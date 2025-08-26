https://ukraina.ru/20250826/arifmetika-mobilizatsii-kogda-zhdat-na-fronte-poslednego-ukraintsa-1067679252.html

Арифметика мобилизации. Когда ждать на фронте последнего украинца

Что ни день, то новые эксцессы, связанные с мобилизацией на Украине. Один из последних случаев – гибель главы федерации брейк-данса Кировоградской области Евгения Кушнира после задержания его сотрудниками военкомата

Смертельно опасные ТЦККушнир имел отсрочку от мобилизации, однако танцора и основателя школы брейк-данса в Кропивницком (бывший Кировоград) задержали на днях в Черкассах, когда он направлялся в украинскую столицу.Как это часто бывает в таких ситуациях, родственники мужчины долго не могли выяснить его судьбу, а когда выяснили, то схватились за голову – оказывается, Кушнир уже лежал в реанимации Смелянской больницы, где он и скончался 24 августа.Официальная версия от местного территориального центра комплектования (ТЦК) – танцор должен был быть мобилизован, однако, когда его доставляли в военкомат, он самовольно открыл дверь авто и выпал наружу, из-за чего получил травмы, от которых впоследствии скончался.В эту историю можно было бы поверить, если бы не множество аналогичных случаев, когда людей буквально забивали в ТЦК до смерти.Недавно международный скандал между Украиной и Венгрией вызвала гибель в ТЦК на Закарпатье Йожефа Шебештьена, который имел венгерский паспорт. По информации СМИ, он отказался воевать, поэтому его жестоко избили, после чего мужчина умер. Будапешт потребовал от Киева расследовать это происшествие и обвинил украинские власти в том, что они не хотят искать виновных в гибели венгра.Бывают и случаи, имеющие скорее трагикомический характер. Так, один 20-летний украинец пытался 13 раз нелегально перейти через границу, однако каждый раз его ловили пограничники и отправляли обратно.Разрешать или не разрешатьПоследняя история примечательна. Мобилизации на Украине подлежат лица с 25 лет, но те, кто еще не достиг этого возраста, тоже не могут вздохнуть спокойно, так как выехать из страны им нельзя.Это привело к тому, что родители массово отправляют своих 17-летних сыновей за рубеж, пока у них есть такая возможность.В последнее время на Украине идут разговоры, что молодым людям до 25-ти все же могут разрешить выезд за границу. Впервые о такой возможности рассказал Владимир Зеленский. Уточнять детали он не стал и вопрос повис в воздухе.Накануне в Верховной Раде был зарегистрирован соответствующий законопроект, авторами которого стали представители правящей партии "Слуга народа".Риски принятия такого закона велики: с одной стороны, это позволит немного сбавить негатив в сторону власти, с другой, молодые украинцы массово ломанутся из страны, и ВСУ через какое-то время столкнутся с серьезным кризисом при пополнении своих рядов.Вариантов несколько: либо власти уверены в скором завершении боевых действий и сознательно идут на послабления, либо же имеет место просто еще одна пиар-акция, которая будет свернута после окрика из Генштаба, которому-де некем будет воевать.Сколько человек мобилизовали на УкраинеВ октябре прошлого года тогдашний секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Литвиненко рассказал, что под ружье по мобилизации были поставлены 1,050 млн украинцев. В следующие три месяца он обещал, что мобилизованы будут еще 160 тыс. человек.Косвенно эти данные подтверждаются из других источников. Недавно, например, российские хакеры из KillNet опубликовали взломанные документы Генштаба ВСУ, в котором число потерь (погибших и пропавших без вести) обозначено в 1,7 млн человек.Эти цифры примерно сопоставимы, если учитывать, что в ВСУ еще остается кадровый состав, воюют иностранные наемники, а многие просто ушли в "самоволку" и назад не вернулись. Оставшуюся разницу можно списать на то, что озвученные украинскими властями цифры по мобилизации наверняка не соответствуют действительности.Предполагалось, что 1,050 млн плюс 160 тыс. мобилизованных помогут заполнить штатную численность подразделений ВСУ на 85%, однако очевидно, что ситуация с кадрами гораздо хуже и некоторые части уже давно не видели никакого пополнения, при том, что потерь меньше не становится, а скорее наоборот.Как сообщало в начале этого года Министерство обороны РФ, за январь на Украине мобилизовали 28 тыс. человек, а общие потери доходили в тот месяц почти до 52 тыс. военнослужащих.Еще немного цифрЕсли за исходную точку принять тот факт, что боевые действия будут продолжаться еще какое-то время, то следуют понять, каковы дальнейшие перспективы мобилизации на Украине.Здесь уместно вернуться к законопроекту о разрешении выезда за границу гражданам 18-24 лет. По оценке ООН на март этого года, таковых на Украине сейчас набирается порядка 1,5 млн человек. Очевидно, что это большой мобилизационный резерв на случай, если дела пойдут совсем плохо.Проблема в том, что снижение мобилизационного возраста станет в обществе крайне непопулярным шагом, который может сильно ударить по внутриполитическим позициям правящего режима.Именно этим, а не абстрактной заботой о генофонде можно объяснить то, что Зеленский еще не погнал на убой граждан этой возрастной категории.Если снижать возраст мобилизации по году, то за каждый такой год можно призвать дополнительно по 100 тыс. человек, утверждал ранее депутат Верховной Рады Сергей Евтушок. То есть если дело дойдет до мобилизации с 18 лет, то по этой схеме в ВСУ будут призваны еще 700 тыс. человек.Не исключено, что будут найдены какие-то альтернативные добровольно-принудительные варианты по привлечению молодежи в армию. Из этой серии – так называемый молодежный контракт, который можно заключить с 18 лет. За год участия в боевых действиях в качестве привилегий обещаны солидные выплаты, образование и прочие льготы, однако дадут все не сразу, а служить придется во фронтовых штурмовых частях.Желающих пока зафиксировано не много. Счет добровольцев по этой программе идет даже не на тысячи, а едва ли не на сотни.Теоретически, подправить ситуацию можно и в рамках нынешнего мобилизационного возраста. По разным оценкам, на Украине должно быть около 10-11 млн мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. Украинская редакция Forbes полагает, что из них годными к службе могут быть призваны 3,7 млн человек.Порядка миллиона из них уже были мобилизованы, если верить украинским властям, следовательно остается еще порядка 2,5 млн. Понятно, что кто-то имеет бронь, кто-то сбежал, а кто-то вовсе не попадает в поле зрения государства, но даже за вычетом этих людей потенциального резерва должно хватить.Да, чтобы загнать этих людей в ВСУ придется задействовать мощь украинской репрессивной машины на полную катушку, однако в Киеве наверняка будут полагать, что игра стоит свеч. Таким образом, война "до последнего украинца", если на этом будет настаивать киевский режим, при сохранении нынешних темпов может продолжаться еще относительно долго, а надежды на то, что ВС Украины скоро кончатся, слишком оптимистичны.О ситуации в зоне СВО - в материале издания Украина.ру Спецоперация на минувшей неделе. В Киеве впервые признали крайне тяжёлое положение ВСУ.

