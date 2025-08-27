"Придут вооруженные до зубов серьезные ребята": Баранец о реальной угрозе европейской интервенции
© NATOИностранные наемники, НАТО
© NATO
Появление армейских подразделений стран НАТО на Украине неминуемо приведет к эскалации конфликта до регионального, а затем и до мирового уровня. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
Баранец опроверг расхожее мнение о слабости европейского ВПК: "Ничего подобного. Придут серьезные ребята. Вооруженные до зубов и обладающие отнюдь не ржавой техникой. Это серьезная войсковая структура. Списывать со счетов эту угрозу — это преступление".
Эксперт раскритиковал заявления НАТО о том, что их военные будут лишь "обучать" украинцев: "Европейцы же хитрые. Они говорят: "Пусть Россия не паникует. Мы заведем свои подразделения на Украину, чтобы подучить украинских солдат и офицеров". Но кто поверит, что российская армия будет мутузить только украинцев, а европейцы будут за этим в бинокль наблюдать, попивая кофе?".
Баранец предупредил о неизбежности эскалации: "Они неизбежно втянуться в войну. Как мы будем реагировать? Станем их бить. А это — идеальные условия для расширения украинского конфликта на региональный, а потом на мировой уровень".
В этом случае, по словам эксперта, нужно отвечать "сначала — без ядерных боеголовок. А если не одумаются, то никто не запретит нам вытащить из ножен ядерный меч".
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виктор Баранец: Если армии Европы полезут на Украину, Россия ударит по ним "Орешником" и заберет Одессу" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО в материале Анны Черкасовой "Апти Алаудинов: "Ахмат" — это бойцы не из Чечни, а из всей России" на сайте Украина.ру.
Вчера, 12:38Залужный хочет превратить Украину в Израиль. Осталось придумать, как убрать ЗеленскогоБывший главком ВСУ Валерий Залужный пока приценивается к своему участию в гипотетических выборах президента Украины, но уже не исключает такой возможности. Если на Западе вдруг решат заменить Владимира Зеленского, то неминуемо возникает вопрос: а как это сделать?
Подписывайся на