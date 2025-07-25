https://ukraina.ru/20250725/maydanit-s-sorosyatami-i-podkupaet-zapadnykh-lobbistov-chem-zanimaetsya-eks-prezident-petr-poroshenko-1065859876.html

В ожидании ареста "майданит" и подкупает западных лоббистов. Чем занимается экс-президент Петр Порошенко*

В ожидании ареста "майданит" и подкупает западных лоббистов. Чем занимается экс-президент Петр Порошенко* - 25.07.2025 Украина.ру

В ожидании ареста "майданит" и подкупает западных лоббистов. Чем занимается экс-президент Петр Порошенко*

На текущей неделе на Украине разразился очередной политический кризис в связи с принятием законопроекта об ограничении полномочий НАБУ и САП, антикоррупционных органов под крышей западных посольств.

2025-07-25T07:24

2025-07-25T07:24

2025-07-25T07:27

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Определенную роль в нем играют не только "соросята", но и структуры экс-президента Петра Порошенко, с которыми он сейчас находится в союзе против Офиса президента. На митинге протеста в Киеве были замечены, как депутаты его фракции, так и "молодежка" партии "Евросолидарность".Грантовые структуры, как и Порошенко сделали в свое время ставку на Демпартию США, а Зеленский и Юлия Тимошенко пытаются обхаживать Трампа. Офис президента и спикер Рады Руслан Стефанчук всячески пытаются ограничить контакты Порошенко с его западными покровителями, периодически запрещая ему выезд из страны.Зеленский в 2019 году обещал посадить Порошенко, против него были открыты уголовные дела, но хода им не дали благодаря заступничеству западных посольств. Затем против Порошенко были введены санкции СНБО, а это излюбленный репрессивный механизм Зеленского. Они распространялись на все его активы, в том числе и Международный инвестиционный банк, один из ключевых элементов бизнес-империи Порошенко. Однако Порошенко заблаговременно большую часть своего бизнеса переписал на родственников и доверенных лиц.В конце июня "Украинская правда" сообщала, что в декларации Порошенко произошли некоторые изменения. После поездки в Германию и Турцию он сообщил, что якобы подарил 1 миллион долларов детям. Каким детям не уточнял. В Турции и Германии на запросы украинских журналистов ничего не ответили. Украинские эксперты высказывали предположения, что в ходе своих поездок Порошенко подкупает западных лоббистов.В чем обвиняют ПорошенкоНад Порошенко Дамокловым мечом висит еще список открытых против него уголовных дел. Его адвокат Илья Новиков еще в 2020 году заявлял, что таких дел на тот момент было 58. В то же время, он не исключал, что существуют уголовные производства в отношении Порошенко, о которых его адвокатам неизвестно. Многие из дел были открыты по заявлению юриста Андрея Портнова, который недавно был застрелен в Испании.Порошенко обвиняли в организации угольной схемы, по которой уголь из ДНР поставлялся на Украину под видом угля, закупленного в далекой ЮАР, так как в реальности возить оттуда уголь совсем не выгодно. По этому делу Порошенко вменяют "финансирование терроризма". Это дело с 2021 года зависло в судах.Еще одно дело – участие в Харьковских соглашениях от 2010 года о продлении пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе. Порошенко в 2010 был главой МИД и, по версии следствия, принимал участие в подготовке соглашений, хотя и не подписывал их.Кроме того, были открыты дела в связи с коррупционной составляющей при продаже Порошенко киевского завода Кузница на Рыбальском олигарху Сергею Тигипко. Обвиняли его в том, что сотрудники его Госохраны вывезли в Молдавию судью Николая Чауса, которого антикоррупционные органы затем оттуда похищали. Еще одно из обвинений касалось незаконного перемещения музейных ценностей заграницу в 2020 году.Теперь же, после попытки "майданить" 22 июля Telegram-каналы Офиса президента обещают вспомнить Порошенко о его уголовных делах. В частности ему грозят делом о госизмене. И поскольку все его финансовые махинации и "серые схемы" достаточно трудно доказуемы, вероятно, у Порошенко просто найдут Георгиевскую ленточку и обвинят в работе на РФ, как это произошло с некоторыми из детективов НАБУ.Дело о 10 чемоданахПо данным украинского издания "Страна" ему угрожает посадка в тюрьму по делу о 10 чемоданах с деньгами из Москвы. Еще в марте Печерский суд Киева взял под стражу с залогом 400 млн гривен экс-заместителя главы Управления госохраны Вадима Чучковского. У следствия есть видео, как он в 2019 году привез в Украину чемоданы с десятками миллионов евро из России.Адвокат Порошенко утверждает, что от Чучковского добиваются признания, что эти деньги ему передали для Порошенко. Следователи считают, что эти деньги якобы передали Порошенко из Москвы для его победы на выборах 2019 года. В материалах дела говорится, что на видео фигурируют некоторые неизвестные лица. Тем не менее, следствие безапелляционно делает выводы, что "по всем сопутствующим признакам это были сотрудники российских спецслужб". Эти "сотрудники" на камеру произносят, что в чемоданах деньги и при этом демонстрируют газету с датой – 28 марта 2019 года.Иными словами, у Зеленского хотят доказать, что Москва была заинтересована в победе Порошенко, который на тот момент уже 5 лет вел войну против республик Донбасса, организовал водную блокаду Крыма и начал преследование канонической православной церкви, что Зеленский лишь продолжил и усилил.Очевидно, что это дело шито белыми нитками, хотя за спиной у Порошенко немало иных преступлений. Однако на современной Украине казнокрадство и коррупция обычно не наказывается, а вот "связь с Россией" - сразу же и на полную катушку.Санкции и угрозы отправить его в тюрьму активизировали Порошенко, который живо подключился к протестам "соросят". "Теперь ему светит тюрьма. И чтоб избежать такой участи Порошенко вряд ли будет жалеть сил и средств. Рука на событиях 2013-2014 годов у него уже набита", - пишет издание "Страна" по поводу участия сторонников Порошенко в протестах 22 июля.В свою очередь у Офиса президента, считает "Страна" есть планы повысить свой рейтинг исполнением хотя бы такого предвыборного обещания 2019 года, как "посадка" Порошенко. Помешать этому может якобы либо резкое ухудшение ситуации на фронте, либо крайне негативная реакция Дональда Трампа.Более подробно о планах украинских элиты - в статье Дмитрия Ковалевича "Борются с "антикоррупционерами" и жалуются Западу на произвол. Чем занимаются украинские элиты"*Внесен в список террористов и экстремистов

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, украина, россия, москва, петр порошенко, владимир зеленский, дональд трамп, офис президента, набу, сап