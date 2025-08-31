Гитлеру понадобилось шесть лет, чтобы подготовить Германию к мировой войне. Сколько понадобится Мерцу? - 31.08.2025 Украина.ру
Гитлеру понадобилось шесть лет, чтобы подготовить Германию к мировой войне. Сколько понадобится Мерцу?
Гитлеру понадобилось шесть лет, чтобы подготовить Германию к мировой войне. Сколько понадобится Мерцу?
Германия уже находится в состоянии войны с Россией. Такое заявление сделал канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью французскому новостному каналу.
2025-08-31T20:10
2025-08-31T20:10
"Мы уже находимся в конфликте с Россией. Речь идет не о территориальных претензиях. Речь идет о дестабилизации нашей демократии, и мы должны с этим бороться. Это не территориальная война против Украины", — заявил Мерц.И к этой войне Германия активно готовится. Милитаризация проходит с немецким усердием и пунктуальностью. Так, на днях Rheinmetall открыл крупнейший в Европе завод боеприпасов. К 2027 году предприятие планирует выйти на полную мощность — до 350 тысяч боеприпасов в год.В ближайших планах Rheinmetall — запуск ракетных двигателей для РСЗО. Учитывая исторический опыт, Гитлеру понадобилось 6 лет, чтобы вооружить Германию и подготовить армию и промышленность к большой войне. Какие сроки и задачи ставит Мерц — постарались спрогнозировать эксперты в своих блогах. А также попытались ответить, почему Германия из партнера России снова стала ее врагом.Политолог Дмитрий ЕвстафьевПолитическое пространство не терпит пустоты. Оно заполняется тем, что есть. А иногда его сознательно корректируют, превращая "точку" в "запятую", если есть понимание, что конкретный раунд проигран. Так действовал Трамп.В целом, диагноз по минувшим 10–12 дням прост: стратегическая пауза. Именно стратегическая. Не на несколько дней или неделю, как любит делать Трамп, а до формирования принципиально нового и более понятного по структуре и результатам контекста.Планы сторон в целом и их "красные линии" стали известны, примерно ясна динамика ресурсов (и здесь скажу неприятное: конкретно сейчас время играет на европейцев, оттого Мерц и ведет себя настолько нагло). Примерно понятны "точки надрыва" логики, после которых ситуация станет развиваться не просто непредсказуемо, а деструктивно.Историк Павел ДанилинФРГ — ближайший партнер России до конца нулевых и один из наиболее яростных ее противников на европейском континенте сегодня. Как так получилось? Почему это произошло? Ведь нас связывали такие плотные узы в виде газопроводов.И когда-то именно сделка с Брандтом "газ в обмен на трубы" стала прорывом для СССР, разорвавшим стену отчуждения на Западе. Для начала не надо обольщаться по поводу сделки с Брандтом. Да, мы сделали часть Европы зависимой от нашего газа. Да, мы получали хорошие доходы (которыми не особо умно распорядились в СССР), но дорога имела двустороннее движение, и мы так же привязывались к Европе.По сути дела, мы подсаживались на иглу. Здесь нет ничего крамольного или ужасного. Это просто реальность, которую надо принять, и ни в коем случае не выступать с какой бы там ни было благодарностью к немцам. Без нас немецкого экономического чуда бы не было. А вот без них… Кто знает, как повела бы себя советская экономика без этого постоянного наркоприхода.Так же не стоит думать, что элиты Германии хоть в какой-то мере были или есть благодарны России за этот подарок, которым они воспользовались сполна. В отличие от распропагандированного немецкого народа, который в своей массе до 90-х чувствовал жгучую вину за действия свои, своих отцов и дедов, элиты ФРГ ничего подобного не чувствовали.Да чего уж там — они в своей массе, если иметь в виду ХДС/ХСС, были или сами когда-то нацистами, или их родители были нацистами. А мастерство, как говорится, не пропьешь. Поэтому, когда ФРГ получила возможность захапать ГДР и радостно воспользовалась этой возможностью, отношение немцев к русским как к дойной корове только укрепилось.Да, был момент короткого ренессанса — период, когда Шредер, предвидя то, куда направятся потоки беженцев с Ближнего Востока, выступил против войны в Ираке. Тогда же США приняли решение "наказать" Германию и взять под контроль европейских политиков таким образом, чтобы больше никто не смел рыпаться, как Ширак и Шредер в свое время.Так вот, Шредер как раз тогда сблизился с Путиным, и у нас с Германией начало вырисовываться неплохое партнерство, где Россия, конечно, была дойной коровой, но и ей что-то тоже перепадало. Но США Шредера скинули с пьедестала довольно жестко, а уж за какие яйца они держали Меркель — бог весть, но то, что держали — однозначно.