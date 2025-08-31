https://ukraina.ru/20250831/krupneyshiy-kontslager-evropy-khochet-udarit-po-kremlyu-i-mavzoleyu-ukrainskie-eksperty-o-proiskhodyaschem-1067910817.html

"Крупнейший концлагерь Европы" хочет ударить по Кремлю и мавзолею. Украинские эксперты о происходящем

В украинском экспертном сообществе задумались над тем, не обрекает ли нынешний политический курс Киева на погибель всю страну, и задаются вопросом, действительно ли политики обеспокоены жертвами среди простых граждан.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0b/1058033142_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8a9e9a4bdbd54bef5852a9a2814b4cd3.jpg.webp

Скорее, они обеспокоены вопросами саморекламы, считает украинский политолог Александр Лазарев. Комментируя в эфире одного из каналов недавние удары ВС РФ по Киеву, он принёс соболезнования простым киевлянам (погибли дети), но отметил, что "для политиков — это всего лишь статистика".Что касается переговоров, то эксперт выразил сомнение в их успешности — Зеленский и его британские хозяева настроены на продолжение войны, им и всей "коалиции желающих" это выгодно. А Трампу проще будет умыть руки и выйти из переговорного процесса, ведь он представляет себя не участником конфликта, а посредником. Европейским элитам продолжение войны необходимо, они приобретают невиданные масштабы доходов.Простые европейцы теряют и доходы, и жизненные перспективы. Это может повлечь за собой социальный кризис в странах ЕС, к власти там могут прийти правые протекционистские силы, считает Лазарев. Тогда, по его мнению, начнутся большие проблемы и у Киева.Обсуждают эксперты и вопрос о гарантиях безопасности. На эту тему высказался, в частности, опальный (находится в СИЗО) депутат украинского парламента Александр Дубинский в обращении к спецпосланнику Дональда Трампа по мирным миссиям Стивену Уиткоффу. "Тема гарантий безопасности превратилась в попытку дать их для ремилитаризации и цементирования реваншизма", — написал политик в своём блоге.Брюссель настаивает, что Украина должна быть не пацифицирована, а превращена в "стального дикобраза". Такой подход заморозит ситуацию и создаст ещё большую геополитическую неопределённость, что неизбежно приведёт к повторению и масштабированию войны, считает Дубинский. Он призвал подписчиков поддержать его пост в соцсети X.По словам Дубинского, "Украина превращена в крупнейший концлагерь Европы", а её управители, "требуя от США „гарантии безопасности“, на деле… требуют гарантии продолжения своей власти". Они добиваются дальнейшей милитаризации и подготовки второго акта войны после паузы. Даже некоторые послабления в "концлагере", например, решение украинских властей выпускать за границу молодёжь в возрасте от 18 до 22 лет, по мнению нардепа, допущены лишь ради пользы Европы.Послабления призваны помочь странам ЕС решить демографические проблемы — провал с рождаемостью в 90-е годы будет скомпенсирован приездом молодых украинцев. Это "сделка с Европой", за молодых людей Киев рассчитывает получить помощь для продолжения войны. Однако эта никем до сих пор не объявленная война может, конечно, продлить существование нынешних украинских "элит", но страну не спасёт.Единственной действенной гарантией безопасности может быть полное изменение целеполагания Украины, считает украинский адвокат Денис Невядомский. "Украину может спасти как государство и как единую нацию только полная смена проектности, уход от конфронтационности, создание здесь для начала внутреннего мира, нахождение внутринационального консенсуса", — сказал он в интервью журналисту Александру Шелесту*.Юрист отметил, что изменения в стране назрели, это понимают многие, но люди, по понятным причинам, боятся открыто высказывать своё мнение. Тем не менее, находящийся в окопе военнослужащий ВСУ, родом, например, из Одессы, получая известия из родного города о преследовании его русскоговорящих друзей и соседей, о гонениях на УПЦ, о сносе памятников, наверное, задаст себе вопрос, за что же и за кого он, собственно, воюет.А вот различные деятели в своих тёплых кабинетах таких вопросов себе не задают, а придумывают, как бы ещё посильнее раздуть костёр войны — поясняя это, впрочем, стремлением к миру. Так, экс-посол Украины в США (2015–2019 гг.) Валерий Чалый в эфире канала "Эспресо" призвал нанести совместно с НАТО ракетный удар по Кремлю и… по мавзолею (ранее с такой идеей уже выступал украинский пропагандист Дмитрий Гордон*).По мнению Чалого, именно разрушение этого символа побудит Москву принять мир на условиях Киева. А если не побудит? Чалый полагает, что ядерного ответа РФ в любом случае бояться не стоит, использовать ядерное оружие Москва не станет.Вообще-то, в начале событий на Украине американское разведывательное сообщество информировало Байдена, что шансы применения Россией ядерного оружия — 50 на 50. И это внесло определённые коррективы в поведение (но не в целеполагание) Вашингтона. Однако согласимся, по Украине ядерного удара нанесено, скорее всего, не будет. Любому русскому жаль будет Украину. Но сама идея некоторых укродеятелей бомбить мавзолей… тут и добавить нечего.Тем временем вдохновителей и исполнителей Майдана, разрушившего старую добрую Украину, начинает карать сама судьба. В субботу во Львове застрелили бывшего главу Совбеза Украины, экс-спикера Рады и убеждённого национал-радикала Андрея Парубия, который в своё время приложил немало усилий для разжигания войны на востоке страны."…В целом он был не очень заметен в последние три года и не вёл активной политической деятельности. Поэтому основная версия, которая сейчас рассматривается в политических кругах, — это месть за его прошлые действия: за Майдан и за 2 мая в Одессе. В таком случае организатором является либо Россия, либо связанные с ней силы на Украине", — пишет в связи с этим издание "Страна" в своём телеграм-канале.Хотя такая версия вполне ожидаема, но вряд ли это так — если бы российские спецслужбы начали вдруг "мстить" тем или иным украинским деятелям, список был бы велик. Скорее, тех, кто выживет во внутривидовой борьбе, ждёт в будущем новый Нюрнберг. * лица, признанные в РФ иноагентами; лица внесённые в список экстремистов и террористов

