"Полоса прорыва продолжает расширяться": Алексей Анпилогов рассказал о взятии Сухецкого и Панковки - 25.08.2025
"Полоса прорыва продолжает расширяться": Алексей Анпилогов рассказал о взятии Сухецкого и Панковки
Освобождение населенных пунктов Сухецкое и Панковка подтверждает расширение полосы прорыва российских войск на Покровском (Крсноармейском) направлении, где ВСУ продолжают отчаянное сопротивление. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов в комментарии изданию Украина.ру
По словам эксперта, операция вступила в стадию насыщения, что позволяет более объективно оценить ситуацию. Он поясняет, что реальное положение дел находится посередине между бравурными отчетами некоторых российских источников и украинским "антикризисом", которым киевский режим пытается закрыть проблемы. "Ситуация находится где-то посередине между нашими бравурными рассказами некоторых российских источников о перерезании трассы "Доброполье-Краматорск" и украинским "антикрызом", за счет которого киевский режим пытается закрыть потери в обороне, связанные с крайне низким насыщением личного состава ВСУ", — уточнил эксперт.Живая сила противника – это серьезная проблема не только под Покровском, но и по всему фронту, резюмирует собеседник издания.Полный текст материала "Военный эксперт Алексей Анпилогов: Россия заставила ВСУ бояться прорывов под Купянском и Константиновкой" на сайте Украина.ру.
"Полоса прорыва продолжает расширяться": Алексей Анпилогов рассказал о взятии Сухецкого и Панковки

© РИА Новости . Константин Михальчевский
Артиллеристы бригады имени Александра Невского
Освобождение населенных пунктов Сухецкое и Панковка подтверждает расширение полосы прорыва российских войск на Покровском (Крсноармейском) направлении, где ВСУ продолжают отчаянное сопротивление. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов в комментарии изданию Украина.ру
По словам эксперта, операция вступила в стадию насыщения, что позволяет более объективно оценить ситуацию.
"Туман войны понемногу рассеивается. И сейчас мы видим, что и пессимистичные, и оптимистичные оценки нашего прорыва оказались одинаково неверны", — констатирует Анпилогов.
Он поясняет, что реальное положение дел находится посередине между бравурными отчетами некоторых российских источников и украинским "антикризисом", которым киевский режим пытается закрыть проблемы.
"Ситуация находится где-то посередине между нашими бравурными рассказами некоторых российских источников о перерезании трассы "Доброполье-Краматорск" и украинским "антикрызом", за счет которого киевский режим пытается закрыть потери в обороне, связанные с крайне низким насыщением личного состава ВСУ", — уточнил эксперт.
Живая сила противника – это серьезная проблема не только под Покровском, но и по всему фронту, резюмирует собеседник издания.
Полный текст материала "Военный эксперт Алексей Анпилогов: Россия заставила ВСУ бояться прорывов под Купянском и Константиновкой" на сайте Украина.ру.
Днепропетровск, Россия, ВС РФ, наступление ВС РФ, Краматорск, наступление, наступление России, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия
 
