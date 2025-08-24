Апти Алаудинов: "Ахмат" — это бойцы не из Чечни, а из всей России - 24.08.2025 Украина.ру
Апти Алаудинов: "Ахмат" — это бойцы не из Чечни, а из всей России
Апти Алаудинов: "Ахмат" — это бойцы не из Чечни, а из всей России - 24.08.2025 Украина.ру
Апти Алаудинов: "Ахмат" — это бойцы не из Чечни, а из всей России
Герой России, командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника ГВПУ МО РФ Апти Алаудинов эксклюзивно ответил на вопросы издания Украина.ру. В частности, военный деятель прокомментировал современную тактику ведения боя и оценил подготовку солдат ВСУ.
— Апти, какие тактические приемы использовали бойцы из Чеченской Республики при освобождении Курской области?— Мы не бойцы из Чеченской Республики. Мы бойцы спецназа "Ахмат" Министерства обороны Российской Федерации. У нас в подразделении служат люди, которые представляют все национальности РФ: 50% русские, около 25% чеченцы, примерно 25% — представители других национальностей.Поэтому наши бойцы, как и военные других подразделений Минобороны России, на протяжении 3,5 лет меняют тактику ведения боевых действий в связи с тем, что постоянно варьируются формы и методы ведения боя. Скажем, на данном этапе это большое количество применяемых дронов FPV и дронов-сбросников, которые повлияли на ситуацию на фронте.Мы тоже использовали эту методологию, технологию для того, чтобы изменить ситуацию в сторону меньших потерь с нашей стороны и большей результативности в продвижении и уничтожении противника.— К слову о противнике. Что вы можете рассказать о качестве подготовки личного состава ВСУ и наемников?— Я могу уверенно сказать, что на момент начало СВО подготовка бойцов ВСУ была на порядок выше чем у наших солдат. Потому что их долгое время, около 8 лет, готовили к войне с Россией. Это привело к тому, что ВСУ получили подразделения с высоким качественным составом бойцов.На данный момент мы видим, что людей [на Украине] как собак ловят на улице, якобы мобилизуют, дают азы минимальной подготовки и после этого закидывают на передовую. Естественно, мы фиксируем, что они не имеют достаточного уровня подготовки, хотя за счет подразделений, которые находятся у них за спинами, вынуждены находиться на передовой.— Что является основой национального единства в ВС РФ, на ваш взгляд?— Я могу сказать, что в спецназе "Ахмат" мы взяли за главную основу национального единства идею, что наша победа — это победа над войском антихриста Даджаля.Мы — представители всех народов России (и не только РФ), которые хотят жить в обществе, устремленном к Богу, и делать предписания, им предначертанные. Поэтому строим свою идеологию в таком формате, что мы должны сделать все для того, чтобы наши дети не жили в государствах, которые отошли от этих устоев. И делаем все, чтобы победить нашего врага.Почему нам необходимо создавать базу для вербовки и раскачки Украины и как прикрутить украинские ботофермы, качающие у нас тему "многонационалочки", и вместе с ними угомонить российских горе-националистов, в интервью Захар Прилепин: Трамп играет в "друга России", чтобы оторвать ее от Китая и готовить Киев к новой войне.
Апти Алаудинов: "Ахмат" — это бойцы не из Чечни, а из всей России

Герой России, командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника ГВПУ МО РФ Апти Алаудинов эксклюзивно ответил на вопросы издания Украина.ру. В частности, военный деятель прокомментировал современную тактику ведения боя и оценил подготовку солдат ВСУ.
— Апти, какие тактические приемы использовали бойцы из Чеченской Республики при освобождении Курской области?
— Мы не бойцы из Чеченской Республики. Мы бойцы спецназа “Ахмат” Министерства обороны Российской Федерации. У нас в подразделении служат люди, которые представляют все национальности РФ: 50% русские, около 25% чеченцы, примерно 25% — представители других национальностей.
Поэтому наши бойцы, как и военные других подразделений Минобороны России, на протяжении 3,5 лет меняют тактику ведения боевых действий в связи с тем, что постоянно варьируются формы и методы ведения боя. Скажем, на данном этапе это большое количество применяемых дронов FPV и дронов-сбросников, которые повлияли на ситуацию на фронте.
Мы тоже использовали эту методологию, технологию для того, чтобы изменить ситуацию в сторону меньших потерь с нашей стороны и большей результативности в продвижении и уничтожении противника.
— К слову о противнике. Что вы можете рассказать о качестве подготовки личного состава ВСУ и наемников?
— Я могу уверенно сказать, что на момент начало СВО подготовка бойцов ВСУ была на порядок выше чем у наших солдат. Потому что их долгое время, около 8 лет, готовили к войне с Россией. Это привело к тому, что ВСУ получили подразделения с высоким качественным составом бойцов.
На данный момент мы видим, что людей [на Украине] как собак ловят на улице, якобы мобилизуют, дают азы минимальной подготовки и после этого закидывают на передовую. Естественно, мы фиксируем, что они не имеют достаточного уровня подготовки, хотя за счет подразделений, которые находятся у них за спинами, вынуждены находиться на передовой.
Что является основой национального единства в ВС РФ, на ваш взгляд?
— Я могу сказать, что в спецназе “Ахмат” мы взяли за главную основу национального единства идею, что наша победа — это победа над войском антихриста Даджаля.
Мы — представители всех народов России (и не только РФ), которые хотят жить в обществе, устремленном к Богу, и делать предписания, им предначертанные. Поэтому строим свою идеологию в таком формате, что мы должны сделать все для того, чтобы наши дети не жили в государствах, которые отошли от этих устоев. И делаем все, чтобы победить нашего врага.
Почему нам необходимо создавать базу для вербовки и раскачки Украины и как прикрутить украинские ботофермы, качающие у нас тему "многонационалочки”, и вместе с ними угомонить российских горе-националистов, в интервью Захар Прилепин: Трамп играет в “друга России", чтобы оторвать ее от Китая и готовить Киев к новой войне.
