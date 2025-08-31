"Крупнейший концлагерь Европы" хочет ударить по Кремлю и мавзолею. Украинские эксперты о происходящем - 31.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250831/krupneyshiy-kontslager-evropy-khochet-udarit-po-kremlyu-i-mavzoleyu-ukrainskie-eksperty-o-proiskhodyaschem-1067910817.html
"Крупнейший концлагерь Европы" хочет ударить по Кремлю и мавзолею. Украинские эксперты о происходящем
"Крупнейший концлагерь Европы" хочет ударить по Кремлю и мавзолею. Украинские эксперты о происходящем - 31.08.2025 Украина.ру
"Крупнейший концлагерь Европы" хочет ударить по Кремлю и мавзолею. Украинские эксперты о происходящем
В украинском экспертном сообществе задумались над тем, не обрекает ли нынешний политический курс Киева на погибель всю страну, и задаются вопросом, действительно ли политики обеспокоены жертвами среди простых граждан.
2025-08-31T06:05
2025-08-31T06:05
эксклюзив
украина
киев
россия
александр дубинский
чалый
ес
сизо
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0b/1058033142_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8a9e9a4bdbd54bef5852a9a2814b4cd3.jpg.webp
Скорее, они обеспокоены вопросами саморекламы, считает украинский политолог Александр Лазарев. Комментируя в эфире одного из каналов недавние удары ВС РФ по Киеву, он принёс соболезнования простым киевлянам (погибли дети), но отметил, что "для политиков — это всего лишь статистика".Что касается переговоров, то эксперт выразил сомнение в их успешности — Зеленский и его британские хозяева настроены на продолжение войны, им и всей "коалиции желающих" это выгодно. А Трампу проще будет умыть руки и выйти из переговорного процесса, ведь он представляет себя не участником конфликта, а посредником. Европейским элитам продолжение войны необходимо, они приобретают невиданные масштабы доходов.Простые европейцы теряют и доходы, и жизненные перспективы. Это может повлечь за собой социальный кризис в странах ЕС, к власти там могут прийти правые протекционистские силы, считает Лазарев. Тогда, по его мнению, начнутся большие проблемы и у Киева.Обсуждают эксперты и вопрос о гарантиях безопасности. На эту тему высказался, в частности, опальный (находится в СИЗО) депутат украинского парламента Александр Дубинский в обращении к спецпосланнику Дональда Трампа по мирным миссиям Стивену Уиткоффу. "Тема гарантий безопасности превратилась в попытку дать их для ремилитаризации и цементирования реваншизма", — написал политик в своём блоге.Брюссель настаивает, что Украина должна быть не пацифицирована, а превращена в "стального дикобраза". Такой подход заморозит ситуацию и создаст ещё большую геополитическую неопределённость, что неизбежно приведёт к повторению и масштабированию войны, считает Дубинский. Он призвал подписчиков поддержать его пост в соцсети X.По словам Дубинского, "Украина превращена в крупнейший концлагерь Европы", а её управители, "требуя от США „гарантии безопасности“, на деле… требуют гарантии продолжения своей власти". Они добиваются дальнейшей милитаризации и подготовки второго акта войны после паузы. Даже некоторые послабления в "концлагере", например, решение украинских властей выпускать за границу молодёжь в возрасте от 18 до 22 лет, по мнению нардепа, допущены лишь ради пользы Европы.Послабления призваны помочь странам ЕС решить демографические проблемы — провал с рождаемостью в 90-е годы будет скомпенсирован приездом молодых украинцев. Это "сделка с Европой", за молодых людей Киев рассчитывает получить помощь для продолжения войны. Однако эта никем до сих пор не объявленная война может, конечно, продлить существование нынешних украинских "элит", но страну не спасёт.