Трехмесячный Мерц. Сто дней правления самого непопулярного канцлера Германии

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц подводит неутешительные итоги первых ста дней своего правления. Согласно данным социологических опросов, он уже добился на этом посту впечатляющего результата — стал самым непопулярным немецким канцлером в двадцать первом веке, уверенно опережая своих предшественников.

2025-08-20T13:00

Рейтинг поддержки Герхарда Шрёдера по итогам первых трёх месяцев работы на посту канцлера составлял 63% одобрения. Ангелу Меркель поддерживали после ста дней работы 74% респондентов. Трёхмесячный рейтинг крайне непопулярного Олафа Шольца составил 56%, и считался в то время недопустимо низким. А действиями Мерца удовлетворены сейчас всего лишь 32% немцев, что является критически низким показателем общественного доверия.Канцлера поддерживают только 26% опрошенных граждан ФРГ. В то же время 77% респондентов убеждены, что его правительство не собирается менять их жизнь к лучшему и ожидают дальнейшего ухудшения социально-экономического положения в самой богатой стране Европейского союза.70% немцев в целом недовольны правящей коалицией, в которую входят христианские демократы Фридриха Мерца вместе с социал-демократами во главе с вице-канцлером и министром финансов Ларсом Клингбайлем. 49% участников соцопроса ожидают, что правительство развалится до конца установленного срока правления — не исключая, что это может случиться уже в ближайшее время.Дошло до того, что аналитики ведущих немецких социологических служб сами заговорили о том, что после таких шокирующих результатов канцлеру по-хорошему стоило бы добровольно уйти в отставку. Потому что его первые сто дней очевидно завершились полным провалом.Разговоры о прекращении полномочий Мерца идут даже в среде его ближайших соратников из парламентской фракции ХДС/ХСС. Они не доверяли канцлеру с самого начала. Ещё в ходе утверждения его кандидатуры в бундестаге часть христианских демократов демонстративно отказалась поддерживать своего формального лидера, из-за чего во время первой попытки голосования Фридриху не хватило необходимого количества голосов.А сейчас, когда опросы показывают, что Мерц уверенно тянет партийный корабль на дно, политические крысы готовятся бежать из трюмов этого тонущего судна, открыто рассуждая о необходимости избавиться от канцлера-неудачника.Причины катастрофической непопулярности канцлера, прежде всего, кроются в экономическом кризисе, который продолжает усугубляться. Правительство Фридриха Мерца продолжает линию своего предшественника Шольца — отказавшись от поставок дешёвых российских энергоносителей в пользу дорогого газа из Соединённых Штатов Америки, евроатлантические немецкие политики спровоцировали инфляцию, которую усугубила растущая безработица. Ведь многие немецкие компании обанкротились за последние три года из-за неподъёмных цен на топливо или перенесли производство за границу — например, в те же самые США.За антироссийскую политику ХДС/ХСС и СДПГ расплачиваются простые немцы, потому что власти ФРГ приступили в условиях экономической стагнации к урезанию социальных расходов, рассчитывая сбалансировать дефицит государственного бюджета за счёт бедных и нуждающихся сограждан.К примеру, правительство земли Северный Рейн-Вестфалия, которая считается самой богатой и самой населённой частью объединённой Германии, сделало в этом году "больше сокращений в социальном секторе, чем когда-либо прежде" — чтобы сэкономить на программах по борьбе с бедностью, помощи многодетным семьям, пенсионерам, наркозависимым и больным.Во главе этой земли стоит христианский демократ Хендрик Вюст, так что действия местного правительства логично отражаются на рекордном антирейтинге Мерца. А в других, менее зажиточных провинциях ФРГ — например, на территории бывшей Германской Демократической Республики — ситуация выглядит ещё более драматичной.В сознании жителей постсоветских стран до сих пор живёт образ процветающей Германии, где якобы невозможны нищета и лишения. А между тем, сейчас там безуспешно пытаются бороться с массовыми кражами продуктов из магазинов. Согласно опубликованным в этом месяце данным Торгового союза Германии, сумма ущерба от магазинного воровства составила 3 миллиарда евро — на 20% больше, чем в 2022 году, когда немецкое правительство ввело антироссийские санкции.По большому счёту, Мерц даже не пытается изменить эту ситуацию к лучшему. Немецкие социологи провели специальный опрос среди 170 профессоров экономики, которые единодушно оценили первые три месяца его правления как "скорее негативные" или "крайне негативные" по своим экономическим результатам.Стратегия коалиционного правительства ХДС/ХСС и СДПГ целиком сводится к тому, чтобы накачивать государственными деньгами частных производителей оружия — на фоне стагнации и упадка базовых отраслей промышленности. Но увеличение прибылей производителей ВПК не привело к росту германской экономики.Первые же намёки на возможную разрядку сразу обвалили акции немецких оружейных корпораций. Акции Rheinmetall упали после переговоров на Аляске на 4,9%, а компания Hensoldt, производящая авионику и технологии для средств ПВО, потеряла за одни сутки почти 10%. Потому что перспектива урегулирования украинского кризиса грозит немецким оружейникам значительным снижением их доходов.Перед угрозой досрочной отставки Фридрих Мерц пытается разыграть внешнеполитическую карту, усердно поддерживая Зеленского. Но помощь украинскому режиму не помогла удержаться у власти ни одному европейскому политику, начиная от Бориса Джонсона и заканчивая тем же Олафом Шольцем.Так что дальнейшая судьба самого одиозного и непопулярного немецкого канцлера, по сути, уже предопределена.Читайте также: Реванш Мерца. Почему власти Германии поддерживают Украину и так не любят Россию

