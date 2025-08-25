https://ukraina.ru/20250825/polosa-proryva-prodolzhaet-rasshiryatsya-aleksey-anpilogov-rasskazal-o-vzyatii-sukhetskogo-i-pankovki-1067586656.html

"Полоса прорыва продолжает расширяться": Алексей Анпилогов рассказал о взятии Сухецкого и Панковки

"Полоса прорыва продолжает расширяться": Алексей Анпилогов рассказал о взятии Сухецкого и Панковки - 25.08.2025 Украина.ру

"Полоса прорыва продолжает расширяться": Алексей Анпилогов рассказал о взятии Сухецкого и Панковки

Освобождение населенных пунктов Сухецкое и Панковка подтверждает расширение полосы прорыва российских войск на Покровском (Крсноармейском) направлении, где ВСУ продолжают отчаянное сопротивление. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов в комментарии изданию Украина.ру

2025-08-25T06:15

2025-08-25T06:15

2025-08-25T06:15

новости

днепропетровск

россия

вс рф

наступление вс рф

краматорск

наступление

наступление россии

сво

новости сво сейчас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/03/1059377765_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_0f4430db20d551009ebfaf33e2771263.jpg

По словам эксперта, операция вступила в стадию насыщения, что позволяет более объективно оценить ситуацию. Он поясняет, что реальное положение дел находится посередине между бравурными отчетами некоторых российских источников и украинским "антикризисом", которым киевский режим пытается закрыть проблемы. "Ситуация находится где-то посередине между нашими бравурными рассказами некоторых российских источников о перерезании трассы "Доброполье-Краматорск" и украинским "антикрызом", за счет которого киевский режим пытается закрыть потери в обороне, связанные с крайне низким насыщением личного состава ВСУ", — уточнил эксперт.Живая сила противника – это серьезная проблема не только под Покровском, но и по всему фронту, резюмирует собеседник издания.Полный текст материала "Военный эксперт Алексей Анпилогов: Россия заставила ВСУ бояться прорывов под Купянском и Константиновкой" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250824/apti-alaudinov-akhmat--eto-boytsy-ne-iz-chechni-a-iz-vsey-rossii-1067537798.html

днепропетровск

россия

краматорск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, днепропетровск, россия, вс рф, наступление вс рф, краматорск, наступление, наступление россии, сво, новости сво сейчас, новости сво россия