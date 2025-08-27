https://ukraina.ru/20250827/kak-rossiyskie-sladkoezhki-i-lyubiteli-sukharikov-nevolno-okazalis-sponsorami-vsu-1067720941.html

Как российские сладкоежки и любители сухариков невольно оказались спонсорами ВСУ

Как российские сладкоежки и любители сухариков невольно оказались спонсорами ВСУ - 27.08.2025 Украина.ру

Как российские сладкоежки и любители сухариков невольно оказались спонсорами ВСУ

Генеральная прокуратура РФ просит признать членами экстремистского объединения владельца корпорации KDV Дениса Штенгелова и его отца Николая Штенгелова. Их активы могут перейти в собственность государства

2025-08-27T12:45

2025-08-27T12:45

2025-08-27T12:58

эксклюзив

россия

запорожская область

австралия

вооруженные силы украины

штенгелов

сво

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/1b/1067717870_0:0:2049:1152_1920x0_80_0_0_d5366a0059d56d81d4592714b37d465d.jpg.webp

Украинско-сибирский аграрийОб административном иске Генпрокуратуры, который принят к рассмотрению Тверским районным судом Москвы стало известно 26 августа.Речь идет о том, что бизнесмен Штенгелов и его отец являются членами объединения, деятельность которого представляет угрозу жизни и здоровью россиян, основам безопасности общества и государства, поэтому оно должно быть признано экстремистским и запрещено, приводит подробности "Коммерсант".Сначала о Штенгелове-старшем. Он родился в 1951 году в селе Петровка Приморского района Запорожской области. После окончания сельской восьмилетки переехал на учебу в Докучаевск Донецкой области. В Сибири оказался благодаря приглашению старшего брата, который служил там срочную службу и остался получать высшее образование. Штенгелов закончил Томский политех, после чего устроился на работу в один из совхозов. Со временем подающий надежды выпускник превратился в крепкого хозяйственника и возглавил совхоз. В конце 1980-х в селе Губине было построено предприятие по переработке рапса. После начала приватизации Штенгелов перевел его себе в собственность и стал изготавливать на нем масло. Поговаривают, что помощь ему оказал его давний приятель - будущий губернатор Томской области Виктор Кресс, который в советские годы возглавлял совхоз "Родина", в состав которого входило и хозяйство Штенгелова. С 1995 по 2005 гг. владел несколькими компаниями в Томске, а затем уехал на родину, где возглавил аграрное предприятие "Петровское", входил в руководство регионального союза промышленников и предпринимателей.Не чурался Штенгелов-старший и политики, был членом сначала Партии регионов, а затем Аграрной партии, в 2016-2018 гг. заседал в качестве депутата в местном райсовете.Известно, что аграрий поддерживал украинскую армию еще во время т.н. антитеррористической операции в Донбассе, за что был удостоен от властей Запорожской области почетной грамоты.Как говорится в исковом заявлении Генпрокуратуры, Николай Штенгелов основал в те годы батальон территориальной обороны "Киевская Русь", командир которого Андрей Янченко был заочно арестован в РФ в 2022 году.В 2018 году российские журналисты обратились к Штенгелову за комментарием. Он не стал отрицать, что помогал ВСУ, однако, с его слов, делал это якобы едва ли не чисто символически. После начала СВО село Петровка перешло под контроль России, где сейчас Штенгелов-старший и чем он занимается, неизвестно.Сын-миллиардерСын Николая Штенгелова Денис родился в 1972 году в селе Губине Томской области. В 1994 году окончил экономический факультет Томского госуниверситета.Еще во время учебы он арендовал с друзьями небольшой склад и отгружал семечки местным пенсионеркам, которые потом реализовывали их с рук.Далее Штенгелов и его товарищи переключились на работу с поставщиками масла. Происходило это так: фирма бизнесмена оплачивала работу сельхозпредприятий, забирала у них семечки и перепродавала производителям масла, которое в конечном итоге шло дальше и поступало кондитерским фабрикам.Так Штенгелов и его отец обратили внимание на фабрику в поселке Яшкино в Кемеровской области, производство на которой в те времена дышало на ладан. После покупки он переименовал это предприятие в "Яшкино" и запустил там производство сладостей, которые в изобилии присутствуют на российских прилавках до сих пор.