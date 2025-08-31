https://ukraina.ru/20250831/ne-stanet-problemoy-dlya-nashikh-sistem-pvo-knutov-dal-prognoz-po-novoy-rakete-vsu-flamingo-1067912237.html

"Не станет проблемой для наших систем ПВО": Кнутов дал прогноз по новой ракете ВСУ "Фламинго"

Новая украинская крылатая ракета "Фламинго", представленная как перспективная разработка, является адаптацией британского образца и не составит серьезной проблемы для российских систем противовоздушной обороны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

2025-08-31T07:40

По словам эксперта, за основу "Фламинго" была взята британская ракета Fp-5, о чем свидетельствуют совпадение дальности и массы боевой части. Кнутов предположил, что британцы помогли Украине создать аналог, но на основе более дешевых материалов, таких как двигатель чешского производства.Эксперт напомнил, что российские ПВО успешно справляются с куда более сложными целями, такими как крылатые ракеты SCALP и Storm Shadow, которые имеют гораздо меньшую эффективную площадь рассеивания."Она не станет проблемой для наших систем ПВО... Такая же судьба ждет и "Фламинго"", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Чтобы остановить поток оружия на Украину, России понадобятся не только высокоточные ракеты" на сайте Украина.ру.О ситуации на передовой в зоне СВО — в интервью Командир отделения БПЛА штурмовой роты "В" "Серб": Мы хотим искупить вину и вернуться честными людьми на сайте Украина.ру.

