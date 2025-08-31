"Не станет проблемой для наших систем ПВО": Кнутов дал прогноз по новой ракете ВСУ "Фламинго"
Новая украинская крылатая ракета "Фламинго", представленная как перспективная разработка, является адаптацией британского образца и не составит серьезной проблемы для российских систем противовоздушной обороны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
По словам эксперта, за основу "Фламинго" была взята британская ракета Fp-5, о чем свидетельствуют совпадение дальности и массы боевой части. Кнутов предположил, что британцы помогли Украине создать аналог, но на основе более дешевых материалов, таких как двигатель чешского производства.
"Сомневаюсь, что корпус, как и крылья, изготовлены из композитных материалов, поэтому в радиолокационном отношении она будет хорошо заметна", — отметил Кнутов.
Эксперт напомнил, что российские ПВО успешно справляются с куда более сложными целями, такими как крылатые ракеты SCALP и Storm Shadow, которые имеют гораздо меньшую эффективную площадь рассеивания.
"Она не станет проблемой для наших систем ПВО... Такая же судьба ждет и "Фламинго"", — подытожил собеседник издания.
29 августа, 05:18Спецоперация на минувшей неделе. Ренессанс пехотного боя и исчезновение "тумана войны"
