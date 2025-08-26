https://ukraina.ru/20250826/marginal-i-ubiytsa-sternenko-v-the-times-kak-eto-voobsche-vozmozhno-i-komu-eto-nuzhno--1067697567.html

Маргинал и убийца Стерненко в The Times. Как это вообще возможно? И кому это нужно?

Маргинал и убийца Стерненко в The Times. Как это вообще возможно? И кому это нужно?

Жизнь бурлит. Политическая арена бурлит. И иногда за этим бурлением не видно сути происходящего. А чаще всего буря в стакане и вовсе возникает не просто так, а вполне по конкретной злой воле.

Ярчайшее тому подтверждение - новость, которая стала крайне обсуждаемой и в российском, и в украинском сегменте интернета, в блогосфере. Речь про то, что упырь и кровосос, негодяй Стерненко (экс-глава одесского отделения запрещенного в России "Правого сектора"*), дал большое интервью британской The Times — событие очень серьёзное и во многом показательное. Его, интервью, тут же растянули все медийные площадки. Взяв оттуда именно то, что и рассчитывали "продать" те, кто стоит за публикацией. Стерненко, комментируя возможность вывода украинских войск из Донбасса, сказал, что это невозможно, и если Зеленский на это пойдёт, то он - труп в политическом, а потом, и в физическом смысле. Естественно, медиа заглотили наживку и понесли цитаты из интервью на все новостные ленты.Попытаюсь объяснить, почему это интервью появилось именно сейчас и именно в The Times, почему выбрали для него Стерненко, и почему в такой форме. Во-первых, и это главное, Стерненко — никакой не враг Зеленскому и Банковой. Он живёт и кормится с их руки. Давно и всерьёз является официальным, по документам, провокатором и агентом Службы безопасности Украины. Стерненко выращивался ими осознанно ещё со времён его лидерства в одесском "Правом секторе"*, когда ему позволяли заниматься крышеванием наркопритонов, выбивать деньги из тех, кто не платил мзду "куда надо". При этом, в виде отработки, его с подельниками направляли и на политические разборки. В общем, история про этого правосека - это долгая и отвратительная история, где есть место и убийству человека — публичному, нарочитому, за которое он не понёс ответственности.И вот сейчас Стерненко делает такие заявления, и все выглядит будто он страшный оппозиционер и противник Банковой, чего на самом деле нет. Почему это заявление появляется именно сейчас? Потому что именно сейчас идёт обсуждение вопросов территорий и гарантий безопасности для Украины. Украинская власть действует в том же формате, что когда-то Порошенко**. Все помнят "план Шатун", широко представленный в медиа с подачи Банковой как якобы российский сценарий запуска анти-порошенковского Майдана. К этой технологии в Киеве прибегали не раз, и при Зеленском с Ермаком тоже. Сейчас очередная итерация: нужно показать Западу, показать американцам и европейцам, что если Зеленский пойдёт на соглашение, где требованием будет вывод украинской армии из Донбасса, то в стране будет переворот, хаос и анархия, а Россия мгновенно захватит всё.Соответственно, Зеленский вроде бы и не против выполнить то, что требует администрация Трампа и лично Дональд Фредович, но "радикалы" не велят ему этого делать. Поверят ли в очередной раз в это в США? Сомневаюсь. Но совершенно точно — это интервью сделано именно с целью затянуть выполнение обещанного Трампу и переговоры вообще. И делают это всеми возможными способами. В том числе стращая своих кураторов страшными радикалами. Вот поэтому, я так часто пишу и говорю - когда в соцсетях, в медиа или у блогеров и экспертов вы слышите, что есть страшная угроза националистов, радикалов, неонацистов для Банковой, что они не позволят никакие соглашения и будут всё срывать, — ребят, это всё буффонада. Ничего подобного в полной мере нет. Радикалы они конечно же существуют, но не представляют собой организованной силы и практически полностью контролируются государством.Ещё один важный аспект этой публикации — её автор. И этот аспект многое говорит нам о самом характере интервью. Точнее контексте его породившем. Речь про некоего Эндрю Ллойда, военкора The Times, бывшего офицера британской армии. Который начинал карьеру журналиста в Косово, затем внезапно оказался в Чечне. Он даже написал книгу "Война, по которой я скучаю". После такого названия вопросов не остаётся: эталонный милитарист и русофоб. Вообще, история с этим Ллойдом интересная. Я проанализировал его публикации за последние годы: начиная с 2022-го у него вышло 34 материала в The Times по украинской тематике. Среди них два больших интервью — одно с Стерненко, другое, в июле 2024-го, с главкомом Сырским. Высокие стандарты журналистики? Сравните: с одной стороны — главком армии, с другой — одиозный Стерненко. Но на Западе и в Украине Стерненко медийно раскручен, и это для них достаточный повод. Основные темы Ллойда — от мистификаций вокруг Бучи до сюжетов о страданиях украинских беженцев и всех бедах, принесённых "российской агрессией". Много внимания он уделяет теме беспилотников. Постоянно пишет о том, что Россия наращивает их производство и эффективнее атакует. И примечательно, что делает это как раз в моменты, когда Украина ведёт переговоры о новых траншах и линиях финансирования под дроны с Германией и Великобританией.Особая активность его публикаций совпадала с презентацией "линии дронов" — такой же мистификации и схемы распила, как и "линии обороны", которые якобы строили Зеленский и Шмыгаль, как и мифическое "большое строительство" дорог, которого никто толком не видел. "Линия дронов" — ровно та же история. И снова информационная отработка шла именно в The Times пером Ллойда.Интервью с Сырским тоже появилось симптоматично — за месяц до Курской авантюры, спланированной британским штабом сухопутных войск и военной разведкой при участии украинских штабистов. Теперь — новая история. На повестке выборы, а еще, и переговоры, где требованием является вывод войск с Донбасса. И выходит огромное интервью в The Times с украинским националистом, который заявляет: "Зеленский после этого труп". Как потом не поверить Зеленскому, который говорит: "Я бы и рад, да только меня потом снесут. Надо маневрировать".Последний штрих: у Ллойда за эти годы 34 публикации по Украине и 23 по Сирии, Палестине, Израилю, Афганистану. То есть Украина у него на первом месте. И пишет он ровно так, как нужно Банковой. Всё оплачено: вместе с редакторами и собственниками The Times он размещает тексты за деньги из бэк-офиса Ермака. Суммы начинаются от 100 тысяч долларов за материал. Ничего личного, только бизнес.Так что не стоит верить никаким вбросам и удивляться интервью Стерненко. Это всего лишь работа клептоманов с Банковой, которым очень не хочется выполнять обещанное Трампу. Ведь для них война - это жизнь, а мир - это смерть. И вот в этом, подонок Стерненко совершенно прав.О других подробностях публикации в The Times - в статье Павла Котова "В Британии нашли напарника Залужному. Кто и зачем раскручивает националиста Стерненко"*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ**Внесен в РФ в список экстремистов террористов

