"За деньги постоять с картонкой они не боялись": Ищенко про отсутствие протестов за мир на Украине

Отсутствие массовых протестов за мир на Украине связано не со страхом населения, а с полным контролем над информационным полем и отсутствием подобных команд со стороны кураторов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

Эксперт обратил внимание на парадокс: "бежать из страны они не боятся тем не менее, хотя их могут подстрелить на границе или где они могут утонуть в Тисе. Драться с ТЦК они не боятся, хотя ТЦКшники уже на поражение стали постреливать. Постоять за деньги несколько дней с картонкой "Верните НАБУ" они тоже не боялись". Однако, как отметил Ищенко, "за мир выступить боятся", так как за это будут бить дубинками и обвинять в работе на ФСБ.Политолог объяснил, что любые протестные настроения на Украине управляемы и имеют четкий сценарий: "Вначале возбуждаем на Украине общественность, которая начинает выходить на улицы и говорить, что Зеленский плохой. Потом эту картинку показываем Западу: Зеленский потерял контроль над ситуацией, его надо менять". При этом, констатировал он, "украинский народ не возбуждается по этому поводу"."Вы видели какие-то выступления на Украине после того, как Зеленский и его европейские партнеры приехали в Вашингтон и убеждали Трампа воевать дальше? Никаких выступлений не было", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Украина использует Трампа как посредника, чтобы торговаться с Россией" на сайте Украина.ру.Также на тему "бусификации" и ТЦК в статье Павла Котова "Арифметика мобилизации. Когда ждать на фронте последнего украинца" на сайте Украина.ру.