Ирония судьбы — Меркель одной рукой по инерции строила нашу кооперацию, а другой — подготавливала площадку для нашего экономического порабощения. Возможно, кстати, вполне осознанно, пряча истинные действия за подобием дружелюбия.Кто делал Майдан 2014 года? Мы привыкли к словам Нуланд про печеньки. Но ведь США появились на Майдане, когда он уже бушевал — в январе. А до этого вся работа делалась поляками и немцами. И именно эти две страны были ответственны за начало процесса свержения Януковича.И именно они должны были получить наибольшие плюшки от Евроассоциации, которую рассматривали как средство расширения рынка ЕС, торпедирования ТС и ЕАЭС и обкладывания России по границам недружественными режимами, экономически зависимыми от Берлина и Брюсселя.Политолог Алексей ЧеснаковТиражирование пессимистичных комментариев относительно перспектив мирного урегулирования конфликта на Украине стоит понимать не как доказательство тупика, а как попытку заинтересованных участников процесса подтолкнуть Россию и Украину к вынужденным компромиссам.Американский подход в целом понятен. Пресс-секретарь Белого дома К. Левитт заявляет, что Россия и Украина на данный момент не готовы завершить конфликт — усилий Трампа недостаточно для разрешения ситуации без ответных шагов со стороны российского и украинского лидеров.Параллельно в американской прессе появляются сигналы о том, что Трамп в частных беседах выражал свое недовольство по поводу переговорной позиции Зеленского. Это также указывает на попытки Вашингтона повлиять на Киев.Вероятно, Уиткофф как "плохой коп" для Украины (Келлог — "хороший") попытается на встрече в пятницу с украинской делегацией донести до Киева более жесткую позицию. Одновременно свое давление наращивают и европейцы: "Кажется очевидным, что встречи Путина и Зеленского не будет", — заявил Мерц.Делается это не просто так. Стартовала мощная кампания европейских политиков по дискредитации России. Как на информационном, так и на институциональном уровнях. Вызовы послов, обсуждение новых санкций и прочие действия и заявления указывают на это.Трампа настойчиво подталкивают присоединиться к этой критике. Почему все это происходит именно сейчас? 2–3 сентября истекает очередной фантомный (50-дневный) дедлайн Трампа. Он сам от него публично отказался, когда сократил сроки "ультиматума", однако анонсированный инфоповод никуда не делся.Критики будут вспоминать, что это очередная "просрочка" и "неудача" президента США. Поэтому нервозность, конечно, возрастает.Читайте также: Трехмесячный Мерц. Сто дней правления самого непопулярного канцлера Германии
Гитлеру понадобилось шесть лет, чтобы подготовить Германию к мировой войне. Сколько понадобится Мерцу?

Германия уже находится в состоянии войны с Россией. Такое заявление сделал канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью французскому новостному каналу.
"Мы уже находимся в конфликте с Россией. Речь идет не о территориальных претензиях. Речь идет о дестабилизации нашей демократии, и мы должны с этим бороться. Это не территориальная война против Украины", — заявил Мерц.
И к этой войне Германия активно готовится. Милитаризация проходит с немецким усердием и пунктуальностью. Так, на днях Rheinmetall открыл крупнейший в Европе завод боеприпасов. К 2027 году предприятие планирует выйти на полную мощность — до 350 тысяч боеприпасов в год.
В ближайших планах Rheinmetall — запуск ракетных двигателей для РСЗО. Учитывая исторический опыт, Гитлеру понадобилось 6 лет, чтобы вооружить Германию и подготовить армию и промышленность к большой войне. Какие сроки и задачи ставит Мерц — постарались спрогнозировать эксперты в своих блогах. А также попытались ответить, почему Германия из партнера России снова стала ее врагом.
Политолог Дмитрий Евстафьев
Политическое пространство не терпит пустоты. Оно заполняется тем, что есть. А иногда его сознательно корректируют, превращая "точку" в "запятую", если есть понимание, что конкретный раунд проигран. Так действовал Трамп.
В целом, диагноз по минувшим 10–12 дням прост: стратегическая пауза. Именно стратегическая. Не на несколько дней или неделю, как любит делать Трамп, а до формирования принципиально нового и более понятного по структуре и результатам контекста.
Планы сторон в целом и их "красные линии" стали известны, примерно ясна динамика ресурсов (и здесь скажу неприятное: конкретно сейчас время играет на европейцев, оттого Мерц и ведет себя настолько нагло). Примерно понятны "точки надрыва" логики, после которых ситуация станет развиваться не просто непредсказуемо, а деструктивно.
Историк Павел Данилин
ФРГ — ближайший партнер России до конца нулевых и один из наиболее яростных ее противников на европейском континенте сегодня. Как так получилось? Почему это произошло? Ведь нас связывали такие плотные узы в виде газопроводов.
