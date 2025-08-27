https://ukraina.ru/20250827/pridut-vooruzhennye-do-zubov-sereznye-rebyata-baranets-o-realnoy-ugroze-evropeyskoy-interventsii-1067672900.html

"Придут вооруженные до зубов серьезные ребята": Баранец о реальной угрозе европейской интервенции

Появление армейских подразделений стран НАТО на Украине неминуемо приведет к эскалации конфликта до регионального, а затем и до мирового уровня. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру

Баранец опроверг расхожее мнение о слабости европейского ВПК: "Ничего подобного. Придут серьезные ребята. Вооруженные до зубов и обладающие отнюдь не ржавой техникой. Это серьезная войсковая структура. Списывать со счетов эту угрозу — это преступление".Эксперт раскритиковал заявления НАТО о том, что их военные будут лишь "обучать" украинцев: "Европейцы же хитрые. Они говорят: "Пусть Россия не паникует. Мы заведем свои подразделения на Украину, чтобы подучить украинских солдат и офицеров". Но кто поверит, что российская армия будет мутузить только украинцев, а европейцы будут за этим в бинокль наблюдать, попивая кофе?".Баранец предупредил о неизбежности эскалации: "Они неизбежно втянуться в войну. Как мы будем реагировать? Станем их бить. А это — идеальные условия для расширения украинского конфликта на региональный, а потом на мировой уровень".В этом случае, по словам эксперта, нужно отвечать "сначала — без ядерных боеголовок. А если не одумаются, то никто не запретит нам вытащить из ножен ядерный меч".Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виктор Баранец: Если армии Европы полезут на Украину, Россия ударит по ним "Орешником" и заберет Одессу" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО в материале Анны Черкасовой "Апти Алаудинов: "Ахмат" — это бойцы не из Чечни, а из всей России" на сайте Украина.ру.

