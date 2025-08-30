"Украинцы вымрут к концу столетия": Ростислав Ищенко рассказал о демографической катастрофе - 30.08.2025 Украина.ру
"Украинцы вымрут к концу столетия": Ростислав Ищенко рассказал о демографической катастрофе
"Украинцы вымрут к концу столетия": Ростислав Ищенко рассказал о демографической катастрофе - 30.08.2025 Украина.ру
"Украинцы вымрут к концу столетия": Ростислав Ищенко рассказал о демографической катастрофе
Национальное будущее Украины находится под угрозой полного исчезновения, а текущая политика власти лишь ускоряет этот процесс, приближая страну к демографической пропасти. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
По оценкам западных экспертов, с начала СВО наличное население подконтрольной Киеву территории сократилось в полтора раза. "Подчеркну, что это оптимистичная оценка, пессимисты давно говорят, что на Украине в реальности осталось меньше двадцати миллионов", — заявляет эксперт.В своем анализе Ищенко ссылается на выводы международных организаций. "Эксперты ООН считают, что украинцы к концу нынешнего столетия неизбежно вымрут как нация — слишком мало осталось мужчин, слишком много стариков, слишком мало рождается детей, слишком много граждан Украины мечтают навсегда покинуть страну", — констатирует он.Эксперт проводит прямую параллель между войной и демографическим коллапсом. "Через 75 лет Украина должна вымереть без всякой войны, а Зеленский пытается продлить до бесконечности войну, которая оставила Украину безлюдной за неполных четыре года", — резюмировал Ищенко.Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Война как жизнь" на сайте Украина.ру.О других вариантах будущего Украины — в статье Павла Котова "Залужный хочет превратить Украину в Израиль. Осталось придумать, как убрать Зеленского".
"Украинцы вымрут к концу столетия": Ростислав Ищенко рассказал о демографической катастрофе

07:15 30.08.2025
 
Национальное будущее Украины находится под угрозой полного исчезновения, а текущая политика власти лишь ускоряет этот процесс, приближая страну к демографической пропасти. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
По оценкам западных экспертов, с начала СВО наличное население подконтрольной Киеву территории сократилось в полтора раза. "Подчеркну, что это оптимистичная оценка, пессимисты давно говорят, что на Украине в реальности осталось меньше двадцати миллионов", — заявляет эксперт.
В своем анализе Ищенко ссылается на выводы международных организаций. "Эксперты ООН считают, что украинцы к концу нынешнего столетия неизбежно вымрут как нация — слишком мало осталось мужчин, слишком много стариков, слишком мало рождается детей, слишком много граждан Украины мечтают навсегда покинуть страну", — констатирует он.
Эксперт проводит прямую параллель между войной и демографическим коллапсом. "Через 75 лет Украина должна вымереть без всякой войны, а Зеленский пытается продлить до бесконечности войну, которая оставила Украину безлюдной за неполных четыре года", — резюмировал Ищенко.
Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Война как жизнь" на сайте Украина.ру.
О других вариантах будущего Украины — в статье Павла Котова "Залужный хочет превратить Украину в Израиль. Осталось придумать, как убрать Зеленского".
Эксперты Соскин, Шеслер, Дудчак - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Вчера, 05:28
"К концу года в стране останется меньше 20 млн человек". Украинские эксперты о ближайшем будущемВ украинском экспертном сообществе гадают, сколько в стране политзаключённых и думают о том, когда украинцы просто закончатся. Получается, что уже скоро