И когда-то именно сделка с Брандтом "газ в обмен на трубы" стала прорывом для СССР, разорвавшим стену отчуждения на Западе. Для начала не надо обольщаться по поводу сделки с Брандтом. Да, мы сделали часть Европы зависимой от нашего газа. Да, мы получали хорошие доходы (которыми не особо умно распорядились в СССР), но дорога имела двустороннее движение, и мы так же привязывались к Европе.
По сути дела, мы подсаживались на иглу. Здесь нет ничего крамольного или ужасного. Это просто реальность, которую надо принять, и ни в коем случае не выступать с какой бы там ни было благодарностью к немцам. Без нас немецкого экономического чуда бы не было. А вот без них… Кто знает, как повела бы себя советская экономика без этого постоянного наркоприхода.
Так же не стоит думать, что элиты Германии хоть в какой-то мере были или есть благодарны России за этот подарок, которым они воспользовались сполна. В отличие от распропагандированного немецкого народа, который в своей массе до 90-х чувствовал жгучую вину за действия свои, своих отцов и дедов, элиты ФРГ ничего подобного не чувствовали.
Да чего уж там — они в своей массе, если иметь в виду ХДС/ХСС, были или сами когда-то нацистами, или их родители были нацистами. А мастерство, как говорится, не пропьешь. Поэтому, когда ФРГ получила возможность захапать ГДР и радостно воспользовалась этой возможностью, отношение немцев к русским как к дойной корове только укрепилось.
Да, был момент короткого ренессанса — период, когда Шредер, предвидя то, куда направятся потоки беженцев с Ближнего Востока, выступил против войны в Ираке. Тогда же США приняли решение "наказать" Германию и взять под контроль европейских политиков таким образом, чтобы больше никто не смел рыпаться, как Ширак и Шредер в свое время.
Так вот, Шредер как раз тогда сблизился с Путиным, и у нас с Германией начало вырисовываться неплохое партнерство, где Россия, конечно, была дойной коровой, но и ей что-то тоже перепадало. Но США Шредера скинули с пьедестала довольно жестко, а уж за какие яйца они держали Меркель — бог весть, но то, что держали — однозначно.
Ирония судьбы — Меркель одной рукой по инерции строила нашу кооперацию, а другой — подготавливала площадку для нашего экономического порабощения. Возможно, кстати, вполне осознанно, пряча истинные действия за подобием дружелюбия.
Кто делал Майдан 2014 года? Мы привыкли к словам Нуланд про печеньки. Но ведь США появились на Майдане, когда он уже бушевал — в январе. А до этого вся работа делалась поляками и немцами. И именно эти две страны были ответственны за начало процесса свержения Януковича.
И именно они должны были получить наибольшие плюшки от Евроассоциации, которую рассматривали как средство расширения рынка ЕС, торпедирования ТС и ЕАЭС и обкладывания России по границам недружественными режимами, экономически зависимыми от Берлина и Брюсселя.
Политолог Алексей Чеснаков
Тиражирование пессимистичных комментариев относительно перспектив мирного урегулирования конфликта на Украине стоит понимать не как доказательство тупика, а как попытку заинтересованных участников процесса подтолкнуть Россию и Украину к вынужденным компромиссам.
Американский подход в целом понятен. Пресс-секретарь Белого дома К. Левитт заявляет, что Россия и Украина на данный момент не готовы завершить конфликт — усилий Трампа недостаточно для разрешения ситуации без ответных шагов со стороны российского и украинского лидеров.
Параллельно в американской прессе появляются сигналы о том, что Трамп в частных беседах выражал свое недовольство по поводу переговорной позиции Зеленского. Это также указывает на попытки Вашингтона повлиять на Киев.
Вероятно, Уиткофф как "плохой коп" для Украины (Келлог — "хороший") попытается на встрече в пятницу с украинской делегацией донести до Киева более жесткую позицию. Одновременно свое давление наращивают и европейцы: "Кажется очевидным, что встречи Путина и Зеленского не будет", — заявил Мерц.
Делается это не просто так. Стартовала мощная кампания европейских политиков по дискредитации России. Как на информационном, так и на институциональном уровнях. Вызовы послов, обсуждение новых санкций и прочие действия и заявления указывают на это.
Трампа настойчиво подталкивают присоединиться к этой критике. Почему все это происходит именно сейчас? 2–3 сентября истекает очередной фантомный (50-дневный) дедлайн Трампа. Он сам от него публично отказался, когда сократил сроки "ультиматума", однако анонсированный инфоповод никуда не делся.
Критики будут вспоминать, что это очередная "просрочка" и "неудача" президента США. Поэтому нервозность, конечно, возрастает.
