К 90-летию стахановского почина: 20 фактов из жизни донбасского шахтера Алексея Стаханова

В ночь с 30 на 31 августа 1935 года молодой крестьянский паренек из Орловской губернии Алексей Стаханов на шахте "Центральное-Ирмино" близ населенного пункта Кадиевка (ныне это город Стаханов в ЛНР), установил рекорд добычи угля

1. За одну смену, которая продолжалась 5 ч 45 мин, Стаханов нарубил с помощью отбойного молотка 102 тонны угля, что в 14 раз превышало норму выработки тогдашнего донбасского шахтера, добывавшего за смену 7-8 тонн.Этим своим почином он положил в тогдашнем СССР начало массовому трудовому движению, которое и получило его имя – стахановскому движению.2. Стаханов не собирался становиться профессиональным шахтёром. Он приехал в Донбасс из своей деревни, чтобы всего лишь заработать себе на лошадь с бричкой, и вернуться домой. Пойти на рекорд его уговорил парторг шахты "Центральная-Ирмино" Константин Петров. Алексей Григорьевич сначала отказывался от этого, но парторг пообещал ему денежную премию, лошадь с бричкой и путевку в санаторий и, в конце концов, уговорил. Обещание свое он выполнил: Стаханов получил всё то, что ему обещали. Денежная премия составила 220 рублей, большие по тем временам деньги.3. Инициатива Константина Петрова была обусловлена желанием остановить упадок своей шахты, которая не давала план и была отстающей. В СССР в эпоху индустриализации такого не прощали. Могли последовать репрессии. Поэтому Петрову хотелось, чтобы пример Стаханова вдохновил других шахтёров последовать ему. Однако директор шахты, к которому он пришёл со своей инициативой, не верил в успех предприятия, поэтому сначала отказался от предложения парторга. Однако после настойчивых уговоров он согласился, но с условием, что попытка поставить рекорд будет предпринята во внерабочее время и ночью. Если не получится, то ему, директору, от большого начальства за это не влетит, а отвечать будет за провал или аварию парторг. В итоге в ночь с 30 на 31 августа в забой вместе со Стахановым спустился Петров, два крепильщика и репортёр местной газеты, который должен был зафиксировать рекорд. В 1937 году директор шахты "Центральное-Ирмино" был репрессирован как "враг народа".4. Рекорд был установлен благодаря разделению труда. Раньше шахтёр не только рубил уголь, но и ставил деревянные крепления по ходу его выработки, чтобы не допустить обвала, а потом его отгружал, а это отнимало много времени и усилий. В случае Стаханова шахтёр теперь только добывал уголь, установкой крепи занимались специальные работники, которые спустились в забой вместе с Алексеем Григорьевичем.5. Заметку о рекорде Стаханова напечатала местная газета, а её в свою очередь перепечатала "Правда". Статья попалась на глаза наркому тяжёлой промышленности Серго Орджоникидзе, который и сообщил о ней Сталину. Тот в свою очередь распорядился пригласить Стаханова и парторга Петрова в Москву на совещание передовиков производства. Именно на этом мероприятии "отец народов" и произнёс свою знаменитую фразу: "Жить стало лучше, жить стало веселее". Существует легенда, что Стаханова, на самом деле, звали Андреем, а не Алексеем. Мол, Алексеем его назвали в "Правде", и якобы после того, как сам Сталин сказал, что главная партийная газета страны не может ошибаться, Стаханову выдали новые документы на имя "Алексей Стаханов". Но его дочь – Виолетта Стаханова – опровергает этот миф, указав, что в семье отца всегда называли именно Алексеем.6. За свой рекорд Стаханов был награждён орденами Ленина и Трудового Красного знамени.7. Парторг Петров, на всякий случай, предложил установить рекорд и ещё нескольким молодым шахтёрам "Центральной-Ирмино", которые должны были дублировать Стаханова и могли в случае непредвиденных обстоятельств заменить его в забое. После стахановского рекорда они спустились в шахту и побили его рекорд, за что также получили премии и ордена. Стаханов сам после возвращения из Москвы побил собственный рекорд, добыв 240 тонн угля. После этого фото Стаханова в качестве рекордсмена появилось на обложке журнала Time.Донбасский шахтёр-передовик Никита Изотов, который на момент стахановского рекорда руководил шахтами Донбасса, сам в февраля 1936 года спустился в забой и нарубил 607 тонн угля за шесть часов работы. За этот рекорд он также был представлен к правительственной награде.8. Стахановское движение, начавшееся в Донбассе, дало СССР в 30-х годах таких передовиков производства как знаменитая трактористка-гречанка Паша Ангелина из Старобешево, как мариупольский металлург Макар Мазай, которого в 1941 году расстреляли фашисты, как славянский железнодорожник Пётр Кривонос.9. Алексея Стаханова в 1936 году забирают в Москву и определяют на учёбу в Промышленную академию. У него было всего три класса образования, поэтому учёба ему давалась с трудом. Учился он плохо. Академию ему еле-еле удалось закончить уже во время войны.10. В Москве его поселили в знаменитом "Доме на набережной". Уже после войны он написал письмо Сталину, в котором жаловался, что у его соседей приличный ремонт и приличная мебель, а у него все пусто и бедно, поэтому он не может пригласить к себе гостей. Попросил помочь ему с ремонтом и обстановкой. Сталин, в конце концов, помог.11. В Москве и так склонный к