Единственной действенной гарантией безопасности может быть полное изменение целеполагания Украины, считает украинский адвокат Денис Невядомский. "Украину может спасти как государство и как единую нацию только полная смена проектности, уход от конфронтационности, создание здесь для начала внутреннего мира, нахождение внутринационального консенсуса", — сказал он в интервью журналисту Александру Шелесту*.Юрист отметил, что изменения в стране назрели, это понимают многие, но люди, по понятным причинам, боятся открыто высказывать своё мнение. Тем не менее, находящийся в окопе военнослужащий ВСУ, родом, например, из Одессы, получая известия из родного города о преследовании его русскоговорящих друзей и соседей, о гонениях на УПЦ, о сносе памятников, наверное, задаст себе вопрос, за что же и за кого он, собственно, воюет.А вот различные деятели в своих тёплых кабинетах таких вопросов себе не задают, а придумывают, как бы ещё посильнее раздуть костёр войны — поясняя это, впрочем, стремлением к миру. Так, экс-посол Украины в США (2015–2019 гг.) Валерий Чалый в эфире канала "Эспресо" призвал нанести совместно с НАТО ракетный удар по Кремлю и… по мавзолею (ранее с такой идеей уже выступал украинский пропагандист Дмитрий Гордон*).По мнению Чалого, именно разрушение этого символа побудит Москву принять мир на условиях Киева. А если не побудит? Чалый полагает, что ядерного ответа РФ в любом случае бояться не стоит, использовать ядерное оружие Москва не станет.Вообще-то, в начале событий на Украине американское разведывательное сообщество информировало Байдена, что шансы применения Россией ядерного оружия — 50 на 50. И это внесло определённые коррективы в поведение (но не в целеполагание) Вашингтона. Однако согласимся, по Украине ядерного удара нанесено, скорее всего, не будет. Любому русскому жаль будет Украину. Но сама идея некоторых укродеятелей бомбить мавзолей… тут и добавить нечего.Тем временем вдохновителей и исполнителей Майдана, разрушившего старую добрую Украину, начинает карать сама судьба. В субботу во Львове застрелили бывшего главу Совбеза Украины, экс-спикера Рады и убеждённого национал-радикала Андрея Парубия, который в своё время приложил немало усилий для разжигания войны на востоке страны."…В целом он был не очень заметен в последние три года и не вёл активной политической деятельности. Поэтому основная версия, которая сейчас рассматривается в политических кругах, — это месть за его прошлые действия: за Майдан и за 2 мая в Одессе. В таком случае организатором является либо Россия, либо связанные с ней силы на Украине", — пишет в связи с этим издание "Страна" в своём телеграм-канале.Хотя такая версия вполне ожидаема, но вряд ли это так — если бы российские спецслужбы начали вдруг "мстить" тем или иным украинским деятелям, список был бы велик. Скорее, тех, кто выживет во внутривидовой борьбе, ждёт в будущем новый Нюрнберг. * лица, признанные в РФ иноагентами; лица внесённые в список экстремистов и террористов
украина
киев
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Сергей Зуев
Сергей Зуев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0b/1058033142_212:0:1652:1080_1920x0_80_0_0_fb91fd7d5ba186b1dcbe8cbb035da418.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, киев, россия, александр дубинский, чалый, ес, сизо, вооруженные силы украины
Эксклюзив, Украина, Киев, Россия, Александр Дубинский, Чалый, ЕС, СИЗО, Вооруженные силы Украины

"Крупнейший концлагерь Европы" хочет ударить по Кремлю и мавзолею. Украинские эксперты о происходящем

06:05 31.08.2025
 
© Украина.руКоллаж: Что говорят эксперты, Карасев, Дубинский, Шевченко
Коллаж: Что говорят эксперты, Карасев, Дубинский, Шевченко - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Сергей Зуев
Все материалы
В украинском экспертном сообществе задумались над тем, не обрекает ли нынешний политический курс Киева на погибель всю страну, и задаются вопросом, действительно ли политики обеспокоены жертвами среди простых граждан.