В 2002 году Штенгелов объединил пять сибирских и уральских предприятий в холдинг "KDV-Групп" ("Кондитерский дом Восток"), после чего принялся скупать конкурентов и известные бренды, в результате чего кроме сладостей его концерн производит сухарики, чипсы, снеки, семечки и т.д. ("Три корочки", "Кириешки", "Бабкины семечки" и т.д.).Штенгелов-младший давно живет за границей, в 2008-м он перебрался в Австралию и получил гражданство этой страны.В 2012 году KDV основала собственную сеть супермаркетов "Ярче!", которая имеет в РФ более 1 тыс. магазинов.Четыре года назад Штенгелов снова расширил свой российский бизнес, приобретя активы компании Unilever, которой принадлежали популярные торговые марки соусов Calve и "Балтимор".Инвестирует Штенгелов и в зарубежные компании. Так, в 2021 году его структуры приобрели американского производителя конфет Liberty Orchards. Не забывает он и про свою новую родину: на Зеленом континенте у него также зарегистрировано несколько компаний, а в Квинслэнде открыт теннисный центр KDV Sport, который обошелся в 50 млн долларов.Известно, что Штенгелов был одним из претендентов на покупку российской части компании ROSHEN Петра Порошенко*, в чем ему помогал его отец, однако сделку так и не заключили.В 2018 году имя Штенгелова всплыло в связи с трагедией в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", где в ходе пожара погибли 60 человек, из них 37 детей. Выяснилось, что зданием ТЦ владело ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат", 78% акций которого принадлежали Штенгелову.Расследование трагедии никак не коснулось предпринимателя, который не проходил по делу ни как подозреваемый, ни как свидетель. После произошедшего по своей инициативе он выплатил по 3 млн рублей на каждого погибшего.Согласно оценке Forbes, состояние Дениса Штенгелова на 2025 год составляло 1,4 млрд долларов.Опасность для россиянКак считает Генпрокуратура, отец и сын Штенгеловы поддерживают Украину и выступают против российской военной спецоперации. Более того, оба бизнесмена оказывают помощь украинской армии, поставляя ей продовольствие и жертвуя деньги.Сообщается, что в ходе надзорных мероприятий Генпрокуратура установила, что "ключевым источником доходов", за счет которых формируется финансовая база Штенгеловых, выступает "KDV Групп".Как пишет "Коммерсант", капитализация корпорации, головной компанией которой выступает АО "Кондитерус Ком", оценивается в 497 млрд руб., ежегодный доход — 756 млрд руб., а валовая прибыль — 139 млрд руб.Вложения Штенгелова в экономики США и Австралии – "спонсоров киевского режима" – были признаны Генеральной прокуратурой выводом денежных средств в размере более 21 млрд рублей за рубеж.Предприятия KDV таким образом превратились в "инструмент причинения экономического ущерба Российской Федерации и источник финансирования терроризма".Объединения отца и сына Штенгеловых просят признать экстремистским и запретить. Также в доход государства должна перейти группа KDV, так как этот бизнес обеспечивает миллиардеру постоянный приток капитала, который уходит недружественным странам.Нахождение KDV в собственности Штенгелова, отмечает Генпрокуратура, создает условия для нанесения РФ стратегического поражения (военного, политического, экономического, юридического и др.) со стороны Украины и Запада.Подчеркивается, что, учитывая "откровенную враждебность ответчиков" к российскому государству, есть риск, что они будут намерено кормить россиян некачественной или опасной для жизни продукцией.Во всей этой истории удивляет только одно, почему о Штенгелове вспомнили только сейчас и как получилось, что откровенно враждебный России толстосум целых три года с момента начала СВО продолжал за счет россиян кормить украинскую армию.* Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаО том, чем сейчас занимается Петр Порошенко - в материале издания Украина.ру В ожидании ареста "майданит" и подкупает западных лоббистов. Чем занимается экс-президент Петр Порошенко.

https://ukraina.ru/20250814/superkatastrofa-zelenskogo-unizhenie-ursuly-i-vens-my-amerika-pokonchili-s-finansirovaniem-etoy-voyny-1066970118.html

россия

запорожская область

австралия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Павел Котов

Павел Котов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, россия, запорожская область, австралия, вооруженные силы украины, штенгелов, сво, украина