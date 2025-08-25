https://ukraina.ru/20250825/rostislav-ischenko-poka-evropa-nadeetsya-na-pobedu-v-voyne-s-rossiey-ssha-podedayut-ee-so-vsekh-storon-1067476248.html

Ростислав Ищенко: Пока Европа надеется на победу в войне с Россией, США подъедают ее со всех сторон

Европейцы для Трампа – не союзники, а временные попутчики. Возможно, это даже еда для США. Они уже стали подъедать Европу с разных сторон и могут войти во вкус. Но пока у них есть общие интересы, которые делают разрыв между невозможным. Между ними пропасть, через которую еще протянут мост, но края разъезжаются, и мост скоро рухнет в пропасть.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.- Ростислав Владимирович, когда появились сообщения в СМИ, что Путин якобы готова пойти на перемирие после вывода украинских войск из Донбасса, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, согласно которому оставшиеся под контролем киевского режима территории ДНР будут включены в состав Днепропетровской и Харьковской областей области. Мол, если это произойдет, то России их отдавать не придется. Могут ли такие фокусы помочь киевскому режиму?- Это идиотизм. Во-первых, в свое время один олигарх уже предлагал включить весь Донбасс в состав Днепропетровской области, но Россия из Донбасса так и не ушла. Во-вторых, а если Украина сейчас включит Крым в состав Львовской области для создания "единого туристического кластера с юга на запад", мы оттуда тоже будем уходить? Нет, конечно. У нас есть конституция, в которой четко обозначены административные границы ДНР.Если бы все было так просто, мы бы тоже включили Львов в состав Рязанской области, дезавуировав старые советские постановления.Понимаете, в интернете сидят много людей, которые верят, что если написать какую-то бумажку, то в мире все сразу изменится. Но никакого отношения к реальности это не имеет. Есть линия фронта. Есть наши требования. Есть понимание, что если эти требования не будут удовлетворены, то линия фронта будет двигаться дальше вплоть до границы с Польшей.Пойдем мы до Львова или нет? Не знаю. Но теоретически это возможно.И то же самое сейчас объясняют Зеленскому "друзья" России в Европе и США: "Если ты не согласишься на территориальные уступки, ты полностью потеряешь Украину. Если ты ведешь войну, то войну надо выигрывать. А война выигрывается в наступлении. И если русская армия продолжит наступать, она дойдет до границы с Польшей. Ей же надо уничтожать украинские войска и выигрывать войну. Не хочешь терять территории – потеряешь страну".Если мы пойдем на какие-то уступки, то согласимся на них не потому, что Верховная Рада что-то переписала, а потому, что не сможем добиться большего. Пока мы уверены, что можем добиться большего, то на уступки мы не соглашаемся. А смысл нынешних переговоров с Трампом пока состоит в следующем:"Дональд, то, что ты предлагаешь, нам не особенно нравится. Но мы можем об этом поговорить. Но они же этого не примут. Иди с ними разбирайся".То есть мы можем себе позволить широкий диапазон маневрирования. Да, это маневрирование рискованное. Вдруг Украина и Европа скажут, что согласны на наши условия, после чего придется подписывать какие-то соглашения. Но пока позиция Зеленского и Европы не меняется годами исключительно по внутриэкономическим причинам.Европа изувечила свою экономику до такой степени, что без трофеев, полученных в результате победы над Россией, она не сможет компенсировать свои убытки. Она считает, что даже если Украина рухнет, то Россия когда-нибудь надорвется, и она получит свое. А украинские политики рассуждают еще проще: "Пока сидим, деньги капают. Потом убежим". Потому что на войне можно каждый день красть десятки миллионов долларов.- В недавних интервью вы говорили о том, что самое интересное начнется после переговоров на Аляске, потому что Трампу надо будет ломать своих союзников. Удалось ли Трампу что-то сделать за это время, и кого можно считать его союзниками?- Трампу удалось многое в этом плане. Трампу важно продемонстрировать свой успех перед своим внутренним избирателем, потому что в 2026 году пройдут выборы в Конгресс. Для всего трампизма это очень важные выборы.Важнее, только президентские выборы 2028 года. Ситуация очень нестабильная. У Трампа то упадет рейтинг, то вырастет. Причем мы отметили, что у Трампа вырос рейтинг в момент встречи с Путиным. Но не потому что они о чем-то договорились, а из-за того, что у американцев возникла надежда на улучшение отношений с Россией. Американцы обычные люди и точно так же боятся ядерной войны.Они понимают, что ядерная война между Россией и Украиной невозможна, а между Россией и США возможна. Поэтому если отношения между Россией и США улучшаются хотя бы на дюйм, они это воспринимают позитивно.