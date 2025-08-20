https://ukraina.ru/20250820/1067341114.html

Военный эксперт Алексей Анпилогов: Россия заставила ВСУ бояться прорывов под Купянском и Константиновкой

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2025-08-20T16:28

Минобороны РФ на Покровском направлении официально подтвердило освобождение двух населенных пунктов: Сухецкое (ближе к Родинскому) и Панковку (ближе к Шахово). Это означает, что полоса нашего прорыва к Золотому Колодезю продолжает расширяться, несмотря на отчаянное сопротивление ВСУ.Операция вступила в стадию насыщения. Туман войны понемногу рассеивается. И сейчас мы видим, что и пессимистичные, и оптимистичные оценки нашего прорыва оказались одинаково неверны. Ситуация находится где-то посередине между нашими бравурными рассказами некоторых российских источников о перерезании трассы "Доброполье-Краматорск" и украинским "антикрызом", за счет которого киевский режим пытается закрыть потери в обороне, связанные с крайне низким насыщением личного состава.Живая сила – это серьезная проблема не только под Покровском, но и по всему фронту. Потому что концепция "стены дронов" и несвязанных в единую линию обороны опорных пунктов оказалась ущербной против новой тактики российского наступления: просачивание небольшими группами с концентрацией в тылу противника и атакой ключевых опорных пунктов на кинжальной дистанции.И когда количество наших порезов превосходит критический рубеж, возникает прорыв к Золотому Колодезю, который из тактической проблемы перерос в оперативную, показав всю дырявость украинской обороны с расчетом исключительно на средства дистанционного поражения. Ну невозможно построить оборону без пехотинца.Да, отчасти киевский режим купировал этот оперативный кризис, не допустив дальнейшего его развития и частично отбросив нас. Но для этого Украине пришлось использовать значительный объем резервов, сняв их из-под Купянска и Красного Лимана, где сразу же началось движение наших штурмовых отрядов.И теперь противник гадает, на каком еще участке фронта может случиться такая локальная катастрофа и хватит ли резервов для ее купирования? На этот вопрос у Украины пока нет. Потому что тонко у них и под Константиновкой, и под Северском, и под Купянском.Повторюсь, эта наша тактика заставляет киевский режим лишь пассивно ожидать очередного прорыва, а потом купировать его переброской резервов, которые уже заканчиваются. Инициатива бесповоротно переходит к России. И тут уже от нас зависит, насколько быстро и в какой степени мы можем воспользоваться такой стратегической слабостью ВСУ.

