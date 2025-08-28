https://ukraina.ru/20250828/ukraina-ispolzuet-trampa-kak-diplomaticheskogo-posrednika-ischenko-rasskazal-o-roli-ssha-1067754649.html

"Украина использует Трампа как дипломатического посредника": Ищенко рассказал о роли США

Несмотря на непопулярность Дональда Трампа на Украине, официальный Киев не может позволить себе выступать против США, так как Вашингтон остается главным партнером, обеспечивающим как военную, так и политико-дипломатическую поддержку. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

Собеседник издания пояснил, что "выступать против США они тоже не могут, потому что это их самый главный партнер". Для Украины, подчеркнул он, "Соединённые Штаты ещё важны в качестве серьёзной политической силы, на которую можно опираться".Ищенко раскрыл механизм: "они используют Трампа как дипломатического посредника, забрасывая свои инициативы в Россию, чтобы выторговать какие-то уступки". По его словам, это один из механизмов для давления на Россию, поэтому "выступать против США на Украине не получается", даже если политика отдельно взятого американского лидера противоречит интересам Киева.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Украина использует Трампа как посредника, чтобы торговаться с Россией" на сайте Украина.ру.Также на тему мобилизации и ТЦК в статье Павла Котова "Арифметика мобилизации. Когда ждать на фронте последнего украинца" на сайте Украина.ру.