спиртному Стаханов стал пить ещё больше. Его собутыльником был Василий Сталин, сын вождя.12. Во время войны Стаханова эвакуировали в Казахстан, в Караганду, где стал начальником шахты. В 1943 году его возвратили в Москву, где он до 1957 года проработал начальником сектора социалистического соревнования в наркомате угольной промышленности СССР.13. Со смертью Сталина для Стаханова кончились безоблачные времена. Новый глава государства Никита Хрущёв в 1957 году отправил его обратно в Донбасс, где он стал работать в шахтоуправлении в городе Чистяково (сейчас это город Торез) на незначительных управленческих должностях. Причины опалы называют разные. Среди них и хронический алкоголизм. Если это так, то Стаханова просто убрали с глаз долой. Есть такие сведения, что к его ссылке в Донбасс косвенно причастен тогдашний руководитель французских коммунистов Морис Торез, который в молодости сам был шахтёром. Якобы во время беседы в Москве с Хрущёвым он спросил: а где ваш знаменитый Стаханов? Хочу, мол, с ним поговорить как шахтёр с шахтёром. На это Никита Сергеевич, понятия не имевший, где на тот момент обитал Алексей Григорьевич, ответил Торезу: а где ему ещё быть как не в Донбассе. Приезжайте, мол, товарищ Торез к нам ещё раз, и мы вам организуем с ним встречу. После этого ничего не оставалось делать, как отправить Стаханова в Донбасс. Но это все истории, неподтвержденные документально.14. В Чистяково/Торезе Стаханов продолжал спиваться, что и стало в конечном итоге причиной его инсульта, а потом и смерти.15. При Брежневе о Стаханове снова вспомнили и к 35-летию стахановского движения присвоили звание Героя Социалистического труда с вручением Звезды Героя и второго ордена Ленина.16. В 1974 году он вышел на пенсию, а осенью 1977 года в возрасте 71 года скончался в Торезе в психиатрической больнице в полном беспамятстве. С одной стороны, считается, что туда он попал на почве психического расстройства из-за хронического алкоголизма. Однако его дочь Виолетта отрицает эту причину, указывая, что то время инсультников лечили именно в психиатрической больнице, так как тогда в Торезе именно там было соответствующее отделение.17. Стаханов был женат три раза. Первой его женой была цыганка Евдокия Русакова, которую он страстно любил. По рассказам Виолетты Стахановой, с ней он познакомился в столовой своей шахты, где та работала. От нее у него было двое детей – Клавдия и Виктор. Однако, Евдокия закрутила роман с местным милиционером, тоже цыганом. В конце концов, бросила мужа и детей и ушла с цыганским табором. Рассказы о том, что это именно партия настойчиво рекомендовала Стаханову расстаться с такой женой, которой не подобало из-за своего морального облика быть спутницей жизни основателя стахановского движения, не имеет под собой основания.Второй женой стала Галина Бондаренко, которой на тот момент было всего 14 лет. По словам Виолетты Стахановой, чтобы она смогла выйти замуж, по настоянию ее отца ей выдали новые документы, в которых приписали два года. Вот с ней Стаханов и переехал в Москву в "Дом на Набережной". У неё родилось четверо детей от Стаханова. Выжили только двое – Виолетта и Алла. Дети от первого брака Стаханова также воспитывались в новой семье отца.Галина отказалась в 1957 году покидать Москву и переезжать вслед за мужем в Донбасс. Она сначала приезжала к нему раз в месяц. Однако, узнав, что в Чистяково/Торезе у мужа появились другие женщины, стала выяснять отношения с мужем, что привело к рукоприкладству со стороны Стаханова. После этого она в Донбасс ездить перестала.С третьей женой Антониной, которая была родной сестрой парторга Константина Петрова, он сошёлся в Торезе и там же с ней и расписался. Она, по замыслу Петрова, должна была следить за ним, чтобы он не спивался. Стаханов фактически стал двоеженцем, так как не развёлся с Галиной. Именно на этом основании уже после смерти Алексея Григорьевича последняя подала в суд. Брак с Антониной был признан фиктивным. В итоге пенсию Героя Социалистического труда стала получать Галина, а не Антонина.18. Могила Стаханова на Старом городском кладбище Тореза на момент незалежности была позабыта и заброшена. Ее случайно то ли в конце 90-х, то ли в начале нулевых обнаружил один из местных шахтёров, который навещал своих родственников. Он сообщил об этом новым властям города, которые встретили эту новость с удивлением: у нас что, похоронен Стаханов? Могила была расчищена и обновлена. На стеле значится дата рождения Стаханова по старом стилю – 21.12.1905 года, хотя должна была стоять новая – 3 января 1906 года.19. Власти Украины в рамках политики декоммунизации, которую провозгласили после государственного переворота 2014 года, переименовали Торез обратно в Чистяково, а Стаханов – в Кадиевку. Однако ни власти ЛДНР, ни власти России этого не признали.20. Парторг Константин Петров, инициатор стахановского рекорда, без которого Алексей Стаханов так бы и умер простым смертным, скончался уже при незалежной Украине в 1995 году. Похоронен в Стаханове. В 1975 году ему также было присвоено звание Героя Социалистического труда.Смотрите также интервью Александра Чаленко с краеведом из Тореза Кого Стаханов подставил своим рекордом? Историк-краевед Гануляк о легендарном шахтёре Донбасса

2025

