой для наших систем ПВО": Кнутов дал прогноз по новой ракете ВСУ "Фламинго"
"Не станет проблемой для наших систем ПВО": Кнутов дал прогноз по новой ракете ВСУ "Фламинго" - 31.08.2025 Украина.ру
"Не станет проблемой для наших систем ПВО": Кнутов дал прогноз по новой ракете ВСУ "Фламинго"
Новая украинская крылатая ракета "Фламинго", представленная как перспективная разработка, является адаптацией британского образца и не составит серьезной проблемы для российских систем противовоздушной обороны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
2025-08-31T07:40
2025-08-31T07:40
По словам эксперта, за основу "Фламинго" была взята британская ракета Fp-5, о чем свидетельствуют совпадение дальности и массы боевой части. Кнутов предположил, что британцы помогли Украине создать аналог, но на основе более дешевых материалов, таких как двигатель чешского производства.Эксперт напомнил, что российские ПВО успешно справляются с куда более сложными целями, такими как крылатые ракеты SCALP и Storm Shadow, которые имеют гораздо меньшую эффективную площадь рассеивания."Она не станет проблемой для наших систем ПВО... Такая же судьба ждет и "Фламинго"", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Чтобы остановить поток оружия на Украину, России понадобятся не только высокоточные ракеты" на сайте Украина.ру.О ситуации на передовой в зоне СВО — в интервью Командир отделения БПЛА штурмовой роты "В" "Серб": Мы хотим искупить вину и вернуться честными людьми на сайте Украина.ру.
"Не станет проблемой для наших систем ПВО": Кнутов дал прогноз по новой ракете ВСУ "Фламинго"

Новая украинская крылатая ракета "Фламинго", представленная как перспективная разработка, является адаптацией британского образца и не составит серьезной проблемы для российских систем противовоздушной обороны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
По словам эксперта, за основу "Фламинго" была взята британская ракета Fp-5, о чем свидетельствуют совпадение дальности и массы боевой части. Кнутов предположил, что британцы помогли Украине создать аналог, но на основе более дешевых материалов, таких как двигатель чешского производства.

"Сомневаюсь, что корпус, как и крылья, изготовлены из композитных материалов, поэтому в радиолокационном отношении она будет хорошо заметна", отметил Кнутов.

Эксперт напомнил, что российские ПВО успешно справляются с куда более сложными целями, такими как крылатые ракеты SCALP и Storm Shadow, которые имеют гораздо меньшую эффективную площадь рассеивания.
"Она не станет проблемой для наших систем ПВО... Такая же судьба ждет и "Фламинго"", подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Чтобы остановить поток оружия на Украину, России понадобятся не только высокоточные ракеты" на сайте Украина.ру.
О ситуации на передовой в зоне СВО — в интервью Командир отделения БПЛА штурмовой роты "В" "Серб": Мы хотим искупить вину и вернуться честными людьми на сайте Украина.ру.
29 августа, 05:18
Спецоперация на минувшей неделе. Ренессанс пехотного боя и исчезновение "тумана войны"Практически на всех участках фронта возросло количество огневых ударов по объектам противника не только по линии боевого соприкосновения, но и по тыловым районам ВСУ. Это ещё раз убедительно свидетельствует о том, что артиллерия, прежде всего дальнобойная и высокоточная, возвращена на пьедестал бога войны
Лента новостейМолния