Скорее, они обеспокоены вопросами саморекламы, считает украинский политолог Александр Лазарев. Комментируя в эфире одного из каналов недавние удары ВС РФ по Киеву, он принёс соболезнования простым киевлянам (погибли дети), но отметил, что "для политиков — это всего лишь статистика".
Что касается переговоров, то эксперт выразил сомнение в их успешности — Зеленский и его британские хозяева настроены на продолжение войны, им и всей "коалиции желающих" это выгодно. А Трампу проще будет умыть руки и выйти из переговорного процесса, ведь он представляет себя не участником конфликта, а посредником. Европейским элитам продолжение войны необходимо, они приобретают невиданные масштабы доходов.
Простые европейцы теряют и доходы, и жизненные перспективы. Это может повлечь за собой социальный кризис в странах ЕС, к власти там могут прийти правые протекционистские силы, считает Лазарев. Тогда, по его мнению, начнутся большие проблемы и у Киева.
Обсуждают эксперты и вопрос о гарантиях безопасности. На эту тему высказался, в частности, опальный (находится в СИЗО) депутат украинского парламента Александр Дубинский в обращении к спецпосланнику Дональда Трампа по мирным миссиям Стивену Уиткоффу. "Тема гарантий безопасности превратилась в попытку дать их для ремилитаризации и цементирования реваншизма", — написал политик в своём блоге.
Брюссель настаивает, что Украина должна быть не пацифицирована, а превращена в "стального дикобраза". Такой подход заморозит ситуацию и создаст ещё большую геополитическую неопределённость, что неизбежно приведёт к повторению и масштабированию войны, считает Дубинский. Он призвал подписчиков поддержать его пост в соцсети X.
По словам Дубинского, "Украина превращена в крупнейший концлагерь Европы", а её управители, "требуя от США „гарантии безопасности“, на деле… требуют гарантии продолжения своей власти". Они добиваются дальнейшей милитаризации и подготовки второго акта войны после паузы. Даже некоторые послабления в "концлагере", например, решение украинских властей выпускать за границу молодёжь в возрасте от 18 до 22 лет, по мнению нардепа, допущены лишь ради пользы Европы.
Послабления призваны помочь странам ЕС решить демографические проблемы — провал с рождаемостью в 90-е годы будет скомпенсирован приездом молодых украинцев. Это "сделка с Европой", за молодых людей Киев рассчитывает получить помощь для продолжения войны. Однако эта никем до сих пор не объявленная война может, конечно, продлить существование нынешних украинских "элит", но страну не спасёт.
Единственной действенной гарантией безопасности может быть полное изменение целеполагания Украины, считает украинский адвокат Денис Невядомский. "Украину может спасти как государство и как единую нацию только полная смена проектности, уход от конфронтационности, создание здесь для начала внутреннего мира, нахождение внутринационального консенсуса", — сказал он в интервью журналисту Александру Шелесту*.
Юрист отметил, что изменения в стране назрели, это понимают многие, но люди, по понятным причинам, боятся открыто высказывать своё мнение. Тем не менее, находящийся в окопе военнослужащий ВСУ, родом, например, из Одессы, получая известия из родного города о преследовании его русскоговорящих друзей и соседей, о гонениях на УПЦ, о сносе памятников, наверное, задаст себе вопрос, за что же и за кого он, собственно, воюет.
А вот различные деятели в своих тёплых кабинетах таких вопросов себе не задают, а придумывают, как бы ещё посильнее раздуть костёр войны — поясняя это, впрочем, стремлением к миру. Так, экс-посол Украины в США (2015–2019 гг.) Валерий Чалый в эфире канала "Эспресо" призвал нанести совместно с НАТО ракетный удар по Кремлю и… по мавзолею (ранее с такой идеей уже выступал украинский пропагандист Дмитрий Гордон*).
