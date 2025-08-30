"Нам как воздуха не хватает тяжелых агродронов": спецкор Стешин о причине нехватки аналогов "Бабы-Яги" - 30.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250830/nam-kak-vozdukha-ne-khvataet-tyazhelykh-agrodronov-spetskor-steshin-o-prichine-nekhvatki-analogov-baby-yagi-1067809927.html
"Нам как воздуха не хватает тяжелых агродронов": спецкор Стешин о причине нехватки аналогов "Бабы-Яги"
"Нам как воздуха не хватает тяжелых агродронов": спецкор Стешин о причине нехватки аналогов "Бабы-Яги" - 30.08.2025 Украина.ру
"Нам как воздуха не хватает тяжелых агродронов": спецкор Стешин о причине нехватки аналогов "Бабы-Яги"
Главным пробелом в номенклатуре беспилотников являются тяжелые агродроны типа "Баба-Яга", которые критически необходимы для снабжения войск и минирования местности. Об этом рассказал военный журналист, специальный корреспондент отдела политики "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин в интервью изданию Украина.ру
2025-08-30T06:50
2025-08-30T06:50
новости
украина
россия
дмитрий стешин
"баба-яга"
дроны
беспилотники
снабжение
минирование
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0a/1059530218_0:170:3072:1898_1920x0_80_0_0_a0b13162e478c73f0f702e7cb0fe23b2.jpg
Отвечая на вопрос о типах ретрансляторов, Стешин сразу перешел к общей оценке состояния парка беспилотников. "Знаете, какой у нас провал в номенклатуре БПЛА?.. Но нам как воздуха не хватает тяжелых агродронов (у Украины они носят общее название "Баба-Яга"). Они нам очень нужны для снабжения наступающих войск и минирования местности", – констатировал он.Главной причиной такой нехватки, по его словам, является высокая цена. "А почему не хватает? Потому что они очень дорогие. Стоимость такого беспилотника начинается от нескольких миллионов". Он пояснил, что именно такие дроны могли бы идеально выполнять роль ретрансляторов – "дронов-маток".Решение этой проблемы, уверен журналист, кардинально изменит соотношение сил. "Вот такие агродроны могут носить ретрансляторы и быть дронами-матками. И если мы решим эту проблему, у нас будет не паритет с врагом, а превосходство над ним", – подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Дмитрий Стешин: Если Россия быстро не займет Славянск и Краматорск, воду Донецку даст только снежная зима" на сайте Украина.ру.О других интересных аспектах СВО — в интервью Виктора Баранца: Если армии Европы полезут на Украину, Россия ударит по ним "Орешником" и заберет Одессу.
https://ukraina.ru/20250828/1067807373.html
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0a/1059530218_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_fcc36b2599bd54b0f98660272cb19401.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, дмитрий стешин, "баба-яга", дроны, беспилотники, снабжение, минирование, сво, спецоперация, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, война, война на украине, военный эксперт
Новости, Украина, Россия, Дмитрий Стешин, "Баба-Яга", дроны, беспилотники, снабжение, минирование, СВО, Спецоперация, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, дзен новости СВО, война, война на Украине, военный эксперт

"Нам как воздуха не хватает тяжелых агродронов": спецкор Стешин о причине нехватки аналогов "Бабы-Яги"

06:50 30.08.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкИспытания переделанных трофейных БПЛА ВСУ бойцами группировки "Центр" на Красноармейском направлении
Испытания переделанных трофейных БПЛА ВСУ бойцами группировки Центр на Красноармейском направлении - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Главным пробелом в номенклатуре беспилотников являются тяжелые агродроны типа "Баба-Яга", которые критически необходимы для снабжения войск и минирования местности. Об этом рассказал военный журналист, специальный корреспондент отдела политики "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин в интервью изданию Украина.ру
Отвечая на вопрос о типах ретрансляторов, Стешин сразу перешел к общей оценке состояния парка беспилотников. "Знаете, какой у нас провал в номенклатуре БПЛА?.. Но нам как воздуха не хватает тяжелых агродронов (у Украины они носят общее название "Баба-Яга"). Они нам очень нужны для снабжения наступающих войск и минирования местности", – констатировал он.
Главной причиной такой нехватки, по его словам, является высокая цена. "А почему не хватает? Потому что они очень дорогие. Стоимость такого беспилотника начинается от нескольких миллионов". Он пояснил, что именно такие дроны могли бы идеально выполнять роль ретрансляторов – "дронов-маток".
Решение этой проблемы, уверен журналист, кардинально изменит соотношение сил. "Вот такие агродроны могут носить ретрансляторы и быть дронами-матками. И если мы решим эту проблему, у нас будет не паритет с врагом, а превосходство над ним", – подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Дмитрий Стешин: Если Россия быстро не займет Славянск и Краматорск, воду Донецку даст только снежная зима" на сайте Украина.ру.
О других интересных аспектах СВО — в интервью Виктора Баранца: Если армии Европы полезут на Украину, Россия ударит по ним "Орешником" и заберет Одессу.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
28 августа, 16:58
Полковник Геннадий Алехин: Россия готова перерезать северный и западный маршрут снабжения СлавянскаЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияДмитрий Стешин"Баба-Яга"дроныбеспилотникиснабжениеминированиеСВОСпецоперацияновости СВО сейчасновости СВО Россиядзен новости СВОвойнавойна на Украиневоенный эксперт
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:30"Константиновку мы обязательно возьмем": Дмитрий Стешин рассказал, как ВС РФ "режут на котлы" ВСУ
08:15"Клоун, развлекавший олигархов": Ищенко про личное выживание Зеленского и всего руководства Украины
08:00Юзовка до Сталино. Рождение столицы Донбасса
07:30"Наши продвигаются по флангам, ВСУ сохраняют позиции в городе": Онуфриенко про ситуацию в Волчанске
07:15"Украинцы вымрут к концу столетия": Ростислав Ищенко рассказал о демографической катастрофе
06:50"Нам как воздуха не хватает тяжелых агродронов": спецкор Стешин о причине нехватки аналогов "Бабы-Яги"
06:37Место встречи определяет всё. Почему именно Пекин после Анкориджа
06:37Евгений Линин: Россия продолжит сражаться на Украине так, чтобы Европа не накопила силы для большой войны
06:36Песни иноагентов запретят в Крыму, а в Венеции покажут фильм о Путине. События культуры
06:30Наступление под Добропольем создает угрозу для Покровско-Мирноградского укрепрайона ВСУ — Онуфриенко
06:00"Стоит задача выбивать гнезда ВСУ": спецкор Стешин рассказал о тяжелых боях на Кинбурнской косе
05:30"Хочешь сделать хорошо – сделай сам": Дмитрий Стешин рассказал, как решаются проблемы снабжения войск
05:00Оружие, разведданные и контратаки ВСУ: Олег Царёв о реальной поддержке Запада киевскому режиму
04:33На Украине вновь "жаркая" ночь: сводка ударов на 4:00
03:51Лига Чемпионов впервые за 20 лет пройдёт без Украины
03:44Украинские мониторинговые каналы сообщают о пусках "Калибров"
03:39Киев уже даже не заикается о вводе западных войск — украинский обозреватель
03:03Росавиация временно ограничила работу аэропорта Сочи
02:54USAID* окончательно закрывается
02:17Ночные удары по целям на Украине продолжаются: в небе более сотни "Гераней" и стратеги Ту-95
Лента новостейМолния