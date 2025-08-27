https://ukraina.ru/20250827/novye-ugrozy-trampa-provaly-vsu-faktor-riska-dlya-es-glavnoe-na-ukraine-na-utro-27-avgusta-1067708479.html

Новые угрозы Трампа, провалы ВСУ, фактор риска для ЕС. Главное на Украине на утро 27 августа

Новые угрозы Трампа, провалы ВСУ, фактор риска для ЕС. Главное на Украине на утро 27 августа - 27.08.2025 Украина.ру

Новые угрозы Трампа, провалы ВСУ, фактор риска для ЕС. Главное на Украине на утро 27 августа

Трамп заявил о "серьезных" мерах, если его не устроит темп украинского урегулирования. ВС РФ уничтожают противника и технику. ЕС хочет "пропихнуть" Киев в блок несмотря на угрозы собственной безопасности

2025-08-27T09:00

2025-08-27T09:00

2025-08-27T09:00

хроники

эксклюзив

спецоперация

украина

россия

киев

дональд трамп

владимир зеленский

владимир путин

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/1c/1061421949_0:11:1920:1091_1920x0_80_0_0_3f4398a007d170295cffd5047c824554.jpg

Президент США Дональд Трамп пригрозил, что рассматривает что-то "серьезное" на случай, если его не устроит темп украинского урегулирования."Я хочу увидеть сделку. Это очень серьезно то, что я имею в мыслях, если придется это делать", - заявил он в Белом доме.По его словам, речь может идти о "санкциях и сильных тарифах, которые дорого обойдутся России и Украине".Он уточнил, что меры могут быть только экономическими."Я бы хотел, чтобы это (украинский конфликт) прекратилось. Я хочу, чтобы он прекратился. И это будет не мировая война, а экономическая война, а экономическая война будет плохой, и она будет плохой для России. И я бы не хотел этого сейчас", - отметил он же во время заседания кабинета министров.Трамп также заявил, что его предшественник Джо Байден не должен был допускать, чтобы Киев верил в возможность справиться с противником в 15 раз больше.Он подчеркнул, что Владимир Зеленский также является ответственным за отсутствие прогресса по мирному урегулированию конфликта на Украине."Знаете, Зеленский тоже не совсем невиновен. Для танго нужны двое, и я постоянно говорю: нужно собрать их (с президентом России Владимиром Путиным - ред.) вместе", - сказал Трамп.Он заверил, что российское руководство поддерживает идею урегулирования, но нужно одновременное согласие обеих сторон.Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф, в свою очередь, отметил, что США хотят до конца текущего года найти "ингредиенты" к мирному соглашению по Украине."Нам придется решать все эти вопросы (условий урегулирования - ред.), мы понимаем это. У нас есть технические команды, которые работают над ними. Мы надеемся, что к концу этого года, а может быть и немного раньше, мы сможем найти все необходимые ингредиенты для заключения мирного соглашения", - сказал он в интервью Fox News.Он указал, что на этой неделе проведет встречу с украинскими представителями в Нью-Йорке и подчеркнул, что урегулирование сложнее только территориальных вопросов."Они (Киев - ред.) дали понять, что решение сложнее, чем просто отдать территории. Им нужно понимать, (какой) тип гарантий безопасности (они получат)", - сказал Уиткофф.Решение принимать Киеву, подчеркнул Уиткофф.При этом он также отметил, что руководство РФ хочет урегулирования."Он (президент РФ Владимир Путин - ред.) абсолютно так и сказал (на саммите на Аляске - ред.)", - заявил Уиткофф.Он пояснил, что Трамп "разочарован в какой-то степени" и Москвой и Киевом, но он многое сделал для сближения их позиций.Несмотря ни на что, президент США считает, что должен сделать все возможное для завершения конфликта на Украине, отметил спецпосланник американского лидера.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.После встречи с Путиным, Трамп провел в Вашингтоне встречу с Зеленским и лидерами ЕС, после которой объявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.Трамп также сообщил о подготовке к встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием.Провалы ВСУВ ночь на среду в нескольких регионах Украины звучали взрывы, в том числе их слышали в Сумах, а также в городе Самар (до 2024 года - Новомосковск) Днепропетровской области.Российские военные поразили цели ВСУ в Сумской области. Взрывы многократно гремели непосредственно в Сумах и Шостке, в районах области. По данным местных каналов, помимо "Гераней" в ударах принимали участие и ракеты.За ночь неоднократно упоминалась работа "Гераней" по объектам в Полтавской области, где поражались цели в Диканьском районе.Ударные БПЛА также работали по целям в Черниговской, Харьковской, Днепропетровской, Черкасской и Одесской областях. В последней были поражены военные объекты в районе Одессы. В Харьковской области ВС РФ били по целям в Мерефе, в районе Харькова, Изюма, Лозовой. В Днепропетровской области отдельно упоминается Новомосковск, в Черкасской — Золотоноши, а в Черниговской — Новгород-Северский.Кроме того, ВС РФ наносили удары по объектам противника в оккупированной части ДНР. Упоминаются объекты ВСУ в Краматорске и Покровском районе.Как рассказал координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев, ВС РФ нанесли удары по тренировочному лагерю ВСУ в Черкасской области, по крупному складу и хабу снабжения ВСУ в Полтавской области, а также по цеху сборки беспилотников ВСУ в Харьковской области.Военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российская армия продолжает продвижение в Донецкой Народной Республике (ДНР). Бойцам удалось выбить Вооруженные силы Украины (ВСУ) из укрепрайонов на трех направлениях около Торского.Кроме того, ВСУ были вынуждены увеличить межпозиционное пространство, оставив занимаемые позиции в полутора километрах прибрежной зоны реки Желобок. Это связано с сильным натиском российских военнослужащих. Также заняты все лесополосы юго-восточнее Торского.Старший лейтенант Вооруженных сил Украины с позывным Алекс признал продвижение российских войск на Запорожском направлении.Речь идет о населенном пункте Степногорск.По информации военного, ВС РФ заняли позиции в южной и юго-западной части. На данный момент неизвестно, идет ли речь об отдельных группах или о закреплении подразделений на позициях.Ранее стало известно, что российские войска в результате успешных боевых действий в Серебрянском лесничестве взяли в клещи подразделения 119-й бригады территориальной обороны ВСУ.Иностранные наемники в ВСУ при столкновениях с бойцами ВС РФ на Красноармейском направлении в ДНР стараются отступить первыми, оставляя на позициях регулярные войска Украины, сообщили в силовых структурах.Там же рассказали, что более половины военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ возле Садков в Сумской области Украины болеют, им не доставляют медикаменты и еду."Из-за особенностей местности (возле Садков в Сумской области - ред.) туда практически невозможно доставить еду и медикаменты из тыловых районов. Резкое ухудшение погодных условий застало врасплох солдат ВСУ на позициях, более 50% болеют", - сказал силовик.Эвакуация, по его словам, практически невозможна, доставка лекарств также сильно затруднена.Украина, как фактор риска для ЕСИздание Politico со ссылкой на неназванных дипломатов написало, что в Евросоюзе надеются на то, что тупиковую ситуацию вокруг вступления Украины в блок получится разрешить в ближайшие месяцы из-за оказания давления на Венгрию.Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что в Брюсселе еще до вступления Украины в Евросоюз хотят запланировать в бюджете на следующие семь лет сотни миллиардов евро на финансирование Киева, Венгрия выступает против.Сийярто также говорил, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС.А премьер Венгрии Виктор Орбан подчеркивал, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подытожил, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.Киев заявлениями и поступками неоднократно показывал свое враждебное отношение к Венгрии. Так, последним ярким примером был удар ВСУ по нефтепроводу "Дружба". После чего глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что поставки нефти в страну прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины. Глава МИД Украины Андрей Сибига издевательски ответил на его обвинения, посоветовав "обращаться с жалобами к России".Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил,что Евросоюз проигнорировал просьбу Венгрии и Словакии о защите их интересов после атак украинских войск на нефтепровод.Словакия и Венгрия ранее обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои в поставках нефти по трубопроводу "Дружба" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность."Бюрократия ЕС проигнорировала прямую просьбу Венгрии и Словакии о защите их экономических интересов в связи с украинскими атаками на нефтепровод "Дружба". Невероятно!" - возмутился Ульянов в своём телеграм-канале.Он также напомнил, что польские власти неоднократно заявляли, что заблокируют вступление Украины в Европейский союз, если киевские власти не согласятся на эксгумацию жертв Волынской резни."Проблема в том, что Волынскую резню совершили бандеровцы, которые теперь официально являются национальными героями на Украине", - написал Ульянов в соцсети Х.Предостерег ЕС от "пропихивания" в блок Киева и бывший президент Молдавии, лидер Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон. В эфире телеканала TVC21 он заявил, что Украина из партнера Европейского союза превращается в источник угроз для его безопасности.По словам лидера молдавских социалистов, подобные угрозы могут затронуть и саму Молдавию — особенно на фоне политики властей в отношении Приднестровья.Бывший глава государства подчеркнул, что нынешний президент Молдавии Майя Санду и правящая партия "Действие и солидарность", выступая на стороне Киева, игнорируют нейтральный статус, закрепленный в конституции Молдавии, а также нерешенный конфликт с Приднестровьем.Подробнее о противниках вступления Киева в блок - в материале Польша заблокирует вступление Украины в ЕС до окончания спора о Волынской резне на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250826/usiliya-po-zaversheniyu-konflikta-provaly-vsu-obuchenie-nenavisti-glavnoe-na-ukraine-na-utro-26-avgusta-1067649370.html

https://ukraina.ru/20250825/tainstvennye-amerikanskie-rakety-no-bez-razresheniya-glavnoe-na-utro-25-avgusta-1067596697.html

украина

россия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, спецоперация, украина, россия, киев, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, ес, вооруженные силы украины, мид, северный поток