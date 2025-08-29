https://ukraina.ru/20250829/otdelitsya-ili-byt-sedennoy-zapadom-respublika-serbskaya-planiruet-referendum-o-nezavisimosti-1067865003.html

Отделиться или быть съеденной Западом. Республика Сербская планирует референдум о независимости

Отделиться или быть съеденной Западом. Республика Сербская планирует референдум о независимости

Президент Республики Сербской Милорад Додик в ближайшее время планирует поехать в Москву, чтобы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным и попросить поддержки для проведения референдума о независимости Республики Сербской

Додик допустил возможность повторной встречи с Путиным в октябре."А сейчас я поеду, чтобы попросить наших российских друзей подготовиться к заседанию Генеральной ассамблеи ООН. Я их также попрошу пояснить существующую ситуацию и поддержать нас в нашем стремлении провести референдум и получить независимость", — рассказал Додик в интервью агентству "Спутник".В ходе встречи в Москве президент Республики Сербской планирует также попросить Россию наложить вето на присутствие военной миссии Евросоюза в Боснии и Герцеговине (ALTEA), так как считает ее оккупационным фактором.О планах Республики Сербской провести референдум о независимости Милорад Додик заявил после того, как Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины пятью голосами "за" и двумя "против" проголосовала за проведение внеочередных президентских выборов в Республике Сербской 23 ноября.Самый серьезный политический кризис за всю историю существования Республики Сербской начался летом 2023 года, когда парламент автономии, в ответ на попытки назначенного Западом в обход Совбеза ООН представителем мирового сообщества по Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта отнять у нее право распоряжаться собственными природными ресурсами, отказался исполнять его решения.Постановление парламента Республики Сербской Шмидт аннулировал на основании тех полномочий, которыми в соответствии с Боннскими договоренностями, согласованными в 1997 году, обладает верховный представитель международного сообщества в БиГ. Додик проигнорировал волю Шмидта, назвав его самозванцем. Действительно, мандат немецкого дипломата не был утвержден СБ ООН из-за возражений России и Китая.Тогда Шмидт внес в уголовный кодекс БиГ пункт о том, что несоблюдение решений высокого представителя является уголовным преступлением. На основании этого пункта было возбуждено уголовное дело, одним из фигурантов которого стал президент Республики Сербской Милорад Додик.Суд БиГ 26 февраля признал Додика виновным в несоблюдении решений Шмидта и лишил его мандата президента Республики Сербской. Приговор Додик обжаловал, однако в августе Апелляционная палата суда БиГ оставила решение о лишении мандата главы Республики Сербской в силе.Парламент Республики Сербской ответил на это решением о проведении референдума о доверии Милораду Додику.Однако после решения ЦИК БиГ о назначении внеочередных парламентских выборов ставки значительно поднялись. При этом речь идет не о борьбе отдельного политического лидера за сохранение президентского поста, а о существовании Республики Сербской в рамках единого государства Босния и Герцеговина.По словам историка, доцента кафедры международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Анны Филимоновой, все, что происходит с Республикой Сербской в течение 30 лет после Дейтонского соглашения — это постоянное нарушение международного права со стороны "международного сообщества"."Это непрестанное применение внеправовых методов, силы, двойных стандартов и обмана. У РС поступательно урезаются компетенции, которые ей принадлежат по Дейтонскому соглашению и его 12 приложениям", — отметила Филимонова в интервью Украина.ру.Для этого "международное сообщество" использовало так называемые Боннские полномочия — введенный в политическую практику комплекс компетенций высокого представителя, которые в правовом смысле не имеют легитимности и не являются законом ни для Республики Сербской, ни для Федерации БиГ, ни для всей БиГ, напомнила эксперт. По ее словам, эти полномочия высокого представителя в БиГ превратились в инструмент манипуляций, прикрывающийся авторитетом международных организаций."Является ли Республика Сербская субъектом, нуждающимся в международном патронате? Нет. Республика Сербская — это сложившееся, доказанно эффективно функционирующее государство", — заявила историк.Филимонова провела международно-правовой анализ причин последнего политического кризиса в Боснии и Герцеговине. По ее словам, высшими правовыми инстанциями в споре вокруг мандата Милорада Додика являются не Кристиан Шмидт, не Апелляционный суд и не ЦИК БиГ, а Конституция Республики Сербской, которая представляет собой часть международного Дейтонского соглашения, окончившего войну в Боснии и Герцеговине в 1995 году."Шмидт встает над конституционно-правовым порядком БиГ, и это является внеправовым насилием. Конституция БиГ не знает такого понятия как "высокий представитель", - отметила эксперт."Босния и Герцеговина вступила в один из острейших кризисов XXI в.'", — отметила Филимонова.По ее словам, для Республики Сербской суть дела заключается в экзистенциальном вопросе — либо развиваться дальше как самостоятельное государство, либо быть "съеденным" Западом. В составе БиГ сербскую автономию Запад будет планомерно интегрировать, сокращать и лишать прав и возможностей во всех сферах, полагает историк.Поэтому то, с чем Додик обратится к российскому президенту, является революционным, но одновременно и эволюционным шагом, считает Филимонова."На этот шаг президента Республики Сербской вынудили действия внешних сил, показав ему всю недееспособность предыдущей модели. Остаться в прежней ситуации, заморозить ее, не получится — коренные изменения уже произошли. Теперь вопрос заключается только в том, в каком виде произойдет оформление новой ситуации — в пользу Республики Сербской или против нее", — заявила эксперт.При этом решающей для судьбы Республики Сербской будет поддержка не России, а Сербии, полагает Филимонова."Именно Александру Вучичу предстоит сказать решающее слово, и от того, каким оно будет, во многом, будет зависеть судьба РС. Но по Черногории и Косово мы видим, что Белград только имитирует активность по защите интересов сербов. Вучич на словах поддерживает Додика, но мы видим постоянное расширение наступления на Республику Сербскую. Со стороны Вучича реальных дел в этом направлении нет", — рассказал историк.По ее словам, все, о чем думает в настоящий момент Вучич — как остаться у власти в условиях расширения студенческих протестов в стране."Сербия обязана помогать сербам Республики Сербской и Черногории — обеспечивать защиту и развивать сотрудничество. Бездействие в этом направлении уже имеет серьезные последствия. В перспективе в планах условных глобалистов — отдельная Рашская область, Воеводина, юг Сербии, т.е. сведение современной Сербии в минимальные границы Белградского пашалыка Османской империи", — подытожила Анна Филимонова.Читайте также: "Слить" Додика в трубу "Дружбы". Почему Вучичу вдруг захотелось встретиться с Путиным

