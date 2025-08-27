https://ukraina.ru/20250827/za-dengi-postoyat-s-kartonkoy-oni-ne-boyalis-ischenko-pro-otsutstvie-protestov-za-mir-na-ukraine-1067698969.html
"За деньги постоять с картонкой они не боялись": Ищенко про отсутствие протестов за мир на Украине
"За деньги постоять с картонкой они не боялись": Ищенко про отсутствие протестов за мир на Украине - 27.08.2025 Украина.ру
"За деньги постоять с картонкой они не боялись": Ищенко про отсутствие протестов за мир на Украине
Отсутствие массовых протестов за мир на Украине связано не со страхом населения, а с полным контролем над информационным полем и отсутствием подобных команд со стороны кураторов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-08-27T04:20
2025-08-27T04:20
2025-08-27T04:20
новости
украина
запад
ростислав ищенко
украина.ру
тцк
набу
протесты
зеленский протесты
мир
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/17/1065798265_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_0fba924f2142f3abca906b2725cb5dac.jpg
Эксперт обратил внимание на парадокс: "бежать из страны они не боятся тем не менее, хотя их могут подстрелить на границе или где они могут утонуть в Тисе. Драться с ТЦК они не боятся, хотя ТЦКшники уже на поражение стали постреливать. Постоять за деньги несколько дней с картонкой "Верните НАБУ" они тоже не боялись". Однако, как отметил Ищенко, "за мир выступить боятся", так как за это будут бить дубинками и обвинять в работе на ФСБ.Политолог объяснил, что любые протестные настроения на Украине управляемы и имеют четкий сценарий: "Вначале возбуждаем на Украине общественность, которая начинает выходить на улицы и говорить, что Зеленский плохой. Потом эту картинку показываем Западу: Зеленский потерял контроль над ситуацией, его надо менять". При этом, констатировал он, "украинский народ не возбуждается по этому поводу"."Вы видели какие-то выступления на Украине после того, как Зеленский и его европейские партнеры приехали в Вашингтон и убеждали Трампа воевать дальше? Никаких выступлений не было", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Украина использует Трампа как посредника, чтобы торговаться с Россией" на сайте Украина.ру.Также на тему "бусификации" и ТЦК в статье Павла Котова "Арифметика мобилизации. Когда ждать на фронте последнего украинца" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250713/1065153831.html
украина
запад
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/17/1065798265_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_acaf502b89e99d826ffde5107cc6aaae.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, запад, ростислав ищенко, украина.ру, тцк, набу, протесты, зеленский протесты, мир, главные новости
Новости, Украина, Запад, Ростислав Ищенко, Украина.ру, ТЦК, НАБУ, протесты, зеленский протесты, мир, Главные новости
"За деньги постоять с картонкой они не боялись": Ищенко про отсутствие протестов за мир на Украине
Отсутствие массовых протестов за мир на Украине связано не со страхом населения, а с полным контролем над информационным полем и отсутствием подобных команд со стороны кураторов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Эксперт обратил внимание на парадокс: "бежать из страны они не боятся тем не менее, хотя их могут подстрелить на границе или где они могут утонуть в Тисе. Драться с ТЦК они не боятся, хотя ТЦКшники уже на поражение стали постреливать. Постоять за деньги несколько дней с картонкой "Верните НАБУ" они тоже не боялись".
Однако, как отметил Ищенко, "за мир выступить боятся", так как за это будут бить дубинками и обвинять в работе на ФСБ.
Политолог объяснил, что любые протестные настроения на Украине управляемы и имеют четкий сценарий: "Вначале возбуждаем на Украине общественность, которая начинает выходить на улицы и говорить, что Зеленский плохой. Потом эту картинку показываем Западу: Зеленский потерял контроль над ситуацией, его надо менять".
При этом, констатировал он, "украинский народ не возбуждается по этому поводу".
"Вы видели какие-то выступления на Украине после того, как Зеленский и его европейские партнеры приехали в Вашингтон и убеждали Трампа воевать дальше? Никаких выступлений не было", — резюмировал собеседник издания.