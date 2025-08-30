https://ukraina.ru/20250830/nam-kak-vozdukha-ne-khvataet-tyazhelykh-agrodronov-spetskor-steshin-o-prichine-nekhvatki-analogov-baby-yagi-1067809927.html

"Нам как воздуха не хватает тяжелых агродронов": спецкор Стешин о причине нехватки аналогов "Бабы-Яги"

Главным пробелом в номенклатуре беспилотников являются тяжелые агродроны типа "Баба-Яга", которые критически необходимы для снабжения войск и минирования местности. Об этом рассказал военный журналист, специальный корреспондент отдела политики "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин в интервью изданию Украина.ру

Отвечая на вопрос о типах ретрансляторов, Стешин сразу перешел к общей оценке состояния парка беспилотников. "Знаете, какой у нас провал в номенклатуре БПЛА?.. Но нам как воздуха не хватает тяжелых агродронов (у Украины они носят общее название "Баба-Яга"). Они нам очень нужны для снабжения наступающих войск и минирования местности", – констатировал он.Главной причиной такой нехватки, по его словам, является высокая цена. "А почему не хватает? Потому что они очень дорогие. Стоимость такого беспилотника начинается от нескольких миллионов". Он пояснил, что именно такие дроны могли бы идеально выполнять роль ретрансляторов – "дронов-маток".Решение этой проблемы, уверен журналист, кардинально изменит соотношение сил. "Вот такие агродроны могут носить ретрансляторы и быть дронами-матками. И если мы решим эту проблему, у нас будет не паритет с врагом, а превосходство над ним", – подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Дмитрий Стешин: Если Россия быстро не займет Славянск и Краматорск, воду Донецку даст только снежная зима" на сайте Украина.ру.О других интересных аспектах СВО — в интервью Виктора Баранца: Если армии Европы полезут на Украину, Россия ударит по ним "Орешником" и заберет Одессу.