По мнению Чалого, именно разрушение этого символа побудит Москву принять мир на условиях Киева. А если не побудит? Чалый полагает, что ядерного ответа РФ в любом случае бояться не стоит, использовать ядерное оружие Москва не станет.
Вообще-то, в начале событий на Украине американское разведывательное сообщество информировало Байдена, что шансы применения Россией ядерного оружия — 50 на 50. И это внесло определённые коррективы в поведение (но не в целеполагание) Вашингтона. Однако согласимся, по Украине ядерного удара нанесено, скорее всего, не будет. Любому русскому жаль будет Украину. Но сама идея некоторых укродеятелей бомбить мавзолей… тут и добавить нечего.
Тем временем вдохновителей и исполнителей Майдана, разрушившего старую добрую Украину, начинает карать сама судьба. В субботу во Львове застрелили бывшего главу Совбеза Украины, экс-спикера Рады и убеждённого национал-радикала Андрея Парубия, который в своё время приложил немало усилий для разжигания войны на востоке страны.
"…В целом он был не очень заметен в последние три года и не вёл активной политической деятельности. Поэтому основная версия, которая сейчас рассматривается в политических кругах, — это месть за его прошлые действия: за Майдан и за 2 мая в Одессе. В таком случае организатором является либо Россия, либо связанные с ней силы на Украине", — пишет в связи с этим издание "Страна" в своём телеграм-канале.
Хотя такая версия вполне ожидаема, но вряд ли это так — если бы российские спецслужбы начали вдруг "мстить" тем или иным украинским деятелям, список был бы велик. Скорее, тех, кто выживет во внутривидовой борьбе, ждёт в будущем новый Нюрнберг.
* лица, признанные в РФ иноагентами; лица внесённые в список экстремистов и террористов
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивУкраинаКиевРоссияАлександр ДубинскийЧалыйЕССИЗОВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:40"Наши штурмовики занимали пустые укрепрайоны": Стешин о признаках разложения армии Украины
08:20"По островам проходит граница новой России": командир роты "Пума" про службу на днепровских плавнях
08:00Уроки Стаханова. Почему новшества должны изменить систему
07:40"Не станет проблемой для наших систем ПВО": Кнутов дал прогноз по новой ракете ВСУ "Фламинго"
07:30“Рассвет” против “Старлинка”. Сергей Храпач о том, как Россия купирует киберугрозы от Украины и Британии
07:20"Европейские политики идут по пути Зеленского": Ищенко о рисках украинского сценария для Евросоюза
07:00"Удар "Цирконами" — неожиданный для противника": Юрий Кнутов про преимущество российских ракет
06:45Дмитрий Стешин: "Водная проблема Донбасса решится только после освобождения Славянска и Краматорска"
06:30Сергей Михеев: Украина наглеет и готова воевать, потому что Европа поставила себя в безвыходное положение
06:21Западная Украина за минувшую неделю: последний крестный ход УПЦ МП в её истории?
06:05"Крупнейший концлагерь Европы" хочет ударить по Кремлю и мавзолею. Украинские эксперты о происходящем
06:00"Зеленский тянет время от безысходности": Ищенко объяснил, почем у Киев затягивает конфликт
05:47Советников – под нож. Разрешить украинский конфликт Трампу мешает давняя проблема, связанная с Россией
05:30"Хорошо продуманная операция со стратегическими последствиями": эксперт Кнутов о целях ударов ВКС
05:15"Сбить такой зонд на большой высоте непросто": историк ПВО о новой угрозе — метеозондах с боезарядом
05:00"ВСУ дерутся ожесточенно": эксперт про перспективы освобождения Славянско-Краматорской агломерации
19:08Общество переходного периода
18:50В Белгородском районе дрон ВСУ взорвался возле коммерческого объекта
18:38Встреча глав МИД стран ЕС показала их настрой на длительное продолжение военного конфликт - Сийярто
18:29590 жителей считаются пропавшими без вести в результате вторжения ВСУ в Курскую область
Лента новостейМолния