И вот, что показал Трамп своим избирателям. Представьте, что вы живете в США. В течение недели на Аляску прилетает Путин, в Вашингтон прилетает Зеленский и семь европейских руководителей, и все говорят с Трампом об урегулировании на Украине. Это должно свидетельствовать, что у Трампа получается. И США серьезный игрок, все туда прилетают, чтобы просить Трампа о посредничестве. И Трамп подает это именно так. И американский избиратель понимает, что этот президент серьезнее Байдена.Байден с велосипеда падал, а к этому полмира прилетает. Надо голосовать за республиканцев на выборах. А еще Трамп обещал стену на границе покрасить в черный цвет, чтобы она на солнце накалялась, и нелегальные мигранты на ней обжигались. Видно, что работа идет, Трамп свои проблемы решает.Для него же проблемой является не решение украинского кризиса. Ему надо вывести США оттуда на какой-то период, чтобы сосредоточиться на Китае. Вывести так, чтобы его не критиковали за то, что он бросил друзей, и при этом показать свою влиятельность.Представьте, если бы президент США и половина Европы прилетели бы если не в Москву, то хотя бы в Саратов. Мы бы говорили и писали о росте влияния России. А сейчас Россия и половина Европы посетили США. Трамп будет это отыгрывать в полной мере.Кроме того, он умеет вдалбливать в головы своему населению то, что хочет. Он постоянно говорит, что я договорился с Путиным, что не со всех российских территорий должны быть выведены украинские войска, а только из Донбасса, а эти европейские мерзавцы прилетели и ни на что не согласились."Они сказали, что будут воевать, пусть воюют, я им даже оружие буду продавать, они же все-таки союзники. А в том, что переговоры сорвались, я не виноват, виноваты европейцы, потому что они хотят войны. И этот Зеленский, который галстук никак не найдет, он виноват. А я хороший, голосуйте за меня".Трампу сейчас нужны голоса и свобода на китайском направлении. Из Европы он активно отползает и предлагает европейцам помощь за деньги.- Можно ли вообще считать европейцев союзниками Трампа, учитывая, что они проявляют определенную дерзость в отношении американского президента?- Европейцев лучше вообще считать. Украинцев вовремя не посчитали, и теперь никто не знает, сколько их осталось. Ведь с такой политикой Европы количество европейцев тоже может начать стремительно сокращаться. В том числе потому, что они не являются союзниками Трампа и в целом США.У Америки свои проблемы, у Европы свои. Эти проблемы далеко разошлись в разные стороны. Их сближает только одна вещь: США пока не могут потерять европейский плацдарм, потому что они сразу потеряют Евразию и Африку. В этом случае их планы на возрождение гегемонии накроются медным тазом. Им надо будет просто сесть и плакать в обнимку с канадцами и мексиканцами.А Европа, разорвав экономические связи с Россией, потеряла многое. Она не видит другого варианта восстановления своей экономики, кроме победы над нами. Но надеяться на победу над Россией, не опираясь хотя бы на формальную поддержку США, европейцы не могут. Чтобы в Москве хотя бы думали: "А вдруг американцы на каком-то этапе поддержат европейцев, из-за чего война может принять мировой характер".А если европейцы поссорятся с США и будут вести себя так, как сейчас, то у них даже не в Москве, а в Минске будут спрашивать: "А ты кто такой? Что ты можешь положить на стол, если так высоко подпрыгиваешь?".Да, у нас справедливо опасаются, что через какое-то время Европа сможет восстановить свою военную мощь. Но сперва ей надо восстановить мощь экономическую. Что Европа сможет или не сможет – вопрос. Может, она вообще сама развалится.Повторюсь, Европе надо опираться на Штаты, чтобы сохранить Евросоюз. Штатам нужен европейский плацдарм, чтобы сохранить шансы на восстановление гегемонии. Это их сближает. Но у них нет эсхатологического врага, каким был Советский Союз. Чтобы Европа боялась его до дрожи в коленках и готова была как угодно подчиниться США, а США при этом были готовы вкладывать в европейцев деньги, чтобы показать всему миру: "Кто дружит с нами, тот хорошо живет".Больше у них таких сближающих факторов нет. По большинству глобальных вопросов у США и Европы разные мнения. И Европа, ощущая себя в подчиненном положении, пытается из этого выбраться. Отсюда и коллективное давление на Трампа по украинскому конфликту, которое европейские лидеры пытались оказывать в Вашингтоне.Это и есть оппозиция США. Они поехали объяснять Трампу, что его миротворческие инициативы никому не нужны, поэтому надо воевать дальше. Хотя США пытаются работать с Россией более прагматично, вне зависимости от ситуации по Украине.Европейцы для Трампа – не союзники, а временные попутчики. Возможно, это даже еда для США. Они уже стали подъедать Европу с разных сторон и могут войти во вкус. Но пока у них есть общие интересы, которые делают разрыв между ЕС и США на данном этапе невозможным. Образно говоря, между ними пропасть, через которую еще протянут мост, но края разъезжаются, и мост скоро рухнет в пропасть.О ситуации в зоне СВО в интервью Виктор Баранец: Если армии Европы полезут на Украину, Россия ударит по ним "Орешником" и заберет Одессу

